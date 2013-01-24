Їжа рівномірно підсмажується з усіх сторін завдяки спеціальним тепловідбивачам

Для звичайних грилів характерні постійні коливання температури, через що вони переналаштовують встановлену температуру і можуть припалити їжу. Бездимний гриль Philips для приміщень не потребує налаштування температури. Гриль швидко нагрівається до сталої температури 230 °C, що є ідеальною для смаження м’яса, і зберігає цю температуру протягом усього процесу приготування. Налаштувавши одну ідеальну температуру, Ви зможете смажити різні типи їжі за раз і насолоджуватися смачними, соковими та рівномірно підсмаженими стравами, докладаючи мінімум зусиль.