  • Безкоштовна доставка та повернення

  • Офіційна гарантія

  • Повернення протягом 30 днів

  • Придбайте безпосередньо у Philips

Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Pure Essentials Collection

    Хлібопічка

    HD9040/90
    Загальна оцінка / 5
    • Свіжий хліб різноманітних форм та смаків Свіжий хліб різноманітних форм та смаків Свіжий хліб різноманітних форм та смаків
      -{discount-value}

      Pure Essentials Collection Хлібопічка

      HD9040/90
      Загальна оцінка / 5

      Свіжий хліб різноманітних форм та смаків

      Насолоджуйтесь теплим свіжим хлібом щоранку, обираючи форму випічки, яка Вам до вподоби, за допомогою цієї унікальної насадки для хлібопічки Philips. Випікайте багети, булочки, рулети і навіть брецлі. Смакуйте всією родиною, перетворивши випікання на творчий процес! Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Pure Essentials Collection Хлібопічка

      Свіжий хліб різноманітних форм та смаків

      Насолоджуйтесь теплим свіжим хлібом щоранку, обираючи форму випічки, яка Вам до вподоби, за допомогою цієї унікальної насадки для хлібопічки Philips. Випікайте багети, булочки, рулети і навіть брецлі. Смакуйте всією родиною, перетворивши випікання на творчий процес! Переглянути усі переваги

      Свіжий хліб різноманітних форм та смаків

      Насолоджуйтесь теплим свіжим хлібом щоранку, обираючи форму випічки, яка Вам до вподоби, за допомогою цієї унікальної насадки для хлібопічки Philips. Випікайте багети, булочки, рулети і навіть брецлі. Смакуйте всією родиною, перетворивши випікання на творчий процес! Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Pure Essentials Collection Хлібопічка

      Свіжий хліб різноманітних форм та смаків

      Насолоджуйтесь теплим свіжим хлібом щоранку, обираючи форму випічки, яка Вам до вподоби, за допомогою цієї унікальної насадки для хлібопічки Philips. Випікайте багети, булочки, рулети і навіть брецлі. Смакуйте всією родиною, перетворивши випікання на творчий процес! Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі. Хлібопічка

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Pure Essentials Collection

        Pure Essentials Collection

        Хлібопічка

        Усього:

        Свіжий хліб різноманітних форм та смаків

        Вибирайте улюблену форму з універсальним формувальником!

        • Універсальний формувальник
        • 14 меню, 1250 г
        • Чорна
        Універсальний формувальник дає змогу створювати власні форми хліба

        Універсальний формувальник дає змогу створювати власні форми хліба

        Універсальний формувальник – це унікальний аксесуар, який дозволяє пекти хліб будь-якої форми. Він дозволяє пекти багети, булочки і навіть брецлі, які смакуватиме вся родина. Він складається із двох лотків, кожен з яких має три розділювачі, які можна використовувати для створення різних розмірів та форм. Можна зробити 12 малих булочок і посипати їх насінням для обіду з друзями або начинити сиром для пікантної закуски. Також поєднуйте багети з булочками або надайте тісту такої форми, яку забажаєте. Перетворіть випікання на творчий процес!

        14 попередньо налаштованих програм для різних видів хліба та тіста

        14 попередньо налаштованих програм для різних видів хліба та тіста

        Хлібопічка Philips має 14 попередньо налаштованих програм для ідеального випікання будь-якого хліба, починаючи з багатого та смачного цільнозернового хліба та закінчуючи хлібом без вмісту глютену, прісним тістом і солодощами. Крім того, у хлібопічці можна зробити смачне тісто для макаронів, піци, рогаликів, печива і, навіть, приготувати варення. Немає значення, що саме Ви готуєте – страва завжди смачна і її легко готувати, оскільки попередні налаштування температури та часу завжди забезпечать якомога кращий результат. А спеціальні налаштування допоможуть сформувати навіть хлібини меншої форми, тож якщо ж у Вас обмаль часу, можна скористатися швидкою програмою для вдвічі швидшого приготування чи випікання страв усього за годину.

        Індикатор додавання для особливого хліба з додатковими інгредієнтами

        Індикатор додавання для особливого хліба з додатковими інгредієнтами

        Печіть особливий хліб зі смачними додатковими інгредієнтами, такими як горіхи або сухофрукти, – це просто та цікаво. Коли засвітиться індикатор додавання інгредієнтів, просто додайте до тіста додаткові продукти, а хлібопічка зробить решту роботи. Додавайте будь-що – горіхи, насіння, оливки, сухофрукти, сир, цибулю, бекон, нугу, шоколад тощо – для випікання особливого хліба з різними смаками.

