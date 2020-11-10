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  • Свіжий хліб кожного ранку
  • Свіжий хліб кожного ранку
  • Свіжий хліб кожного ранку
  • Свіжий хліб кожного ранку
  • Свіжий хліб кожного ранку
  • Свіжий хліб кожного ранку
  • Свіжий хліб кожного ранку
  • Свіжий хліб кожного ранку
  • Свіжий хліб кожного ранку
  • Свіжий хліб кожного ранку
  • Свіжий хліб кожного ранку
  • Свіжий хліб кожного ранку

Більше не доступний

Daily CollectionХлібопічка

HD9016/30

4.7

| (19) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Свіжий хліб кожного ранку

Вам сподобається щоранку відчувати неперевершений аромат свіжого теплого хліба! Тепер це дуже легко... Покладіть ввечері потрібні інгредієнти і налаштуйте таймер затримки на наступний ранок. Усе решта зробить хлібопічка.

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Різноманітні добавки – просто і смачно!

Свіжий хліб кожного ранку

  • 12 меню (вкл. приготування йогурту)

  • 1000 г

  • Біла

  • Таймер затримки до 13 годин

12 попередньо налаштованих програм для приготування хліба, тіста, варення й навіть йогурту

12 попередньо налаштованих програм для приготування хліба, тіста, варення й навіть йогурту

Хлібопічка Philips має 12 простих у використанні попередньо налаштованих програм для ідеального випікання будь-якого хліба, починаючи з багатого та смачного цільнозернового хліба та закінчуючи хлібом без вмісту глютену, прісним тістом і солодощами. Крім того, у хлібопічці можна спекти бородинський хліб, паску та зробити смачне тісто для макаронів і, навіть, приготувати варення. Немає значення, що саме Ви готуєте – страва завжди буде смачна, а готувати її легко, оскільки попередні налаштування температури та часу завжди забезпечують найкращий результат. А якщо ж у Вас обмаль часу, можна скористатися швидкою програмою для прискорення приготування чи, навіть, супершвидкою програмою, яка випікає страву всього за годину.

3 рівні підрум’янення скоринки – на Ваш смак

3 рівні підрум’янення скоринки – на Ваш смак

Завдяки прогресивній системі контролю температури хлібопічка Philips VIVA дозволить Вам насолодитися тим хлібом, який буде до смаку саме Вам – із легкою, середньою чи темною скоринкою, яку можна вибрати одним натисненням кнопки на панелі керування.

Можна пекти хлібини двох розмірів, вагою до 1 кг

Можна пекти хлібини двох розмірів, вагою до 1 кг

Спечіть саме стільки хліба, скільки Вам потрібно. Просто залежно від потреби оберіть розмір хлібини на панелі керування та спечіть хлібину середнього (750 г) або великого (1000 г) розміру.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

19

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
1

10/11/2020

Україна

Україна

Це те, чого я хотіла

Ця хлібопіч - прекарсний помічник на кухні. Робить хліб, тісто, йогурт, джем. Налаштування ваги - корисно. Звукові сигнали - чудово. Відтермінування старту - прекрасно! Ввечері засипав інградієнти - зранку теплий, ароматний хліб вже готов. Смак того хлібу ні в яке порівняння не йде з магазинним. Йогур - також мінімум клопоту і максимум смаку. Отже, Я в захваті від цієї хлібопічки.

Плюси

Таймер відтермінування. Звукові сигнали такі, що не почути неможливо.

Мінуси

Не люблю мити піля використання.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD9016/30 Хлібопічка

Date of Use 2018-11-10

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD9016/30 Хлібопічка

Date of Use 2018-11-10

13/11/2019

Україна

Україна

Любителям домашнего хлеба

Покупали маме. Выбором довольны и мы и она. Радует наличие многих программ а также возможность приготовления варенья и даже йогурта. Это вау. С удовольствиемедим домашний хлеб

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD9016/30 Хлібопічка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD9016/30 Хлібопічка

05/07/2019

Україна

Україна

Дуже класна хлібопічка

Купувала бабусі на ювілей цю хлібопічку. Дуже зручна у використанні навіть для моєї бабусі. Легкий і приємний дизайн, нічого зайвого. Випікали хліб, паски та багато чого різного. Тісто виходить легке і смачне. Займає не багато місця.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD9016/30 Хлібопічка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD9016/30 Хлібопічка

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