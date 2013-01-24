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Свіжий хліб різноманітних форм та смаків
Насолоджуйтесь теплим свіжим хлібом щоранку, обираючи форму випічки, яка Вам до вподоби, за допомогою цієї унікальної насадки для хлібопічки Philips. Випікайте багети, булочки, рулети і навіть брецлі. Смакуйте всією родиною, перетворивши випікання на творчий процес! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Свіжий хліб різноманітних форм та смаків
Насолоджуйтесь теплим свіжим хлібом щоранку, обираючи форму випічки, яка Вам до вподоби, за допомогою цієї унікальної насадки для хлібопічки Philips. Випікайте багети, булочки, рулети і навіть брецлі. Смакуйте всією родиною, перетворивши випікання на творчий процес! Переглянути усі переваги
Свіжий хліб різноманітних форм та смаків
Насолоджуйтесь теплим свіжим хлібом щоранку, обираючи форму випічки, яка Вам до вподоби, за допомогою цієї унікальної насадки для хлібопічки Philips. Випікайте багети, булочки, рулети і навіть брецлі. Смакуйте всією родиною, перетворивши випікання на творчий процес! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Свіжий хліб різноманітних форм та смаків
Насолоджуйтесь теплим свіжим хлібом щоранку, обираючи форму випічки, яка Вам до вподоби, за допомогою цієї унікальної насадки для хлібопічки Philips. Випікайте багети, булочки, рулети і навіть брецлі. Смакуйте всією родиною, перетворивши випікання на творчий процес! Переглянути усі переваги
Хлібопічка
Усього:
Універсальний формувальник – це унікальний аксесуар, який дозволяє пекти хліб будь-якої форми. Він дозволяє пекти багети, булочки і навіть брецлі, які смакуватиме вся родина. Він складається із двох лотків, кожен з яких має три розділювачі, які можна використовувати для створення різних розмірів та форм. Можна зробити 12 малих булочок і посипати їх насінням для обіду з друзями або начинити сиром для пікантної закуски. Також поєднуйте багети з булочками або надайте тісту такої форми, яку забажаєте. Перетворіть випікання на творчий процес!
Хлібопічка Philips має 14 попередньо налаштованих програм для ідеального випікання будь-якого хліба, починаючи з багатого та смачного цільнозернового хліба та закінчуючи хлібом без вмісту глютену, прісним тістом і солодощами. Крім того, у хлібопічці можна зробити смачне тісто для макаронів, піци, рогаликів, печива і, навіть, приготувати варення. Немає значення, що саме Ви готуєте – страва завжди смачна і її легко готувати, оскільки попередні налаштування температури та часу завжди забезпечать якомога кращий результат. А спеціальні налаштування допоможуть сформувати навіть хлібини меншої форми, тож якщо ж у Вас обмаль часу, можна скористатися швидкою програмою для вдвічі швидшого приготування чи випікання страв усього за годину.
Печіть особливий хліб зі смачними додатковими інгредієнтами, такими як горіхи або сухофрукти, – це просто та цікаво. Коли засвітиться індикатор додавання інгредієнтів, просто додайте до тіста додаткові продукти, а хлібопічка зробить решту роботи. Додавайте будь-що – горіхи, насіння, оливки, сухофрукти, сир, цибулю, бекон, нугу, шоколад тощо – для випікання особливого хліба з різними смаками.
Не хвилюйтеся про витрати хліба чи його нестачу, коли потрібно нагодувати ще кількох людей. Скористайтеся додатковою ємністю та чіткими маркуваннями хлібопічки, щоб спекти середні, великі та надзвичайно великі хлібини вагою 750 г, 1 кг та 1,25 кг.
Можна готувати хліб, який буде до смаку саме Вам, із трьома рівнями підрум’янення. Виберіть легку, середню чи темну скоринку залежно від уподобань та улюблених рецептів.
Хотіли б спробувати щось нове? Книга з корисними рецептами навчить, як приготувати особливий хліб, також вона містить багато смачних порад та підказок для додавання улюблених інгредієнтів для приготування особливих страв за будь-яким рецептом. Крім того, її вказівки чіткі та легкі до виконання, навіть якщо Ви ніколи раніше не користувалися хлібопічкою.
Насолоджуйтеся щоранку непереборним ароматом свіжого теплого хліба – це справді смачний і чудовий початок дня! Просто встановіть напередодні ввечері таймер затримки і хлібопічка приготує та спече Ваш хліб, поки Ви спите, щоб Ви змогли поласувати свіжоспеченим хлібом одразу після пробудження чи тоді, коли Вам цього захочеться.
Функціональні кнопки хлібопічки Philips упорядковано інтуїтивно і для простого налаштування програм. Спочатку виберіть тип хліба, потім вагу відповідно до рецепту та рівня підрум’янення (або просто скористайтеся попередньо налаштованим рівнем підрум’янення), після чого запустіть програму. Великі зручні піктограми чітко демонструють функції кожної кнопки, а чіткий РК-екран підтверджує вибрані параметри.
Оглядове віконце дозволяє спостерігати за тим, як хлібопічка працює, замішує тісто, перемішує та пече. Це ідеальний варіант, коли потрібно дізнатися про хід приготування.
Додавайте тверді та рідкі продукти в належній кількості, використовуючи відповідну мірну чашку та ложку, – усе, що буде потрібно для початку роботи.
Міцні вбудовані неслизькі ручки дозволяють легко підняти та перемістити хлібопічку або поставити її у шафу для зберігання за потреби.
Загальні специфікації
Аксесуари в комплекті
Особливості дизайну
Матеріал
Дані логістики