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Перевертайте пластину, щоб смажити так як Ви любите
Настільний гриль Philips із двосторонньою пластиною. Гладка поверхня ідеально підходить для продуктів, що не потребують сильної термічної обробки (як-от овочі, риба та креветки); ребриста поверхня підходить для смаження м’ясних стейків, гамбургерів або сосисок і залишає на них апетитні смужки. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Перевертайте пластину, щоб смажити так як Ви любите
Настільний гриль Philips із двосторонньою пластиною. Гладка поверхня ідеально підходить для продуктів, що не потребують сильної термічної обробки (як-от овочі, риба та креветки); ребриста поверхня підходить для смаження м’ясних стейків, гамбургерів або сосисок і залишає на них апетитні смужки. Переглянути усі переваги
Настільний гриль
Ціна магазину Philips
Усього:
Двосторонню пластину можна обертати, що дозволяє готувати на ребристій чи гладкій поверхні грилю і насолоджуватися їжею так, як Ви любите. Гладка поверхня підходить для приготування невеликих шматків їжі. Ребриста поверхня створює неперевершений ефект приготування на грилі на шматках м’яса.
Зайвий жир стікає у спеціальний лоток, який можна мити в посудомийній машині
Поверхні з антипригарним покриттям дозволяють готувати їжу без додавання олії, тому Ви смакуєте лише їжу
Завдяки нахиленому грилю зайвий жир стікає у спеціальний лоток, що зменшує запах та дим
Широкий діапазон температури (від 70 °C до 230 °C) для вибору ідеальної температури для кожного продукту, що забезпечує ідеальні результати приготування кожної страви
Знімна пластина, яку можна мити в посудомийній машині, забезпечує легке чищення
Загальні специфікації
Вага та розміри
Технічні характеристики
Дизайн та покриття