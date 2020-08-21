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  • Справжнє італійське еспрессо щодня
  • Справжнє італійське еспрессо щодня
  • Справжнє італійське еспрессо щодня
  • Справжнє італійське еспрессо щодня
  • Справжнє італійське еспрессо щодня
  • Справжнє італійське еспрессо щодня
  • Справжнє італійське еспрессо щодня
  • Справжнє італійське еспрессо щодня
  • Справжнє італійське еспрессо щодня
  • Справжнє італійське еспрессо щодня
  • Справжнє італійське еспрессо щодня
  • Справжнє італійське еспрессо щодня
  • Справжнє італійське еспрессо щодня
  • Справжнє італійське еспрессо щодня
  • Справжнє італійське еспрессо щодня

Більше не доступний

Philips Saeco PoemiaРучна еспрессо-кавоварка

HD8323/39

4.5
| (12) Відгуки | 91% рекомендують цей виріб
Справжнє італійське еспрессо щодня
Ручна еспрессо-кавоварка Saeco пропонує любителям традиційного приготування кави все для ідеального еспрессо щодня. Запатентований тисковий фільтр Crema гарантує надовго смачну пінку під час кожного використання.
Переглянути всі переваги

Із фільтром для створення пінки під тиском

Справжнє італійське еспрессо щодня

  • Класичний піноутворювач

  • Чорний

Підходить для меленої кави та капсул

Підходить для меленої кави та капсул

Для Вашої зручності можна обирати між меленою кавою та капсулами

Високоякісні матеріали тривалого використання

Високоякісні матеріали тривалого використання

Корпус ручної еспресо-кавоварки Saeco виготовлено з високоякісного та міцного матеріалу.

Ергономічність день за днем

Ергономічність день за днем

Для додавання меленої кави чи води, спорожнення фільтра або лотка для крапель – для максимальної зручності передбачено прямий доступ до всіх складових елементів.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

12

Відгуки

91%

рекомендують цей виріб

2
1

21/08/2020

Україна

Україна

Чудовий апарат

Дуже зручна у використанні, виходить смачна кава. Хороший дизайн

Плюси

Все сподобалося

Мінуси

Не має

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка

20/08/2020

Україна

Україна

Чудова кавоварка для домашнього використання

У нашый родині ця кавоварка вже біля 10 років, працює безвідмовно, якість приготування кави - відмінна.

Плюси

Довговічна та надійна

Мінуси

Не виявлено

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка

10/04/2019

Україна

Україна

Це дуже хороший апарат.

Апарат повністю відповідає зазначеним характеристикам, смачна кава, хороша піна.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка

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