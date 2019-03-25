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  • Смакуйте італійську каву еспрессо вдома
  • Смакуйте італійську каву еспрессо вдома
  • Смакуйте італійську каву еспрессо вдома
  • Смакуйте італійську каву еспрессо вдома
  • Смакуйте італійську каву еспрессо вдома
  • Смакуйте італійську каву еспрессо вдома
  • Смакуйте італійську каву еспрессо вдома
  • Смакуйте італійську каву еспрессо вдома
  • Смакуйте італійську каву еспрессо вдома
  • Смакуйте італійську каву еспрессо вдома
  • Смакуйте італійську каву еспрессо вдома
  • Смакуйте італійську каву еспрессо вдома
  • Смакуйте італійську каву еспрессо вдома
  • Смакуйте італійську каву еспрессо вдома
  • Смакуйте італійську каву еспрессо вдома
  • Смакуйте італійську каву еспрессо вдома
  • Смакуйте італійську каву еспрессо вдома
  • Смакуйте італійську каву еспрессо вдома

Більше не доступний

Philips Saeco SyntiaАвтоматична еспресо кавомашина Philips

HD8833/19

4.2

| (10) Відгуки

Смакуйте італійську каву еспрессо вдома

Ідеальне поєднання компактності, продуктивності, дизайну та високої якості матеріалів

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Компактна і стильна система мелення зерен

Смакуйте італійську каву еспрессо вдома

  • Класичний піноутворювач

  • Чорна, нержавіюча сталь

Жодного смаку спаленої кави завдяки повністю керамічним жорнам

Жодного смаку спаленої кави завдяки повністю керамічним жорнам

Цю еспресо кавомашину оснащено повністю керамічними жорнами. Saeco використовує керамічні жорна, оскільки вони забезпечують рівномірний помел без перегрівання кавових зерен для бездоганного еспресо. Кераміка також гарантує тривалий термін служби й цілком безшумну роботу.

Кава без очікування завдяки бойлеру Quick Heat

Кава без очікування завдяки бойлеру Quick Heat

Завдяки технології бойлера Saeco Quick Heat ваша кавомашина завжди готова до використання. Тепер не потрібно чекати між приготуваннями кожного еспресо — можна готувати каву за кавою.

Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

У цій еспресо кавомашині Saeco є класичний піноутворювач, який бариста називають «панарело». Він розпилює пару та занурюється в молоко для приготування пишної молочної пінки. Відкрийте в собі бариста та приготуйте власні смачні молочні напої у звичний спосіб!

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.2

з 5

10

Відгуки

2
1

25/03/2019

Polska

Polska

Bardzo dobry kompaktowy expres

Szukałem przede wszystkim expresu który nie zajmuje zbyt dużo miejsca. Użytkuję go już ponad dwa lata dosyć intensywnie tj 1kg kawy na tydzień. Na razie działa bez zarzutu.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8833/19

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8833/19

22/09/2013

Polska

Polska

Ten ekspres jest odpowiedni do domu.

Ekspres jest naprawdę rewelacyjny. Wystarczy wsypać kawę i wlać wodę i kawa zrobiona, bez zbędnych czynności, może to zrobić nawet dziecko. Jedyną wadą jest mały zbiornik na wodę.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8833/19

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8833/19

30/10/2012

Polska

Polska

Doskonały produkt pod każdym kątem

To jeden z najpraktyczniejszych ekspresów. Długo szukałem takiego urządzenia, które będzie małe, zgrabne i pochodziło od dobrego producenta.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8833/19

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8833/19

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  • • Унікальні пропозиції