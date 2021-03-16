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  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен

Більше не доступний

Philips Saeco XsmallАвтоматична еспресо кавомашина Philips

HD8745/09

4.4

| (33) Відгуки | 88% рекомендують цей виріб

Відчуйте аромат улюблених кавових зерен

Яку би каву Ви не забажали, просто натисніть кнопку – і Saeco Xsmall вмить змеле для Вас свіжі зерна. Крім того, цю модель оснащено паровою трубкою для додавання спіненого молока до свіжоприготованої кави.

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Еспрессо "від кавового зерна до чашки" одним дотиком

Відчуйте аромат улюблених кавових зерен

  • Заварює 2 види кавових напоїв

  • Класичний піноутворювач

  • Білий

  • Кавомолка з 5 налаштуваннями

Жодного смаку спаленої кави завдяки повністю керамічним жорнам

Жодного смаку спаленої кави завдяки повністю керамічним жорнам

Цю еспресо кавомашину оснащено повністю керамічними жорнами. Saeco використовує керамічні жорна, оскільки вони забезпечують рівномірний помел без перегрівання кавових зерен для бездоганного еспресо. Кераміка також гарантує тривалий термін служби й цілком безшумну роботу.

Збереження налаштувань улюбленого об’єму кави

Збереження налаштувань улюбленого об’єму кави

Завдяки нашій функції пам’яті, яка дозволяє налаштувати об’єм напою, Ви завжди отримаєте ідеальну чашку еспрессо, заварену відповідно до Ваших уподобань. Просте натиснення кнопки – і Ви насолоджуєтесь чудовою кавою.

Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

У цій еспресо кавомашині Saeco є класичний піноутворювач, який бариста називають «панарело». Він розпилює пару та занурюється в молоко для приготування пишної молочної пінки. Відкрийте в собі бариста та приготуйте власні смачні молочні напої у звичний спосіб!

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.4

з 5

33

Відгуки

88%

рекомендують цей виріб

16/03/2021

Polska

Polska

solidność

prosty w obsłudze,solidny i niezawodny(już od 10 lat)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Xsmall HD8745/19

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Xsmall HD8745/19

10/11/2016

Polska

Polska

Ekspres sprawdził się nie tylko u mnie. Jestem z niego zadowolony,

Ekspres użytkowany każdego dnia kilka razy, wydajny i szybki. W swojej klasie rewelacyjny, kawa wychodzi bardzo dobra. Trwały i niezawodny. Jestem bardzo zadowolony.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Xsmall HD8745/19

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Xsmall HD8745/19

09/11/2016

Polska

Polska

Prosta obsługa

Mały gabarytowo , prosta obsługa . Bezawaryjna praca ekspresu

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Xsmall HD8745/19

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Xsmall HD8745/19

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