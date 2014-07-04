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  • Справжнє італійське еспресо щодня
  • Справжнє італійське еспресо щодня
  • Справжнє італійське еспресо щодня
  • Справжнє італійське еспресо щодня
  • Справжнє італійське еспресо щодня
  • Справжнє італійське еспресо щодня
  • Справжнє італійське еспресо щодня
  • Справжнє італійське еспресо щодня
  • Справжнє італійське еспресо щодня
  • Справжнє італійське еспресо щодня
  • Справжнє італійське еспресо щодня

Більше не доступний

Philips Saeco PoemiaРучна еспресо кавомашина

HD8325/09

3.9

| (12) Відгуки

Справжнє італійське еспресо щодня

Ручна еспресо кавомашина Saeco пропонує любителям традиційного приготування кави все для ідеального еспресо щодня. Запатентований тисковий фільтр для створення пінки гарантує смачну пінку під час кожного використання.

Переглянути всі переваги

З фільтром для створення пінки під тиском

Справжнє італійське еспресо щодня

  • Класичний піноутворювач

  • Нержавіюча сталь

Тримач фільтра для створення пінки під тиском

Тримач фільтра для створення пінки під тиском

Цей спеціальний фільтр для створення пінки гарантує стійку смачну крема, яку суміш кави ви б не вибрали.

Підходить для меленої кави та капсул

Підходить для меленої кави та капсул

Для вашої зручності можна обирати між меленою кавою та капсулами

Помпа на 15 бар

Помпа на 15 бар

Високий тиск забезпечує повноту аромату меленої кави

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.9

з 5

12

Відгуки

04/07/2014

Polska

Polska

Idealny na domowe espresso

Ekspres ten otrzymałem jako prezent, sprawdza się już od roku. BTiC

Цей відгук про Poemia HD8325/79 Ręczny ekspres do kawy

Цей відгук про Poemia HD8325/79 Ręczny ekspres do kawy

04/07/2014

Polska

Polska

Idealny na domowe espresso

Ekspres ten otrzymałem jako prezent, sprawdza się już od roku. BTiC

Цей відгук про Poemia HD8325/79 Ręczny ekspres do kawy

Цей відгук про Poemia HD8325/79 Ręczny ekspres do kawy

05/01/2014

Polska

Polska

Bardzo dobry produkt w swej cenie

Mam ekspres od roku i sprawuje się bardzo dobrze. Warto przeprowadzać odkamienianie co 3 - 5 miesięcy. U mnie występuje bardzo twarda woda, więc jak pojawia się minimalna nieszczelność pomaga odkamienianie.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Poemia HD8325/79 Ręczny ekspres do kawy

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Poemia HD8325/79 Ręczny ekspres do kawy

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