14 попередньо налаштованих програм для різних видів хліба та тіста

Хлібопічка Philips має 14 попередньо налаштованих програм для ідеального випікання будь-якого хліба, починаючи з багатого та смачного цільнозернового хліба та закінчуючи хлібом без вмісту глютену, прісним тістом і солодощами. Крім того, у хлібопічці можна зробити смачне тісто для макаронів, піци, рогаликів, печива і, навіть, приготувати варення. Немає значення, що саме Ви готуєте – страва завжди смачна і її легко готувати, оскільки попередні налаштування температури та часу завжди забезпечать якомога кращий результат. А спеціальні налаштування допоможуть сформувати навіть хлібини меншої форми, тож якщо ж у Вас обмаль часу, можна скористатися швидкою програмою для вдвічі швидшого приготування чи випікання страв усього за годину.