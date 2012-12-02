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    Saeco Estrosa

    Ручна еспресо-кавоварка

    HD8525/09
    Saeco
    Отримайте підтримку для цього виробу
    Saeco
    • Кава еспресо вручну – легко Кава еспресо вручну – легко Кава еспресо вручну – легко
      -{discount-value}

      Saeco Estrosa Ручна еспресо-кавоварка

      HD8525/09
      Отримайте підтримку для цього виробу

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        Estrosa

        Estrosa

        Ручна еспресо-кавоварка

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        Усього:

        Кава еспресо вручну – легко

        з високоефективним тримачем фільтра під тиском

        • Клас
        Підходить для меленої кави та капсул

        Підходить для меленої кави та капсул

        Для Вашої зручності можна обирати між меленою кавою та капсулами

        Попередження про видалення накипу

        Попередження про видалення накипу

        Спеціальний світлодіодний індикатор, що вказує кінцевому користувачеві на необхідність видалити накип.

        Насадка Flexi Pannarello для спінювання молока на власний смак

        Насадка Flexi Pannarello для спінювання молока на власний смак

        Цикл попереднього нагрівання чашки

        Цикл попереднього нагрівання чашки

        Чіткий світлодіодний дисплей

        Чіткий світлодіодний дисплей

        Фільтр крема-кави з подвійними стінками під тиском

        Фільтр крема-кави з подвійними стінками під тиском

        Функція попередньої обробки кави для кращого смаку

        Попереднє оброблення кави робить її ще смачнішою. Завдяки технології попередньої обробки мелена кава зволожується перед фактичним заварюванням, що допомагає ще краще розкрити її аромат.

        Технічні характеристики

        • Вага та розміри

          Розміри виробу (Д x Г x В)
          270 x 320 x 330  мм
          Вага виробу
          3,9  кг
          Максимальна висота чашки
          75  мм
          Ємність резервуара для води
          1,25  л

        • Конструкція

          Колір
          Чорний та сріблястий
          Матеріали та покриття
          ABS and Steel

        • Характеристики

          Сумісність із фільтром Brita
          Optionable
          Насадка для гарячої води/пари
          Yes
          Інтерфейс
          Rotary Switch
          Насадка Pannarello
          Stainless Steel
          Тримач чашок
          Yes
          Нагрівач чашок
          Yes
          Одночасне заварювання
          Yes
          Тримач фільтра
          Pressurized "Crema"
          Підходить для капсул
          Yes

        • Технічні характеристики

          Потужність
          1900  Вт
          Матеріал бойлера
          Stainless steel (Inox)
          Довжина шнура
          80  см
          Підтримувані типи кави
          • Ground coffee
          • Coffee pods
          Країна походження
          • Designed in Italy
          • Made in Europe
          Тиск води у помпі
          15 bar (perfect espresso)

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Yes

        • Завершення

          Матеріал панарело
          Нержавіюча сталь

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            Про Philips

            Продавець інтернет-магазину:

            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

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