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Більше не доступний
HD8325/09
Справжнє італійське еспресо щодня
Ручна еспресо кавомашина Saeco пропонує любителям традиційного приготування кави все для ідеального еспресо щодня. Запатентований тисковий фільтр для створення пінки гарантує смачну пінку під час кожного використання.
Класичний піноутворювач
Нержавіюча сталь
Цей спеціальний фільтр для створення пінки гарантує стійку смачну крема, яку суміш кави ви б не вибрали.
Для вашої зручності можна обирати між меленою кавою та капсулами
Високий тиск забезпечує повноту аромату меленої кави
3.9
з 5
12
Відгуки
PiotrZWarszawy
04/07/2014
Polska
Idealny na domowe espresso
Ekspres ten otrzymałem jako prezent, sprawdza się już od roku. BTiC
Цей відгук про Poemia HD8325/79 Ręczny ekspres do kawy
Цей відгук про Poemia HD8325/79 Ręczny ekspres do kawy
Gibo
04/07/2014
Polska
Idealny na domowe espresso
Ekspres ten otrzymałem jako prezent, sprawdza się już od roku. BTiC
Цей відгук про Poemia HD8325/79 Ręczny ekspres do kawy
Цей відгук про Poemia HD8325/79 Ręczny ekspres do kawy
RadekG
05/01/2014
Polska
Bardzo dobry produkt w swej cenie
Mam ekspres od roku i sprawuje się bardzo dobrze. Warto przeprowadzać odkamienianie co 3 - 5 miesięcy. U mnie występuje bardzo twarda woda, więc jak pojawia się minimalna nieszczelność pomaga odkamienianie.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Poemia HD8325/79 Ręczny ekspres do kawy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Poemia HD8325/79 Ręczny ekspres do kawy