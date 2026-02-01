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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Bread maker HD9045/30
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Bread maker HD9045/30
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Bread maker HD9045/30
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Bread maker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Bread maker HD9045/30
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Bread maker
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Bread maker HD9045/30
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Bread maker HD9045/30
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Bread maker
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Bread maker HD9045/30
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Bread maker HD9045/30
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Bread maker HD9045/30
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Bread maker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Bread maker HD9045/30
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Bread maker
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Bread maker HD9045/30
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Bread maker HD9045/30
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Bread maker

Більше не доступний

Viva CollectionХлібопічка

HD9045/30

Свіжий хліб кожного ранку

Вам сподобається щоранку відчувати неперевершений аромат свіжого теплого хліба! А це дуже легко... Складіть вночі потрібні інгредієнти і налаштуйте таймер затримки на наступний ранок. Усе решта зробить хлібопічка Philips.

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Різноманітні добавки – просто і смачно!

Свіжий хліб кожного ранку

  • 14 меню

  • 1000 г

Вбудовані неслизькі ручки для зручного та безпечного користування

Міцні вбудовані неслизькі ручки дозволяють легко підняти та перемістити хлібопічку або поставити її у шафу для зберігання за потреби.

Платформа завжди холодна, немає ризику випадкового опіку

Платформа завжди холодна, немає ризику випадкового опіку

14 попередньо налаштованих програм для випікання хліба, замішування тіста і, навіть, приготування повидла

14 попередньо налаштованих програм для випікання хліба, замішування тіста і, навіть, приготування повидла

Хлібопічка Philips має 14 простих у використанні попередньо налаштованих програм для ідеального випікання будь-якого хліба, починаючи з багатого та смачного цільнозернового хліба та закінчуючи хлібом без вмісту глютену, прісним тістом і солодощами. Крім того, у хлібопічці можна спекти бородинський хліб, паску та зробити смачне тісто для макаронів і, навіть, приготувати варення. Немає значення, що саме Ви готуєте – страва завжди буде смачна, а готувати її легко, оскільки попередні налаштування температури та часу завжди забезпечують найкращий результат. А якщо ж у Вас обмаль часу, можна скористатися швидкою програмою для прискорення приготування чи, навіть, супершвидкою програмою, яка випікає страву всього за годину.

Технічні характеристики

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