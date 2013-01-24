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Viva Collection

Хлібопічка

HD9045/30
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Загальна оцінка / 5
  • Свіжий хліб кожного ранку Свіжий хліб кожного ранку Свіжий хліб кожного ранку
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    Viva Collection Хлібопічка

    HD9045/30
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Свіжий хліб кожного ранку

    Вам сподобається щоранку відчувати неперевершений аромат свіжого теплого хліба! А це дуже легко... Складіть вночі потрібні інгредієнти і налаштуйте таймер затримки на наступний ранок. Усе решта зробить хлібопічка Philips. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Viva Collection Хлібопічка

    Свіжий хліб кожного ранку

    Вам сподобається щоранку відчувати неперевершений аромат свіжого теплого хліба! А це дуже легко... Складіть вночі потрібні інгредієнти і налаштуйте таймер затримки на наступний ранок. Усе решта зробить хлібопічка Philips. Переглянути усі переваги

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      Свіжий хліб кожного ранку

      Різноманітні добавки – просто і смачно!

      • 14 меню
      • 1000 г
      14 попередньо налаштованих програм для випікання хліба, замішування тіста і, навіть, приготування повидла

      14 попередньо налаштованих програм для випікання хліба, замішування тіста і, навіть, приготування повидла

      Хлібопічка Philips має 14 простих у використанні попередньо налаштованих програм для ідеального випікання будь-якого хліба, починаючи з багатого та смачного цільнозернового хліба та закінчуючи хлібом без вмісту глютену, прісним тістом і солодощами. Крім того, у хлібопічці можна спекти бородинський хліб, паску та зробити смачне тісто для макаронів і, навіть, приготувати варення. Немає значення, що саме Ви готуєте – страва завжди буде смачна, а готувати її легко, оскільки попередні налаштування температури та часу завжди забезпечують найкращий результат. А якщо ж у Вас обмаль часу, можна скористатися швидкою програмою для прискорення приготування чи, навіть, супершвидкою програмою, яка випікає страву всього за годину.

      Можна пекти хлібини двох розмірів, вагою до 1 кг

      Можна пекти хлібини двох розмірів, вагою до 1 кг

      Спечіть саме стільки хліба, скільки Вам потрібно. Просто залежно від потреби оберіть розмір хлібини на панелі керування та спечіть хлібину середнього (750 г) або великого (1000 г) розміру.

      3 рівні підрум’янення скоринки – на Ваш смак

      3 рівні підрум’янення скоринки – на Ваш смак

      Завдяки прогресивній системі контролю температури хлібопічка Philips VIVA дозволить Вам насолодитися тим хлібом, який буде до смаку саме Вам – із легкою, середньою чи темною скоринкою, яку можна вибрати одним натисненням кнопки на панелі керування.

      Індикатор додавання продуктів для особливого хліба з додатковими інгредієнтами

      Індикатор додавання продуктів для особливого хліба з додатковими інгредієнтами

      Під час замішування хлібопічка подаватиме звукові сигнали, щоб Ви за бажанням додали інші особливі інгредієнти для свого особливого хліба.

      Приємна і компактна конструкція з надзвичайно низьким рівнем шуму під час роботи (< 55 дБА)

      Приємна і компактна конструкція з надзвичайно низьким рівнем шуму під час роботи (< 55 дБА)

      Хлібопічка має вельми приємну конструкцію з надзвичайно низьким рівнем шуму під час роботи (55 дБА), тож Ви прокинетеся від запаху свіжого хліба, а не від шуму. А компактна конструкція дозволить розмістити пристрій у будь-якій сучасній кухні.

      Можна налаштувати час затримки до 13 годин, щоб мати свіжий хліб до сніданку

      Можна налаштувати час затримки до 13 годин, щоб мати свіжий хліб до сніданку

      Насолоджуйтеся щоранку непереборним ароматом свіжого теплого хліба – це справді смачний і чудовий початок дня! Просто встановіть напередодні ввечері таймер затримки і хлібопічка приготує та спече Ваш хліб, поки Ви спите, щоб Ви змогли поласувати свіжоспеченим хлібом одразу після пробудження чи тоді, коли Вам цього захочеться.

      У комплекті книга з корисними рецептами

      У комплекті книга з корисними рецептами

      Велике оглядове віконце, щоб спостерігати за тим, як тісто росте та підрум’янюється

      Велике оглядове віконце, щоб спостерігати за тим, як тісто росте та підрум’янюється

      Надзвичайно зручне розташування панелі керування для всіх користувачів

      Надзвичайно зручне розташування панелі керування для всіх користувачів

      Вбудовані неслизькі ручки для зручного та безпечного користування

      Міцні вбудовані неслизькі ручки дозволяють легко підняти та перемістити хлібопічку або поставити її у шафу для зберігання за потреби.

      Платформа завжди холодна, немає ризику випадкового опіку

      Платформа завжди холодна, немає ризику випадкового опіку

      Технічні характеристики

      • Аксесуари в комплекті

        Форма для випікання
        До 1 кг
        Мірна чашка
        Так
        Мірна ложка
        Так
        Лопатка(-и)
        Так

      • Особливості дизайну

        Колір (кольори)
        Яскраво-білий

      • Загальні специфікації

        Сигнал додавання інгредієнтів
        Так
        Вага хлібини
        750 г, 1 кг
        Рівні підрум’янення
        3
        Термоізольовані зовнішні стінки
        Так
        Програма для тіста
        Макарони, загальна (піца, печиво, багет тощо)
        Час затримки таймера в год.
        13
        Програма приготування варення
        Так
        РК-дисплей
        Так
        К-сть лопаток
        1
        К-сть програм
        14
        Неслизька основа
        Так
        Увімкнення одним дотиком
        Так
        Швидка програма
        Так
        Брошура з рецептами
        Так
        Період нагрівання
        1 година

      • Матеріал

        Форма для випікання
        Алюмінієвий сплав
        Основний корпус
        Пластик PP
        Лопатка для перемішування
        Алюмінієвий сплав

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