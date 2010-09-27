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    Philips Saeco Poemia

    Ручна еспрессо-кавоварка

    HD8323/09
    Saeco
    Отримайте підтримку для цього виробу
    Saeco
    • Справжнє італійське еспрессо щодня Справжнє італійське еспрессо щодня Справжнє італійське еспрессо щодня
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      Philips Saeco Poemia Ручна еспрессо-кавоварка

      HD8323/09
      Отримайте підтримку для цього виробу

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        Poemia

        Poemia

        Ручна еспрессо-кавоварка

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        Усього:

        Справжнє італійське еспрессо щодня

        Із фільтром для створення пінки під тиском

        • Класичний піноутворювач
        • Чорна
        Тримач фільтра для створення крема під тиском

        Тримач фільтра для створення крема під тиском

        Цей спеціальний фільтр для створення крема гарантує стійку смачну крема – яку суміш кави Ви б не вибрали.

        Підходить для меленої кави та капсул

        Підходить для меленої кави та капсул

        Для Вашої зручності можна обирати між меленою кавою та капсулами

        Помпа на 15 бар

        Помпа на 15 бар

        Високий тиск забезпечує завжди повне розкриття аромату меленої кави

        Високоякісні матеріали тривалого використання

        Високоякісні матеріали тривалого використання

        Корпус ручної еспресо-кавоварки Saeco виготовлено з високоякісного та міцного матеріалу.

        Тримач чашки

        Тримач чашки

        Ця практична функція дозволяє зберігати чашки та склянки для еспрессо безпосередньо на еспрессо кавомашині. Це забезпечує легкий доступ, зручність та вільне місце.

        Ергономічність день за днем

        Ергономічність день за днем

        Для додавання меленої кави чи води, спорожнення фільтра або лотка для крапель – для максимальної зручності передбачено прямий доступ до всіх складових елементів.

        Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

        Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

        У цій еспресо-кавоварці Saeco є класичний піноутворювач, який бариста називають “панарело”. Він розпилює пару та занурюється в молоко для приготування пишної молочної пінки. Відкрийте в собі бариста та приготуйте власні смачні молочні напої у звичний спосіб!

        Технічні характеристики

        • Вага та розміри

          Розміри виробу (Д x Г x В)
          200 x 265 x 297  мм
          Вага виробу
          4,0  кг
          Вага
          4  кг
          Максимальна висота чашки
          75  мм
          Ємність резервуара для води
          1  л

        • Конструкція

          Колір
          Чорний та сріблястий
          Матеріали та покриття
          ABS

        • Характеристики

          Сумісність із фільтром Brita
          Додатково
          Насадка для гарячої води/пари
          Так
          Інтерфейс
          Поворотний перемикач
          Насадка Pannarello
          Пластик
          Тримач чашок
          Так
          Нагрівач чашок
          Ні
          Одночасне заварювання
          Так
          Тримач фільтра
          "Крема" під тиском
          Підходить для капсул
          Так

        • Технічні характеристики

          Потужність
          950  Вт
          Матеріал бойлера
          Нержавіюча сталь
          Довжина шнура
          80  см
          Підтримувані типи кави
          • Кавові капсули
          • Мелена кава

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Логістичні дані

          Розмір блоку
          80,0 x 120,0 x 205,0  см
          Кількість на піддоні
          40

        • Ємність для води

          Ємність резервуара для води
          1  л

        • Технічні характеристики

          Потужність
          950  Вт
          Тиск помпи
          15  бар

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            Про Philips

            Продавець інтернет-магазину:

            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

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