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Poemia
Ручна еспрессо-кавоварка
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Усього:
Справжнє італійське еспрессо щодня
Із фільтром для створення пінки під тиском
Класичний піноутворювач
Чорна
Тримач фільтра для створення крема під тиском
Цей спеціальний фільтр для створення крема гарантує стійку смачну крема – яку суміш кави Ви б не вибрали.
Підходить для меленої кави та капсул
Для Вашої зручності можна обирати між меленою кавою та капсулами
Помпа на 15 бар
Високий тиск забезпечує завжди повне розкриття аромату меленої кави
Високоякісні матеріали тривалого використання
Корпус ручної еспресо-кавоварки Saeco виготовлено з високоякісного та міцного матеріалу.
Тримач чашки
Ця практична функція дозволяє зберігати чашки та склянки для еспрессо безпосередньо на еспрессо кавомашині. Це забезпечує легкий доступ, зручність та вільне місце.
Ергономічність день за днем
Для додавання меленої кави чи води, спорожнення фільтра або лотка для крапель – для максимальної зручності передбачено прямий доступ до всіх складових елементів.
Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу
У цій еспресо-кавоварці Saeco є класичний піноутворювач, який бариста називають “панарело”. Він розпилює пару та занурюється в молоко для приготування пишної молочної пінки. Відкрийте в собі бариста та приготуйте власні смачні молочні напої у звичний спосіб!