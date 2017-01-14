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    Saeco Poemia

    Ручна еспрессо-кавоварка

    HD8425/21
    Saeco
    Загальна оцінка / 5
    Saeco
    • Справжнє італійське еспрессо щодня Справжнє італійське еспрессо щодня Справжнє італійське еспрессо щодня
      -{discount-value}

      Saeco Poemia Ручна еспрессо-кавоварка

      HD8425/21
      Загальна оцінка / 5

      Справжнє італійське еспрессо щодня

      Уже 30 років Saeco вкладає душу у створення передової технології. Пропонуючи щоразу неперевершене еспрессо та шар крема, запатентований тримач тискового фільтра Poemia є ідеальним прикладом нашої відданості інноваціям. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Saeco Poemia Ручна еспрессо-кавоварка

      Справжнє італійське еспрессо щодня

      Уже 30 років Saeco вкладає душу у створення передової технології. Пропонуючи щоразу неперевершене еспрессо та шар крема, запатентований тримач тискового фільтра Poemia є ідеальним прикладом нашої відданості інноваціям. Переглянути усі переваги

      Справжнє італійське еспрессо щодня

      Уже 30 років Saeco вкладає душу у створення передової технології. Пропонуючи щоразу неперевершене еспрессо та шар крема, запатентований тримач тискового фільтра Poemia є ідеальним прикладом нашої відданості інноваціям. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Saeco Poemia Ручна еспрессо-кавоварка

      Справжнє італійське еспрессо щодня

      Уже 30 років Saeco вкладає душу у створення передової технології. Пропонуючи щоразу неперевершене еспрессо та шар крема, запатентований тримач тискового фільтра Poemia є ідеальним прикладом нашої відданості інноваціям. Переглянути усі переваги

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        Poemia

        Poemia

        Ручна еспрессо-кавоварка

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        Усього:

        Справжнє італійське еспрессо щодня

        Із фільтром для створення пінки під тиском

        • 30° Anniversary Edition
        • Класичний піноутворювач
        • Мідне покриття
        Підходить для меленої кави та капсул

        Підходить для меленої кави та капсул

        Для Вашої зручності можна обирати між меленою кавою та капсулами

        Помпа на 15 бар

        Помпа на 15 бар

        Високий тиск забезпечує завжди повне розкриття аромату меленої кави

        Автоматичне вимкнення

        Автоматичне вимкнення

        Пристрій є енергоефективним та автоматично вимикається через 30 хвилин.

        Тримач фільтра для створення крема під тиском

        Тримач фільтра для створення крема під тиском

        Цей спеціальний фільтр для створення крема гарантує стійку смачну крема – яку суміш кави Ви б не вибрали.

        Бойлер Quick Heat

        Бойлер Quick Heat

        Ваш пристрій завжди готовий. Не потрібно чекати між кожним приготуванням еспрессо, а готувати каву за кавою.

        Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

        Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

        У цій еспресо-кавоварці Saeco є класичний піноутворювач, який бариста називають “панарело”. Він розпилює пару та занурюється в молоко для приготування пишної молочної пінки. Відкрийте в собі бариста та приготуйте власні смачні молочні напої у звичний спосіб!

        Технічні характеристики

        • Країна походження

          Виготовлено у
          Китай

        • Загальні технічні характеристики

          Кількість чашок одночасно
          2
          Підходить для
          Мелена кава
          Простота користування та зручність
          • Автоматичний режим очікування
          • Пристрій для нагрівання чашок
          • Знімний лоток для крапель
          • Знімний резервуар для води
          • Напівпрозорий резервуар для води
          • Індикатор рівня води
          Тип бойлера
          Алюмінієвий бойлер
          Спеціальні функції
          • Ручний піноутворювач Pannarello
          • Можливість використання меленої кави
          Кавові напої
          Еспрессо

        • Аксесуари

          Входить в комплект
          Мірна ложка

        • Конструкція

          Колір
          Чорний та мідний

        • Технічні характеристики

          Довжина шнура
          0,8  м
          Напруга
          230  В
          Частота
          50  Гц
          Ємність резервуара для води
          1  л
          Макс. висота чашки
          75  мм
          Тиск помпи
          15  бар
          Бойлери для води
          1

        • Вага та розміри

          Розміри упаковки (Ш х Г х В)
          300 x 230 x 320  мм
          Вага виробу
          4  кг
          Розміри виробу (Ш х Г х В)
          200 x 265 x 297  мм

        • Завершення

          Матеріал основного корпусу
          Пластик
          Матеріал бойлера
          Нержавіюча сталь (неокислювана)
          Матеріал лотка для крапель
          Пластик
          Матеріал тримача фільтра
          Нержавіюча сталь і пластик
          Матеріал резервуара для води
          Пластик
          Матеріал панарело
          Пластик

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Екологічність

          Споживання електроенергії під час заварювання
          1025  Вт
          Виготовлено з переробленого матеріалу
          90% (технічна документація та упаковка)

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

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