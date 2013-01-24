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Avance Collection

Гриль для приміщення

HD6370/90
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  • Смачна смажена їжа практично без диму Смачна смажена їжа практично без диму Смачна смажена їжа практично без диму
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    Avance Collection Гриль для приміщення

    HD6370/90
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Смачна смажена їжа практично без диму

    Бездимний гриль Philips для використання в приміщенні – це унікальний пристрій, який дозволяє насолоджуватися смачною, рівномірно підсмаженою їжею протягом цілого року. Вдосконалена технологія з інфрачервоним випромінюванням забезпечує на 80% менше диму* та мінімальне розбризкування. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Avance Collection Гриль для приміщення

    Смачна смажена їжа практично без диму

    Бездимний гриль Philips для використання в приміщенні – це унікальний пристрій, який дозволяє насолоджуватися смачною, рівномірно підсмаженою їжею протягом цілого року. Вдосконалена технологія з інфрачервоним випромінюванням забезпечує на 80% менше диму* та мінімальне розбризкування. Переглянути усі переваги

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      Смачна смажена їжа практично без диму

      завдяки вдосконаленій технології з інфрачервоним випромінюванням

      • Без диму
      • Технологія з ІЧ випромінюванням
      • Чорний, 1600 Вт, лита сітка
      Вдосконалена технологія з інфрачервоним випромінюванням створює до 80% менше диму

      Вдосконалена технологія з інфрачервоним випромінюванням створює до 80% менше диму

      Вдосконалена технологія з інфрачервоним випромінюванням та спеціальні відбивачі спрямовують тепло до сітки. Це забезпечує приготування смачної, рівномірно підсмаженої їжі і залишає лоток для жиру достатньо холодним, що дозволяє усунути неприємний дим і запобігти розбризкуванню жиру. Оскільки вміст жиру та води залежить від типу їжі, деякі продукти (яловичина та курятина) смажаться практично без диму, а інші (свинина та баранина) із трохи більшою кількістю диму, проте значно меншою, ніж на сучасних грилях.

      Алюмінієва сітка з антипригарним покриттям залишає на їжі знаки, як справжній гриль для барбекю

      Алюмінієва сітка з антипригарним покриттям залишає на їжі знаки, як справжній гриль для барбекю

      Міцна сітка з литого алюмінію забезпечує ідеальне смаження їжі

      Знімні частини легко чистити і можна також мити в посудомийній машині

      Знімні частини легко чистити і можна також мити в посудомийній машині

      Грилі та грилі для барбекю важко чистити. Проте завдяки сітці з антипригарним покриттям пристрій можна почистити менше, ніж за хвилину. Крім того, знімні частини можна мити в посудомийній машині. Чистити гриль ще ніколи не було так легко.

      Готування на грилі без жиру – зайвий жир збирається у надзвичайно великий лоток для жиру

      Готування на грилі без жиру – зайвий жир збирається у надзвичайно великий лоток для жиру

      Їжа не готується у власному жирі – жир стікає у лоток для жиру, що забезпечує смаження без жиру.

      Легке налаштування, початок смаження за 1 хв.

      Легке налаштування, початок смаження за 1 хв.

      Просто користуватися, легко встановлювати. Бездимний гриль Philips для приміщень складається із двох частин: сітки та лотка для жиру, які можна зібрати менше, ніж за хвилину. Завдяки мінімальній кількості частин Ви витратите менше часу на збирання і більше на смакування смаженої їжі.

      Зберігайте їжу теплою завдяки функції збереження тепла

      Зберігайте їжу теплою завдяки функції збереження тепла

      Навіть після завершення приготування на грилі їжу можна зберігати теплою за допомогою функції збереження тепла.

      Їжа рівномірно підсмажується з усіх сторін завдяки спеціальним тепловідбивачам

      Для звичайних грилів характерні постійні коливання температури, через що вони переналаштовують встановлену температуру і можуть припалити їжу. Бездимний гриль Philips для приміщень не потребує налаштування температури. Гриль швидко нагрівається до сталої температури 230 °C, що є ідеальною для смаження м’яса, і зберігає цю температуру протягом усього процесу приготування. Налаштувавши одну ідеальну температуру, Ви зможете смажити різні типи їжі за раз і насолоджуватися смачними, соковими та рівномірно підсмаженими стравами, докладаючи мінімум зусиль.

      Потужне інфрачервоне тепло смажить м’ясо і зберігає ніжну текстуру

      Потужне інфрачервоне тепло смажить м’ясо без підгоряння, зберігаючи його ніжну текстуру та соки.

      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Характеристики виробу
        • Пристосування для шнура
        • Можна мити в посудомийній машині
        • Технологія з ІЧ випромінюванням
        • Неслизька основа
        • Перемикач "увімк./вимк."

      • Технічні характеристики

        Потужність
        1600  Вт
        Напруга
        230  В

      • Вага та розміри

        Вага виробу
        5,6  кг

      • Конструкція

        Колір
        Чорний

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