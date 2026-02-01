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Більше не доступний
HD8754/19
Еспрессо і молочна пінка одним дотиком
Лише автоматична еспресо кавомашина Saeco Intelia Evo забезпечить досконале приготування еспресо й молочної пінки. Вона проста у використанні, налаштуванні та чищенні. Готуйте капучино, лате мак’ято, еспресо – можливо все.
Заварює 8 видів кавових напоїв
Вбудований молочник та піноутворювач
Нержавіюча сталь
Кавомолка з 5 налаштуваннями
Коли мова йде про дрібність помелу, ця кавомашина завжди забезпечить потрібний результат. Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Тож ця кавомашина має п’ять регульованих налаштувань помелу – від найдрібнішого для повноцінного еспресо до найбільш грубого для слабшої кави.
Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.
Ефективність і легкість користування стали джерелом натхнення для винаходу Saeco першої групи заварювання 30 років тому. І до сьогодні цей винахід залишається натхненним і рішучим прикладом технології. Як і раніше, групу заварювання дуже просто мити: достатньо зняти її та промити кілька секунд під краном, а потім так само легко встановити на місце.
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