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Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
Яку би каву Ви не забажали, просто натисніть кнопку – і Saeco Xsmall вмить змеле для Вас свіжі зерна. Крім того, цю модель оснащено паровою трубкою для додавання спіненого молока до свіжоприготованої кави.
Заварює 2 види кавових напоїв
Класичний піноутворювач
Білий
Кавомолка з 5 налаштуваннями
Цю еспресо кавомашину оснащено повністю керамічними жорнами. Saeco використовує керамічні жорна, оскільки вони забезпечують рівномірний помел без перегрівання кавових зерен для бездоганного еспресо. Кераміка також гарантує тривалий термін служби й цілком безшумну роботу.
Завдяки нашій функції пам’яті, яка дозволяє налаштувати об’єм напою, Ви завжди отримаєте ідеальну чашку еспрессо, заварену відповідно до Ваших уподобань. Просте натиснення кнопки – і Ви насолоджуєтесь чудовою кавою.
У цій еспресо кавомашині Saeco є класичний піноутворювач, який бариста називають «панарело». Він розпилює пару та занурюється в молоко для приготування пишної молочної пінки. Відкрийте в собі бариста та приготуйте власні смачні молочні напої у звичний спосіб!
4.4
з 5
33
Відгуки
88%
рекомендують цей виріб
kawosz57
16/03/2021
Polska
solidność
prosty w obsłudze,solidny i niezawodny(już od 10 lat)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Xsmall HD8745/19
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Xsmall HD8745/19
Nikkor1972
10/11/2016
Polska
Ekspres sprawdził się nie tylko u mnie. Jestem z niego zadowolony,
Ekspres użytkowany każdego dnia kilka razy, wydajny i szybki. W swojej klasie rewelacyjny, kawa wychodzi bardzo dobra. Trwały i niezawodny. Jestem bardzo zadowolony.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Xsmall HD8745/19
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Xsmall HD8745/19
Witek51
09/11/2016
Polska
Prosta obsługa
Mały gabarytowo , prosta obsługa . Bezawaryjna praca ekspresu
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Xsmall HD8745/19
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Xsmall HD8745/19