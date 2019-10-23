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  • Перевертайте пластину, щоб смажити так як Ви любите
  • Перевертайте пластину, щоб смажити так як Ви любите
  • Перевертайте пластину, щоб смажити так як Ви любите
  • Перевертайте пластину, щоб смажити так як Ви любите
  • Перевертайте пластину, щоб смажити так як Ви любите
  • Перевертайте пластину, щоб смажити так як Ви любите
  • Перевертайте пластину, щоб смажити так як Ви любите
  • Перевертайте пластину, щоб смажити так як Ви любите
  • Перевертайте пластину, щоб смажити так як Ви любите
  • Перевертайте пластину, щоб смажити так як Ви любите

Більше не доступний

Daily CollectionНастільний гриль

HD6320/20

2.2
| (11) Відгуки
Перевертайте пластину, щоб смажити так як Ви любите
Настільний гриль Philips із двосторонньою пластиною. Гладка поверхня ідеально підходить для продуктів, що не потребують сильної термічної обробки (як-от овочі, риба та креветки); ребриста поверхня підходить для смаження м’ясних стейків, гамбургерів або сосисок і залишає на них апетитні смужки.
Переглянути всі переваги

Подвійний гриль: гладка і ребриста поверхні

Перевертайте пластину, щоб смажити так як Ви любите

  • 1500 Вт

  • Двостороння пластина: ребриста/гладка

Двостороння пластина для вибору гладкої чи ребристої поверхні

Двостороння пластина для вибору гладкої чи ребристої поверхні

Двосторонню пластину можна обертати, що дозволяє готувати на ребристій чи гладкій поверхні грилю і насолоджуватися їжею так, як Ви любите. Гладка поверхня підходить для приготування невеликих шматків їжі. Ребриста поверхня створює неперевершений ефект приготування на грилі на шматках м’яса.

Вбудований лоток для збирання зайвого жиру

Вбудований лоток для збирання зайвого жиру

Зайвий жир стікає у спеціальний лоток, який можна мити в посудомийній машині

Пластина з антипригарним покриттям для підсмажування без жиру

Пластина з антипригарним покриттям для підсмажування без жиру

Поверхні з антипригарним покриттям дозволяють готувати їжу без додавання олії, тому Ви смакуєте лише їжу

Технічні характеристики

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Відгуки

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2.2

з 5

11

Відгуки

3

23/10/2019

България

България

Перевірений покупець

Чудесен продукт

След дълго проучване и пробване на различни марки машинки за постригване избрах тази на PHILIPS,работи изключително добре,с лекота,не скубе и не запъва.Препоръчвам

Плюси

работи с на батерия и с кабел

Мінуси

засега няма

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD6321/20 Table grill

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD6321/20 Table grill

22/01/2017

България

България

отлично

лесно за работа и почистване има и хубав капак. компактни размери.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD6323/20 Table grill

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD6323/20 Table grill

20/06/2016

България

България

Перевірений покупець

Продукта е практичен.

Практичен продукт. Лесен за почистване. Улуснява с двете различни страни на плочата. Харесва ми и фабричният наклон за оттичане на мазнината. Конкретно при мен се получи проблем с плочата, тъй като се промени симетрията и няма правилна форма и не ляга плътно на мястото си. Получи се измятане.

Цей відгук про Viva Collection HD6323/20 Table grill

Цей відгук про Viva Collection HD6323/20 Table grill

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