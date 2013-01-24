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    Viva Collection

    Хлібопічка

    HD9020/40
    Загальна оцінка / 5
    • Свіжий хліб кожного ранку Свіжий хліб кожного ранку Свіжий хліб кожного ранку
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      Viva Collection Хлібопічка

      HD9020/40
      Загальна оцінка / 5

      Свіжий хліб кожного ранку

      Вам сподобається щоранку відчувати неперевершений аромат свіжого теплого хліба! Випікати хліб дуже легко... Складіть вночі потрібні інгредієнти і налаштуйте таймер затримки на наступний ранок. Усе решта зробить хлібопічка Philips HD9020/40. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Viva Collection Хлібопічка

      Свіжий хліб кожного ранку

      Вам сподобається щоранку відчувати неперевершений аромат свіжого теплого хліба! Випікати хліб дуже легко... Складіть вночі потрібні інгредієнти і налаштуйте таймер затримки на наступний ранок. Усе решта зробить хлібопічка Philips HD9020/40. Переглянути усі переваги

      Свіжий хліб кожного ранку

      Вам сподобається щоранку відчувати неперевершений аромат свіжого теплого хліба! Випікати хліб дуже легко... Складіть вночі потрібні інгредієнти і налаштуйте таймер затримки на наступний ранок. Усе решта зробить хлібопічка Philips HD9020/40. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Viva Collection Хлібопічка

      Свіжий хліб кожного ранку

      Вам сподобається щоранку відчувати неперевершений аромат свіжого теплого хліба! Випікати хліб дуже легко... Складіть вночі потрібні інгредієнти і налаштуйте таймер затримки на наступний ранок. Усе решта зробить хлібопічка Philips HD9020/40. Переглянути усі переваги

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        Viva Collection

        Viva Collection

        Хлібопічка

        Усього:

        Свіжий хліб кожного ранку

        Різноманітні добавки – просто і смачно!

        • 12 меню
        • 1000 г
        • Біла з бузковим
        Інтуїтивне керування зі зручними для всіх кнопками

        Інтуїтивне керування зі зручними для всіх кнопками

        Функціональні кнопки хлібопічки Philips упорядковано інтуїтивно і для простого налаштування програм. Спочатку виберіть тип хліба, потім вагу відповідно до рецепту та рівня підрум’янення (або просто скористайтеся попередньо налаштованим рівнем підрум’янення), після чого запустіть програму. Великі зручні піктограми чітко демонструють функції кожної кнопки, а чіткий РК-екран підтверджує вибрані параметри.

        12 попередньо налаштованих програм для хліба, тіста і навіть повидла

        12 попередньо налаштованих програм для хліба, тіста і навіть повидла

        Хлібопічка Philips має 12 попередньо налаштованих програм для ідеального випікання будь-якого хліба, починаючи з багатого та смачного цільнозернового хліба та закінчуючи хлібом без вмісту глютену, прісним тістом і солодощами. Крім того, у хлібопічці можна зробити смачне тісто для макаронів, піци, рогаликів, печива і, навіть, приготувати варення. Немає значення, що саме Ви готуєте – страва завжди смачна і її легко готувати, оскільки попередні налаштування температури та часу завжди забезпечать якомога кращий результат. А якщо ж у Вас обмаль часу, можна скористатися швидкою програмою для вдвічі швидшого приготування чи випікання страв усього за годину.

        Можна налаштувати час затримки до 13 годин, щоб мати свіжий хліб до сніданку

        Можна налаштувати час затримки до 13 годин, щоб мати свіжий хліб до сніданку

        Насолоджуйтеся щоранку непереборним ароматом свіжого теплого хліба – це справді смачний і чудовий початок дня! Просто встановіть напередодні ввечері таймер затримки і хлібопічка приготує та спече Ваш хліб, поки Ви спите, щоб Ви змогли поласувати свіжоспеченим хлібом одразу після пробудження чи тоді, коли Вам цього захочеться.

