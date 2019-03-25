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Більше не доступний
HD8833/19
Смакуйте італійську каву еспрессо вдома
Ідеальне поєднання компактності, продуктивності, дизайну та високої якості матеріалів
Класичний піноутворювач
Чорна, нержавіюча сталь
Цю еспресо кавомашину оснащено повністю керамічними жорнами. Saeco використовує керамічні жорна, оскільки вони забезпечують рівномірний помел без перегрівання кавових зерен для бездоганного еспресо. Кераміка також гарантує тривалий термін служби й цілком безшумну роботу.
Завдяки технології бойлера Saeco Quick Heat ваша кавомашина завжди готова до використання. Тепер не потрібно чекати між приготуваннями кожного еспресо — можна готувати каву за кавою.
У цій еспресо кавомашині Saeco є класичний піноутворювач, який бариста називають «панарело». Він розпилює пару та занурюється в молоко для приготування пишної молочної пінки. Відкрийте в собі бариста та приготуйте власні смачні молочні напої у звичний спосіб!
4.2
з 5
10
Відгуки
Ząbek23
25/03/2019
Polska
Bardzo dobry kompaktowy expres
Szukałem przede wszystkim expresu który nie zajmuje zbyt dużo miejsca. Użytkuję go już ponad dwa lata dosyć intensywnie tj 1kg kawy na tydzień. Na razie działa bez zarzutu.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8833/19
Так, я рекомендую цей продукт
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k1999g
22/09/2013
Polska
Ten ekspres jest odpowiedni do domu.
Ekspres jest naprawdę rewelacyjny. Wystarczy wsypać kawę i wlać wodę i kawa zrobiona, bez zbędnych czynności, może to zrobić nawet dziecko. Jedyną wadą jest mały zbiornik na wodę.
Так, я рекомендую цей продукт
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Так, я рекомендую цей продукт
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Pawww72
30/10/2012
Polska
Doskonały produkt pod każdym kątem
To jeden z najpraktyczniejszych ekspresów. Długo szukałem takiego urządzenia, które będzie małe, zgrabne i pochodziło od dobrego producenta.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8833/19
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8833/19