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Ручна еспресо-кавоварка
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Цей спеціальний фільтр для створення крема гарантує стійку смачну крема – яку суміш кави Ви б не вибрали.
Для Вашої зручності можна обирати між меленою кавою та капсулами
Високий тиск забезпечує завжди повне розкриття аромату меленої кави
Корпус ручної еспресо-кавоварки Saeco виготовлено з високоякісного та міцного матеріалу.
Ця функція дозволяє не лише зберігати чашки та склянки для еспрессо безпосередньо на еспрессо кавомашині, а й попередньо нагріває їх, щоб аромат розкривався ще краще, а пінка зберігалася довше.
Для додавання меленої кави чи води, спорожнення фільтра або лотка для крапель – для максимальної зручності передбачено прямий доступ до всіх складових елементів.
У цій еспресо-кавоварці Saeco є класичний піноутворювач, який бариста називають “панарело”. Він розпилює пару та занурюється в молоко для приготування пишної молочної пінки. Відкрийте в собі бариста та приготуйте власні смачні молочні напої у звичний спосіб!
Ця функція зводить споживання енергії до мінімуму. Фактично в автономному режимі пристрій споживає менше 1 Вт на годину (цей режим автоматично вмикається за годину, допомагаючи вам заощаджувати ресурси й гроші)
Вага та розміри
Конструкція
Характеристики
Технічні характеристики
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