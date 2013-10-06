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    Philips Saeco Poemia

    Ручна еспрессо-кавоварка

    HD8323/39
    Saeco
    Загальна оцінка / 5
    Saeco
    • Справжнє італійське еспрессо щодня Справжнє італійське еспрессо щодня Справжнє італійське еспрессо щодня
      -{discount-value}

      Philips Saeco Poemia Ручна еспрессо-кавоварка

      HD8323/39
      Загальна оцінка / 5

      Справжнє італійське еспрессо щодня

      Ручна еспрессо-кавоварка Saeco пропонує любителям традиційного приготування кави все для ідеального еспрессо щодня. Запатентований тисковий фільтр Crema гарантує надовго смачну пінку під час кожного використання. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Philips Saeco Poemia Ручна еспрессо-кавоварка

      Справжнє італійське еспрессо щодня

      Ручна еспрессо-кавоварка Saeco пропонує любителям традиційного приготування кави все для ідеального еспрессо щодня. Запатентований тисковий фільтр Crema гарантує надовго смачну пінку під час кожного використання. Переглянути усі переваги

      Справжнє італійське еспрессо щодня

      Ручна еспрессо-кавоварка Saeco пропонує любителям традиційного приготування кави все для ідеального еспрессо щодня. Запатентований тисковий фільтр Crema гарантує надовго смачну пінку під час кожного використання. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Philips Saeco Poemia Ручна еспрессо-кавоварка

      Справжнє італійське еспрессо щодня

      Ручна еспрессо-кавоварка Saeco пропонує любителям традиційного приготування кави все для ідеального еспрессо щодня. Запатентований тисковий фільтр Crema гарантує надовго смачну пінку під час кожного використання. Переглянути усі переваги

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        Poemia

        Poemia

        Ручна еспрессо-кавоварка

        - {discount-value}

        Усього:

        Справжнє італійське еспрессо щодня

        Із фільтром для створення пінки під тиском

        • Класичний піноутворювач
        • Чорний
        Підходить для меленої кави та капсул

        Підходить для меленої кави та капсул

        Для Вашої зручності можна обирати між меленою кавою та капсулами

        Високоякісні матеріали тривалого використання

        Високоякісні матеріали тривалого використання

        Корпус ручної еспресо-кавоварки Saeco виготовлено з високоякісного та міцного матеріалу.

        Ергономічність день за днем

        Ергономічність день за днем

        Для додавання меленої кави чи води, спорожнення фільтра або лотка для крапель – для максимальної зручності передбачено прямий доступ до всіх складових елементів.

        Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

        Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

        У цій еспресо-кавоварці Saeco є класичний піноутворювач, який бариста називають “панарело”. Він розпилює пару та занурюється в молоко для приготування пишної молочної пінки. Відкрийте в собі бариста та приготуйте власні смачні молочні напої у звичний спосіб!

        Технічні характеристики

        • Країна походження

          Виготовлено у
          Китай

        • Загальні технічні характеристики

          Кількість чашок одночасно
          2
          Підходить для
          Мелена кава
          Легке чищення та технічне обслуговування
          Додатковий фільтр для води Brita
          Простота користування та зручність
          Знімний лоток для крапель
          Спеціальні функції
          • Можливість нагрівання води
          • Ручний піноутворювач Pannarello
          • Можливість використання пари
          Кавові напої
          Еспрессо

        • Конструкція

          Колір
          Чорний

        • Технічні характеристики

          Довжина шнура
          0,8  м
          Напруга
          230  В
          Частота
          50  Гц
          Ємність резервуара для води
          1,25  л
          Макс. висота чашки
          75  мм
          Тиск помпи
          15  бар
          Бойлери для води
          1

        • Вага та розміри

          Вага виробу
          4  кг
          Розміри виробу (Ш х Г х В)
          200 x 265 x 297  мм

        • Завершення

          Матеріал основного корпусу
          Пластик
          Матеріал бойлера
          Алюміній
          Матеріал лотка для крапель
          Нержавіюча сталь
          Матеріал резервуара для води
          Пластик
          Матеріал панарело
          Пластик

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Екологічність

          Споживання електроенергії під час заварювання
          1025  Вт

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            Про Philips

            Продавець інтернет-магазину:

            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

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