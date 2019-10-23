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Більше не доступний
HD6320/20
1500 Вт
Двостороння пластина: ребриста/гладка
Двосторонню пластину можна обертати, що дозволяє готувати на ребристій чи гладкій поверхні грилю і насолоджуватися їжею так, як Ви любите. Гладка поверхня підходить для приготування невеликих шматків їжі. Ребриста поверхня створює неперевершений ефект приготування на грилі на шматках м’яса.
Зайвий жир стікає у спеціальний лоток, який можна мити в посудомийній машині
Поверхні з антипригарним покриттям дозволяють готувати їжу без додавання олії, тому Ви смакуєте лише їжу
2.2
з 5
11
Відгуки
ANNIKON
23/10/2019
България
Перевірений покупець
Чудесен продукт
След дълго проучване и пробване на различни марки машинки за постригване избрах тази на PHILIPS,работи изключително добре,с лекота,не скубе и не запъва.Препоръчвам
Плюси
работи с на батерия и с кабел
Мінуси
засега няма
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD6321/20 Table grill
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD6321/20 Table grill
Andro
22/01/2017
България
отлично
лесно за работа и почистване има и хубав капак. компактни размери.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD6323/20 Table grill
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD6323/20 Table grill
atev70
20/06/2016
България
Перевірений покупець
Продукта е практичен.
Практичен продукт. Лесен за почистване. Улуснява с двете различни страни на плочата. Харесва ми и фабричният наклон за оттичане на мазнината. Конкретно при мен се получи проблем с плочата, тъй като се промени симетрията и няма правилна форма и не ляга плътно на мястото си. Получи се измятане.
Цей відгук про Viva Collection HD6323/20 Table grill
Цей відгук про Viva Collection HD6323/20 Table grill