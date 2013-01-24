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Свіжий хліб кожного ранку
Вам сподобається щоранку відчувати неперевершений аромат свіжого теплого хліба! Випікати хліб дуже легко... Складіть вночі потрібні інгредієнти і налаштуйте таймер затримки на наступний ранок. Усе решта зробить хлібопічка Philips HD9020/40. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Свіжий хліб кожного ранку
Вам сподобається щоранку відчувати неперевершений аромат свіжого теплого хліба! Випікати хліб дуже легко... Складіть вночі потрібні інгредієнти і налаштуйте таймер затримки на наступний ранок. Усе решта зробить хлібопічка Philips HD9020/40. Переглянути усі переваги
Свіжий хліб кожного ранку
Вам сподобається щоранку відчувати неперевершений аромат свіжого теплого хліба! Випікати хліб дуже легко... Складіть вночі потрібні інгредієнти і налаштуйте таймер затримки на наступний ранок. Усе решта зробить хлібопічка Philips HD9020/40. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Свіжий хліб кожного ранку
Вам сподобається щоранку відчувати неперевершений аромат свіжого теплого хліба! Випікати хліб дуже легко... Складіть вночі потрібні інгредієнти і налаштуйте таймер затримки на наступний ранок. Усе решта зробить хлібопічка Philips HD9020/40. Переглянути усі переваги
Хлібопічка
Усього:
Функціональні кнопки хлібопічки Philips упорядковано інтуїтивно і для простого налаштування програм. Спочатку виберіть тип хліба, потім вагу відповідно до рецепту та рівня підрум’янення (або просто скористайтеся попередньо налаштованим рівнем підрум’янення), після чого запустіть програму. Великі зручні піктограми чітко демонструють функції кожної кнопки, а чіткий РК-екран підтверджує вибрані параметри.
Хлібопічка Philips має 12 попередньо налаштованих програм для ідеального випікання будь-якого хліба, починаючи з багатого та смачного цільнозернового хліба та закінчуючи хлібом без вмісту глютену, прісним тістом і солодощами. Крім того, у хлібопічці можна зробити смачне тісто для макаронів, піци, рогаликів, печива і, навіть, приготувати варення. Немає значення, що саме Ви готуєте – страва завжди смачна і її легко готувати, оскільки попередні налаштування температури та часу завжди забезпечать якомога кращий результат. А якщо ж у Вас обмаль часу, можна скористатися швидкою програмою для вдвічі швидшого приготування чи випікання страв усього за годину.
Насолоджуйтеся щоранку непереборним ароматом свіжого теплого хліба – це справді смачний і чудовий початок дня! Просто встановіть напередодні ввечері таймер затримки і хлібопічка приготує та спече Ваш хліб, поки Ви спите, щоб Ви змогли поласувати свіжоспеченим хлібом одразу після пробудження чи тоді, коли Вам цього захочеться.
Печіть особливий хліб зі смачними додатковими інгредієнтами, такими як горіхи або сухофрукти, – це просто та цікаво. Коли засвітиться індикатор додавання інгредієнтів, просто додайте до тіста додаткові продукти, а хлібопічка зробить решту роботи. Додавайте будь-що – горіхи, насіння, оливки, сухофрукти, сир, цибулю, бекон, нугу, шоколад тощо – для випікання особливого хліба з різними смаками.
Спечіть саме стільки хліба, скільки Вам потрібно. Користуйтеся чіткими маркуваннями на хлібопічці, щоб приготувати малі, середні та великі хлібини вагою 500 г, 750 г та 1 кг.
Можна готувати хліб, який буде до смаку саме Вам, із трьома рівнями підрум’янення. Виберіть легку, середню чи темну скоринку залежно від уподобань та улюблених рецептів.
Внутрішня частина форми хлібопічки має антипригарне покриття, а сам виріб має знімну кришку. Це сприяє легкому чищенню: просто відкрийте кришку і почистіть її за кілька секунд.
Хотіли б спробувати щось нове? Книга з корисними рецептами навчить, як приготувати особливий хліб, також вона містить багато смачних порад та підказок для додавання улюблених інгредієнтів для приготування особливих страв за будь-яким рецептом. Крім того, її вказівки чіткі та легкі до виконання, навіть якщо Ви ніколи раніше не користувалися хлібопічкою.
Оглядове віконце дозволяє спостерігати за тим, як хлібопічка працює, замішує тісто, перемішує та пече. Це ідеальний варіант, коли потрібно дізнатися про хід приготування.
Додавайте тверді та рідкі продукти в належній кількості, використовуючи відповідну мірну чашку та ложку, – усе, що буде потрібно для початку роботи.
Міцні вбудовані неслизькі ручки дозволяють легко підняти та перемістити хлібопічку або поставити її у шафу для зберігання за потреби.
Платформа завжди холодна, немає ризику випадкового опіку
Загальні специфікації
Аксесуари в комплекті
Матеріал
Особливості дизайну
Дані логістики