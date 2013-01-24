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    Daily Collection

    Настільний гриль

    HD6320/20
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    Загальна оцінка / 5
    • Перевертайте пластину, щоб смажити так як Ви любите Перевертайте пластину, щоб смажити так як Ви любите Перевертайте пластину, щоб смажити так як Ви любите
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      Daily Collection Настільний гриль

      HD6320/20
      Отримайте підтримку для цього виробу

      Перевертайте пластину, щоб смажити так як Ви любите

      Настільний гриль Philips із двосторонньою пластиною. Гладка поверхня ідеально підходить для продуктів, що не потребують сильної термічної обробки (як-от овочі, риба та креветки); ребриста поверхня підходить для смаження м’ясних стейків, гамбургерів або сосисок і залишає на них апетитні смужки. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Daily Collection Настільний гриль

      Перевертайте пластину, щоб смажити так як Ви любите

      Настільний гриль Philips із двосторонньою пластиною. Гладка поверхня ідеально підходить для продуктів, що не потребують сильної термічної обробки (як-от овочі, риба та креветки); ребриста поверхня підходить для смаження м’ясних стейків, гамбургерів або сосисок і залишає на них апетитні смужки. Переглянути усі переваги

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        Daily Collection

        Daily Collection

        Настільний гриль

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Перевертайте пластину, щоб смажити так як Ви любите

        Подвійний гриль: гладка і ребриста поверхні

        • 1500 Вт
        • Двостороння пластина: ребриста/гладка
        Двостороння пластина для вибору гладкої чи ребристої поверхні

        Двостороння пластина для вибору гладкої чи ребристої поверхні

        Двосторонню пластину можна обертати, що дозволяє готувати на ребристій чи гладкій поверхні грилю і насолоджуватися їжею так, як Ви любите. Гладка поверхня підходить для приготування невеликих шматків їжі. Ребриста поверхня створює неперевершений ефект приготування на грилі на шматках м’яса.

        Вбудований лоток для збирання зайвого жиру

        Вбудований лоток для збирання зайвого жиру

        Зайвий жир стікає у спеціальний лоток, який можна мити в посудомийній машині

        Пластина з антипригарним покриттям для підсмажування без жиру

        Пластина з антипригарним покриттям для підсмажування без жиру

        Поверхні з антипригарним покриттям дозволяють готувати їжу без додавання олії, тому Ви смакуєте лише їжу

        Нахилений гриль для стікання зайвого жиру

        Нахилений гриль для стікання зайвого жиру

        Завдяки нахиленому грилю зайвий жир стікає у спеціальний лоток, що зменшує запах та дим

        Термостат з можливістю регулювання гарантує відмінні результати для усіх страв

        Термостат з можливістю регулювання гарантує відмінні результати для усіх страв

        Широкий діапазон температури (від 70 °C до 230 °C) для вибору ідеальної температури для кожного продукту, що забезпечує ідеальні результати приготування кожної страви

        Зручне чищення – знімну плиту можна мити в посудомийній машині

        Зручне чищення – знімну плиту можна мити в посудомийній машині

        Знімна пластина, яку можна мити в посудомийній машині, забезпечує легке чищення

        Технічні характеристики

        • Загальні специфікації

          Неслизька основа
          Так
          Індикатор температури
          Так

        • Вага та розміри

          Вага пристрою
          3  кг
          Розміри виробу (Ш x В x Г)
          420 x 100 x 240  мм
          Розміри пластини для грилю
          420 x 420  мм

        • Технічні характеристики

          Потужність
          1500  Вт
          Довжина шнура
          0,8  м

        • Дизайн та покриття

          Матеріали
          Пластик
          Колір (кольори)
          Чорний

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