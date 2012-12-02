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Ручна еспресо-кавоварка
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Для Вашої зручності можна обирати між меленою кавою та капсулами
Спеціальний світлодіодний індикатор, що вказує кінцевому користувачеві на необхідність видалити накип.
Попереднє оброблення кави робить її ще смачнішою. Завдяки технології попередньої обробки мелена кава зволожується перед фактичним заварюванням, що допомагає ще краще розкрити її аромат.
Вага та розміри
Конструкція
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Технічні характеристики
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Завершення
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