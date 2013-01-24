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    Philips Saeco Syntia

    Automatic espresso machine

    HD8833/19
    Saeco
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Saeco
    • Live the pleasure of Italian espresso at home Live the pleasure of Italian espresso at home Live the pleasure of Italian espresso at home
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      Philips Saeco Syntia Automatic espresso machine

      HD8833/19
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Live the pleasure of Italian espresso at home

      the perfect synthesis between compactness, performance, design and premium materials Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Philips Saeco Syntia Automatic espresso machine

      Live the pleasure of Italian espresso at home

      the perfect synthesis between compactness, performance, design and premium materials Переглянути усі переваги

      Live the pleasure of Italian espresso at home

      the perfect synthesis between compactness, performance, design and premium materials Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Philips Saeco Syntia Automatic espresso machine

      Live the pleasure of Italian espresso at home

      the perfect synthesis between compactness, performance, design and premium materials Переглянути усі переваги

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        Syntia

        Syntia

        Automatic espresso machine

        Усього:

        Live the pleasure of Italian espresso at home

        compact and stylish bean-to-cup system

        • Classic Milk Frother
        • Black Stainless Steel
        Жодного смаку спаленої кави завдяки повністю керамічним жорнам

        Жодного смаку спаленої кави завдяки повністю керамічним жорнам

        Цю еспрессо кавомашину оснащено повністю керамічними жорнами. Saeco використовує керамічні жорна, оскільки вони забезпечують рівномірний помел без перегрівання кавових зерен для бездоганного еспрессо. Кераміка також гарантує тривалий термін служби та цілком безшумну роботу.

        Кава без очікування завдяки бойлеру Quick Heat

        Кава без очікування завдяки бойлеру Quick Heat

        Завдяки технології бойлера Saeco Quick Heat Ваша кавомашина завжди готова до використання. Тепер не потрібно чекати між приготуваннями кожного еспрессо, можна готувати каву за кавою.

        Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

        Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

        У цій еспресо-кавоварці Saeco є класичний піноутворювач, який бариста називають “панарело”. Він розпилює пару та занурюється в молоко для приготування пишної молочної пінки. Відкрийте в собі бариста та приготуйте власні смачні молочні напої у звичний спосіб!

        Збереження улюблених налаштувань об’єму та міцності кави

        Збереження улюблених налаштувань об’єму та міцності кави

        Завдяки нашій функції пам’яті, яка дозволяє налаштувати об’єм та міцність напою, Ви завжди отримаєте ідеальну чашку еспрессо, заварену відповідно до Ваших уподобань. Просте натиснення кнопки – і Ви насолоджуєтесь чудовою кавою у Вашій улюбленій чашці.

        Запобігання втраті тепла та сумісність із кожною чашкою завдяки нашому регульованому носику

        Запобігання втраті тепла та сумісність із кожною чашкою завдяки нашому регульованому носику

        Регульований носик подачі кави на наших еспресо кавомашинах підходить до будь-якої чашки, а це запобігає розбризкуванню кави або її охолодженню в процесі наливання. Таким чином, еспресо завжди подаватиметься з правильною температурою, а машина залишатиметься чистою.

        Деталі можна легко помити в посудомийній машині

        Деталі можна легко помити в посудомийній машині

        Для зручності лоток для крапель та піноутворювач або молочник Saeco можна покласти в посудомийну машину. Це зекономить час і забезпечить гігієнічне чищення.

        Експериментуйте із насиченістю кави, обираючи різні налаштування помелу

        Експериментуйте із насиченістю кави, обираючи різні налаштування помелу

        Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Ця еспрессо кавомашина має 5 регульованих налаштувань помелу – від найдрібнішого для повноцінного еспрессо до найбільш грубого для слабшої кави.

        Легке чищення завдяки знімній групі заварювання

        Легке чищення завдяки знімній групі заварювання

        Група заварювання – це винахід Saeco та серце еспрессо кавомашин, що забезпечує процес автоматизації. Група заварювання легкодоступна спереду чи збоку (залежно від моделі). Її можна вийняти без особливих зусиль та легко промити під струменем води для максимальної гігієни.

        Завжди чистий пристрій завдяки автоматичному очищенню та видаленню накипу

        Завжди чистий пристрій завдяки автоматичному очищенню та видаленню накипу

        У цій еспрессо кавомашині Saeco є функція автоматичного очищення каналів подачі кави водою під час запуску або вимкнення кавомашини, що дозволяє насолоджуватися чудовим свіжим смаком у кожній чашці кави. Регулярне видалення накипу подовжує термін служби еспрессо кавомашини. Цей пристрій не лише нагадає, коли буде потрібно видалити накип, – почнеться автоматичний процес видалення накипу, і пристрій покаже, що й коли потрібно робити, за допомогою чітких екранних повідомлень. Видаляти накип ще ніколи не було так легко!

        Технічні характеристики

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Технічні характеристики

          Тиск води у помпі
          15 бар (ідеальне еспрессо)
          Максимальна висота чашки
          110 mm
          Місткість ємності для кавових зерен
          250 g
          Місткість контейнера для відходів
          8 порції
          Знімна група заварювання
          Так
          Матеріал бойлера
          Нержавіюча сталь (неокислювана)
          Країна виготовлення
          • Розроблено в Італії
          • Виготов. в Італії
          Чищення та догляд
          Автоматичне споліскування каналів для кави
          Використання
          • Регульований дозатор кави
          • Перепускний канал для меленої кави
          • Фронтальний доступ до всіх функцій
          • Швидка пара
          • Знімна група заварювання
          • Знімний резервуар для води
          Технологія "еспрессо"
          • Система налаштування Saeco на тип кави
          • Аромат-система: попереднє заварювання
          Розміри виробу (Д x Г x В)
          256x315x415 mm
          Кількість бойлерів для води
          1 бойлер
          Ємність резервуара для води
          1.2 л
          Підтримувані типи кави
          • Мелена кава
          • Цілі кавові зерна

        • Кілька напоїв

          Напої з молоком
          Pannarello: спінювання молока

        • Технічні характеристики

          Power
          1400 W
          Частота
          50 Hz
          Voltage
          230 V
          Pump Pressure
          15 бар

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