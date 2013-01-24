Смачна смажена їжа практично без диму
Бездимний гриль Philips для використання в приміщенні – це унікальний пристрій, який дозволяє насолоджуватися смачною, рівномірно підсмаженою їжею протягом цілого року. Вдосконалена технологія з інфрачервоним випромінюванням забезпечує на 80% менше диму* та мінімальне розбризкування. Переглянути усі переваги
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Смачна смажена їжа практично без диму
Бездимний гриль Philips для використання в приміщенні – це унікальний пристрій, який дозволяє насолоджуватися смачною, рівномірно підсмаженою їжею протягом цілого року. Вдосконалена технологія з інфрачервоним випромінюванням забезпечує на 80% менше диму* та мінімальне розбризкування. Переглянути усі переваги
Вдосконалена технологія з інфрачервоним випромінюванням та спеціальні відбивачі спрямовують тепло до сітки. Це забезпечує приготування смачної, рівномірно підсмаженої їжі і залишає лоток для жиру достатньо холодним, що дозволяє усунути неприємний дим і запобігти розбризкуванню жиру. Оскільки вміст жиру та води залежить від типу їжі, деякі продукти (яловичина та курятина) смажаться практично без диму, а інші (свинина та баранина) із трохи більшою кількістю диму, проте значно меншою, ніж на сучасних грилях.
Міцна сітка з литого алюмінію забезпечує ідеальне смаження їжі
Грилі та грилі для барбекю важко чистити. Проте завдяки сітці з антипригарним покриттям пристрій можна почистити менше, ніж за хвилину. Крім того, знімні частини можна мити в посудомийній машині. Чистити гриль ще ніколи не було так легко.
Їжа не готується у власному жирі – жир стікає у лоток для жиру, що забезпечує смаження без жиру.
Просто користуватися, легко встановлювати. Бездимний гриль Philips для приміщень складається із двох частин: сітки та лотка для жиру, які можна зібрати менше, ніж за хвилину. Завдяки мінімальній кількості частин Ви витратите менше часу на збирання і більше на смакування смаженої їжі.
Навіть після завершення приготування на грилі їжу можна зберігати теплою за допомогою функції збереження тепла.
Для звичайних грилів характерні постійні коливання температури, через що вони переналаштовують встановлену температуру і можуть припалити їжу. Бездимний гриль Philips для приміщень не потребує налаштування температури. Гриль швидко нагрівається до сталої температури 230 °C, що є ідеальною для смаження м’яса, і зберігає цю температуру протягом усього процесу приготування. Налаштувавши одну ідеальну температуру, Ви зможете смажити різні типи їжі за раз і насолоджуватися смачними, соковими та рівномірно підсмаженими стравами, докладаючи мінімум зусиль.
Потужне інфрачервоне тепло смажить м’ясо без підгоряння, зберігаючи його ніжну текстуру та соки.
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Вага та розміри
Конструкція