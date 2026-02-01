14 попередньо налаштованих програм для випікання хліба, замішування тіста і, навіть, приготування повидла

Хлібопічка Philips має 14 простих у використанні попередньо налаштованих програм для ідеального випікання будь-якого хліба, починаючи з багатого та смачного цільнозернового хліба та закінчуючи хлібом без вмісту глютену, прісним тістом і солодощами. Крім того, у хлібопічці можна спекти бородинський хліб, паску та зробити смачне тісто для макаронів і, навіть, приготувати варення. Немає значення, що саме Ви готуєте – страва завжди буде смачна, а готувати її легко, оскільки попередні налаштування температури та часу завжди забезпечують найкращий результат. А якщо ж у Вас обмаль часу, можна скористатися швидкою програмою для прискорення приготування чи, навіть, супершвидкою програмою, яка випікає страву всього за годину.