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Daily Collection Кавоварка

Більше не доступний

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Daily CollectionКавоварка

HD7446/20

Daily Collection Кавоварка

Більше не доступний

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Інструкції і документація

User Manual Philips Daily Collection Coffee maker

  • PDF файл, 1.2 MB
  • 13 March 2026

Готуйте смачну каву за допомогою надійної кавоварки розумного та компактного дизайну, що забезпечує зручність зберігання.

  • PDF файл
  • 29 June 2026

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