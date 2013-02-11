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    Philips Saeco Poemia

    Ручна еспресо-кавоварка

    HD8425/09
    Saeco
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    Saeco
    • Справжнє італійське еспресо щодня Справжнє італійське еспресо щодня Справжнє італійське еспресо щодня
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      Philips Saeco Poemia Ручна еспресо-кавоварка

      HD8425/09
      Отримайте підтримку для цього виробу

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        Poemia

        Poemia

        Ручна еспресо-кавоварка

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        Усього:

        Справжнє італійське еспресо щодня

        Із фільтром для створення пінки під тиском

        • Клас
        Тримач фільтра для створення крема під тиском

        Тримач фільтра для створення крема під тиском

        Цей спеціальний фільтр для створення крема гарантує стійку смачну крема – яку суміш кави Ви б не вибрали.

        Підходить для меленої кави та капсул

        Підходить для меленої кави та капсул

        Для Вашої зручності можна обирати між меленою кавою та капсулами

        Помпа на 15 бар

        Помпа на 15 бар

        Високий тиск забезпечує завжди повне розкриття аромату меленої кави

        Високоякісні матеріали тривалого використання

        Високоякісні матеріали тривалого використання

        Корпус ручної еспресо-кавоварки Saeco виготовлено з високоякісного та міцного матеріалу.

        Пристрій для нагрівання чашок

        Пристрій для нагрівання чашок

        Ця функція дозволяє не лише зберігати чашки та склянки для еспрессо безпосередньо на еспрессо кавомашині, а й попередньо нагріває їх, щоб аромат розкривався ще краще, а пінка зберігалася довше.

        Ергономічність день за днем

        Ергономічність день за днем

        Для додавання меленої кави чи води, спорожнення фільтра або лотка для крапель – для максимальної зручності передбачено прямий доступ до всіх складових елементів.

        Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

        Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

        У цій еспресо-кавоварці Saeco є класичний піноутворювач, який бариста називають “панарело”. Він розпилює пару та занурюється в молоко для приготування пишної молочної пінки. Відкрийте в собі бариста та приготуйте власні смачні молочні напої у звичний спосіб!

        Заощадження енергії

        Ця функція зводить споживання енергії до мінімуму. Фактично в автономному режимі пристрій споживає менше 1 Вт на годину (цей режим автоматично вмикається за годину, допомагаючи вам заощаджувати ресурси й гроші)

        Технічні характеристики

        • Вага та розміри

          Розміри виробу (Д x Г x В)
          200 x 265 x 297  мм
          Вага виробу
          4  кг
          Максимальна висота чашки
          75  мм
          Ємність резервуара для води
          1,25  л

        • Конструкція

          Колір
          Чорний та сріблястий
          Матеріали та покриття
          АБС та сталь

        • Характеристики

          Сумісність із фільтром Brita
          Optionable
          Насадка для гарячої води/пари
          Yes
          Інтерфейс
          Rotary Switch
          Насадка Pannarello
          Stainless Steel
          Тримач чашок
          Yes
          Нагрівач чашок
          Yes
          Одночасне заварювання
          Yes
          Тримач фільтра
          Pressurized "Crema"
          Підходить для капсул
          Yes

        • Технічні характеристики

          Потужність
          1050  Вт
          Матеріал бойлера
          Stainless steel (Inox)
          Довжина шнура
          80  см
          Країна походження
          • Made in China
          • Designed in Italy

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            Про Philips

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            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

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