        Можливість пекти хлібини трьох розмірів, вагою до 1,25 кг

        Можливість пекти хлібини трьох розмірів, вагою до 1,25 кг

        Не хвилюйтеся про витрати хліба чи його нестачу, коли потрібно нагодувати ще кількох людей. Скористайтеся додатковою ємністю та чіткими маркуваннями хлібопічки, щоб спекти середні, великі та надзвичайно великі хлібини вагою 750 г, 1 кг та 1,25 кг.

        3 рівні підрум’янення скоринки – на Ваш смак

        3 рівні підрум’янення скоринки – на Ваш смак

        Можна готувати хліб, який буде до смаку саме Вам, із трьома рівнями підрум’янення. Виберіть легку, середню чи темну скоринку залежно від уподобань та улюблених рецептів.

        У комплекті книга з корисними рецептами

        У комплекті книга з корисними рецептами

        Хотіли б спробувати щось нове? Книга з корисними рецептами навчить, як приготувати особливий хліб, також вона містить багато смачних порад та підказок для додавання улюблених інгредієнтів для приготування особливих страв за будь-яким рецептом. Крім того, її вказівки чіткі та легкі до виконання, навіть якщо Ви ніколи раніше не користувалися хлібопічкою.

        Можна налаштувати час затримки до 15 годин і мати свіжий хліб у будь-який час

        Насолоджуйтеся щоранку непереборним ароматом свіжого теплого хліба – це справді смачний і чудовий початок дня! Просто встановіть напередодні ввечері таймер затримки і хлібопічка приготує та спече Ваш хліб, поки Ви спите, щоб Ви змогли поласувати свіжоспеченим хлібом одразу після пробудження чи тоді, коли Вам цього захочеться.

        Інтуїтивне керування зі зручними для всіх кнопками

        Функціональні кнопки хлібопічки Philips упорядковано інтуїтивно і для простого налаштування програм. Спочатку виберіть тип хліба, потім вагу відповідно до рецепту та рівня підрум’янення (або просто скористайтеся попередньо налаштованим рівнем підрум’янення), після чого запустіть програму. Великі зручні піктограми чітко демонструють функції кожної кнопки, а чіткий РК-екран підтверджує вибрані параметри.

        Спостерігайте через віконце, як хліб росте і підрум’янюється

        Оглядове віконце дозволяє спостерігати за тим, як хлібопічка працює, замішує тісто, перемішує та пече. Це ідеальний варіант, коли потрібно дізнатися про хід приготування.

        Мірна чашка та ложка в комплекті

        Додавайте тверді та рідкі продукти в належній кількості, використовуючи відповідну мірну чашку та ложку, – усе, що буде потрібно для початку роботи.

        Вбудовані неслизькі ручки для зручного та безпечного користування

        Міцні вбудовані неслизькі ручки дозволяють легко підняти та перемістити хлібопічку або поставити її у шафу для зберігання за потреби.

        Технічні характеристики

        • Загальні специфікації

          Час затримки таймера в год.
          15
          Сигнал додавання інгредієнтів
          Так
          Увімкнення одним дотиком
          Так
          Програма для тіста
          Макарони, загальна (піца, печиво, багет тощо)
          Брошура з рецептами
          Так
          Швидка програма
          Так
          Лише випікання
          Так
          Програма приготування варення
          Так
          Спеціальні програми
          Формувальник, формувальник солодкого
          Рівні підрум’янення
          3
          Період нагрівання
          1 година
          Оглядове віконце
          Так
          К-сть лопаток
          2
          РК-дисплей
          Так
          Термоізольовані зовнішні стінки
          Так
          Неслизька основа
          Так
          Зберігання шнура
          Так
          Вага хлібини
          750 г, 1000 г, 1,25 кг
          К-сть програм
          14

        • Аксесуари в комплекті

          Лопатка(-и)
          Так
          Мірна чашка
          Так
          Мірна ложка
          Так
          Додаткове приладдя
          Ніж та щіточка для змащування
          Аксесуар для випікання
          Універсальний формувальник зі знімними розділювачами
          Форма для випікання
          До 1,25 кг

        • Особливості дизайну

          Колір (кольори)
          Чорний, червоний та матовий метал

        • Матеріал

          Основний корпус
          Полікарбонатний пластик, нержавіюча сталь, скло
          Форма для випікання
          Анодований алюміній із подвійним антипригарним покриттям
          Лопатка для перемішування
          Лита з антипригарним покриттям
          Аксесуар для випікання
          Анодований алюміній із антипригарним покриттям

        • Дані логістики

          Розмір упаковки
          420x277x301 (ДxШxВ)  мм
          Вага виробу
          7,7  кг

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            Оцініть цей продукт першим

            Оплата

            Ми приймаємо наступні способи оплати
            • Оплата при отриманні товару

            Швидкі посилання

            Часті запитання
            Правила та умови
            Знайти замовлення
            Про Philips