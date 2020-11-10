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Свіжий хліб кожного ранку
Вам сподобається щоранку відчувати неперевершений аромат свіжого теплого хліба! Тепер це дуже легко... Покладіть ввечері потрібні інгредієнти і налаштуйте таймер затримки на наступний ранок. Усе решта зробить хлібопічка.
12 меню (вкл. приготування йогурту)
1000 г
Біла
Таймер затримки до 13 годин
Хлібопічка Philips має 12 простих у використанні попередньо налаштованих програм для ідеального випікання будь-якого хліба, починаючи з багатого та смачного цільнозернового хліба та закінчуючи хлібом без вмісту глютену, прісним тістом і солодощами. Крім того, у хлібопічці можна спекти бородинський хліб, паску та зробити смачне тісто для макаронів і, навіть, приготувати варення. Немає значення, що саме Ви готуєте – страва завжди буде смачна, а готувати її легко, оскільки попередні налаштування температури та часу завжди забезпечують найкращий результат. А якщо ж у Вас обмаль часу, можна скористатися швидкою програмою для прискорення приготування чи, навіть, супершвидкою програмою, яка випікає страву всього за годину.
Завдяки прогресивній системі контролю температури хлібопічка Philips VIVA дозволить Вам насолодитися тим хлібом, який буде до смаку саме Вам – із легкою, середньою чи темною скоринкою, яку можна вибрати одним натисненням кнопки на панелі керування.
Спечіть саме стільки хліба, скільки Вам потрібно. Просто залежно від потреби оберіть розмір хлібини на панелі керування та спечіть хлібину середнього (750 г) або великого (1000 г) розміру.
4.7
з 5
19
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
xomaktana
10/11/2020
Україна
Це те, чого я хотіла
Ця хлібопіч - прекарсний помічник на кухні. Робить хліб, тісто, йогурт, джем. Налаштування ваги - корисно. Звукові сигнали - чудово. Відтермінування старту - прекрасно! Ввечері засипав інградієнти - зранку теплий, ароматний хліб вже готов. Смак того хлібу ні в яке порівняння не йде з магазинним. Йогур - також мінімум клопоту і максимум смаку. Отже, Я в захваті від цієї хлібопічки.
Плюси
Таймер відтермінування. Звукові сигнали такі, що не почути неможливо.
Мінуси
Не люблю мити піля використання.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD9016/30 Хлібопічка
Date of Use 2018-11-10
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD9016/30 Хлібопічка
Date of Use 2018-11-10
MariaVS
13/11/2019
Україна
Любителям домашнего хлеба
Покупали маме. Выбором довольны и мы и она. Радует наличие многих программ а также возможность приготовления варенья и даже йогурта. Это вау. С удовольствиемедим домашний хлеб
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD9016/30 Хлібопічка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD9016/30 Хлібопічка
Вікуся
05/07/2019
Україна
Дуже класна хлібопічка
Купувала бабусі на ювілей цю хлібопічку. Дуже зручна у використанні навіть для моєї бабусі. Легкий і приємний дизайн, нічого зайвого. Випікали хліб, паски та багато чого різного. Тісто виходить легке і смачне. Займає не багато місця.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD9016/30 Хлібопічка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD9016/30 Хлібопічка