        Індикатор додавання для особливого хліба з додатковими інгредієнтами

        Індикатор додавання для особливого хліба з додатковими інгредієнтами

        Печіть особливий хліб зі смачними додатковими інгредієнтами, такими як горіхи або сухофрукти, – це просто та цікаво. Коли засвітиться індикатор додавання інгредієнтів, просто додайте до тіста додаткові продукти, а хлібопічка зробить решту роботи. Додавайте будь-що – горіхи, насіння, оливки, сухофрукти, сир, цибулю, бекон, нугу, шоколад тощо – для випікання особливого хліба з різними смаками.

        Можна пекти хлібини трьох розмірів, вагою до 1 кг

        Можна пекти хлібини трьох розмірів, вагою до 1 кг

        Спечіть саме стільки хліба, скільки Вам потрібно. Користуйтеся чіткими маркуваннями на хлібопічці, щоб приготувати малі, середні та великі хлібини вагою 500 г, 750 г та 1 кг.

        3 рівні підрум’янення скоринки – на Ваш смак

        3 рівні підрум’янення скоринки – на Ваш смак

        Можна готувати хліб, який буде до смаку саме Вам, із трьома рівнями підрум’янення. Виберіть легку, середню чи темну скоринку залежно від уподобань та улюблених рецептів.

        Кришка, що знімається, для легкого чищення

        Кришка, що знімається, для легкого чищення

        Внутрішня частина форми хлібопічки має антипригарне покриття, а сам виріб має знімну кришку. Це сприяє легкому чищенню: просто відкрийте кришку і почистіть її за кілька секунд.

        У комплекті книга з корисними рецептами

        У комплекті книга з корисними рецептами

        Хотіли б спробувати щось нове? Книга з корисними рецептами навчить, як приготувати особливий хліб, також вона містить багато смачних порад та підказок для додавання улюблених інгредієнтів для приготування особливих страв за будь-яким рецептом. Крім того, її вказівки чіткі та легкі до виконання, навіть якщо Ви ніколи раніше не користувалися хлібопічкою.

        Спостерігайте через віконце, як хліб росте і підрум’янюється

        Спостерігайте через віконце, як хліб росте і підрум’янюється

        Оглядове віконце дозволяє спостерігати за тим, як хлібопічка працює, замішує тісто, перемішує та пече. Це ідеальний варіант, коли потрібно дізнатися про хід приготування.

        Мірна чашка та ложка в комплекті

        Додавайте тверді та рідкі продукти в належній кількості, використовуючи відповідну мірну чашку та ложку, – усе, що буде потрібно для початку роботи.

        Вбудовані неслизькі ручки для зручного та безпечного користування

        Міцні вбудовані неслизькі ручки дозволяють легко підняти та перемістити хлібопічку або поставити її у шафу для зберігання за потреби.

        Платформа завжди холодна, немає ризику випадкового опіку

        Платформа завжди холодна, немає ризику випадкового опіку

        Технічні характеристики

        • Загальні специфікації

          Увімкнення одним дотиком
          Так
          РК-дисплей
          Так
          Брошура з рецептами
          Так
          Оглядове віконце
          Так
          Термоізольовані зовнішні стінки
          Так
          Неслизька основа
          Так
          Зберігання шнура
          Так
          Сигнал додавання інгредієнтів
          Так
          Лише випікання
          Так
          Рівні підрум’янення
          3
          Програма для тіста
          Макарони, загальна (піца, печиво, багет тощо)
          Час затримки таймера в год.
          13
          Програма приготування варення
          Так
          К-сть лопаток
          1
          Швидка програма
          Так
          Період нагрівання
          1 година
          Вага хлібини
          500 г, 750 г, 1 кг
          К-сть програм
          12

        • Аксесуари в комплекті

          Мірна чашка
          Так
          Мірна ложка
          Так
          Лопатка(-и)
          Так
          Форма для випікання
          До 1 кг

        • Матеріал

          Основний корпус
          Пластик PP
          Форма для випікання
          Анодований алюміній із подвійним антипригарним покриттям
          Лопатка для перемішування
          Лита з антипригарним покриттям

        • Особливості дизайну

          Колір (кольори)
          Білий із бузковим

        • Дані логістики

          Розмір упаковки
          325x290x300 (ДxШxВ)  мм
          Вага виробу
          5,1  кг

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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