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Більше не доступний
Класичний піноутворювач
Чорний
Для Вашої зручності можна обирати між меленою кавою та капсулами
Корпус ручної еспресо-кавоварки Saeco виготовлено з високоякісного та міцного матеріалу.
Для додавання меленої кави чи води, спорожнення фільтра або лотка для крапель – для максимальної зручності передбачено прямий доступ до всіх складових елементів.
4.5
з 5
12
Відгуки
91%
рекомендують цей виріб
Mira21
21/08/2020
Україна
Чудовий апарат
Дуже зручна у використанні, виходить смачна кава. Хороший дизайн
Плюси
Все сподобалося
Мінуси
Не має
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка
Eleseya
20/08/2020
Україна
Чудова кавоварка для домашнього використання
У нашый родині ця кавоварка вже біля 10 років, працює безвідмовно, якість приготування кави - відмінна.
Плюси
Довговічна та надійна
Мінуси
Не виявлено
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка
stepanko98
10/04/2019
Україна
Це дуже хороший апарат.
Апарат повністю відповідає зазначеним характеристикам, смачна кава, хороша піна.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка