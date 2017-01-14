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Справжнє італійське еспрессо щодня
Уже 30 років Saeco вкладає душу у створення передової технології. Пропонуючи щоразу неперевершене еспрессо та шар крема, запатентований тримач тискового фільтра Poemia є ідеальним прикладом нашої відданості інноваціям. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Справжнє італійське еспрессо щодня
Уже 30 років Saeco вкладає душу у створення передової технології. Пропонуючи щоразу неперевершене еспрессо та шар крема, запатентований тримач тискового фільтра Poemia є ідеальним прикладом нашої відданості інноваціям. Переглянути усі переваги
Справжнє італійське еспрессо щодня
Уже 30 років Saeco вкладає душу у створення передової технології. Пропонуючи щоразу неперевершене еспрессо та шар крема, запатентований тримач тискового фільтра Poemia є ідеальним прикладом нашої відданості інноваціям. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Справжнє італійське еспрессо щодня
Уже 30 років Saeco вкладає душу у створення передової технології. Пропонуючи щоразу неперевершене еспрессо та шар крема, запатентований тримач тискового фільтра Poemia є ідеальним прикладом нашої відданості інноваціям. Переглянути усі переваги
Ручна еспрессо-кавоварка
Усього:
Для Вашої зручності можна обирати між меленою кавою та капсулами
Високий тиск забезпечує завжди повне розкриття аромату меленої кави
Пристрій є енергоефективним та автоматично вимикається через 30 хвилин.
Цей спеціальний фільтр для створення крема гарантує стійку смачну крема – яку суміш кави Ви б не вибрали.
Ваш пристрій завжди готовий. Не потрібно чекати між кожним приготуванням еспрессо, а готувати каву за кавою.
У цій еспресо-кавоварці Saeco є класичний піноутворювач, який бариста називають “панарело”. Він розпилює пару та занурюється в молоко для приготування пишної молочної пінки. Відкрийте в собі бариста та приготуйте власні смачні молочні напої у звичний спосіб!
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Загальні технічні характеристики
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Конструкція
Технічні характеристики
Вага та розміри
Завершення
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