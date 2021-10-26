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Свіжий хліб кожного ранку
Вам сподобається щоранку відчувати неперевершений аромат свіжого теплого хліба! Тепер це дуже легко... Покладіть ввечері потрібні інгредієнти і налаштуйте таймер затримки на наступний ранок. Усе решта зробить хлібопічка.
14 меню (вкл. приготування йогурту)
1000 г
Чорна
Таймер затримки до 13 годин
Хлібопічка Philips має 14 простих у використанні попередньо налаштованих програм для ідеального випікання будь-якого хліба, починаючи з багатого та смачного цільнозернового хліба та закінчуючи хлібом без вмісту глютену, прісним тістом і солодощами. Крім того, у хлібопічці можна спекти бородинський хліб, паску та зробити смачне тісто для макаронів і, навіть, приготувати варення. Немає значення, що саме Ви готуєте – страва завжди буде смачна, а готувати її легко, оскільки попередні налаштування температури та часу завжди забезпечують найкращий результат. А якщо ж у Вас обмаль часу, можна скористатися швидкою програмою для прискорення приготування чи, навіть, супершвидкою програмою, яка випікає страву всього за годину.
Завдяки прогресивній системі контролю температури хлібопічка Philips VIVA дозволить Вам насолодитися тим хлібом, який буде до смаку саме Вам – із легкою, середньою чи темною скоринкою, яку можна вибрати одним натисненням кнопки на панелі керування.
Спечіть саме стільки хліба, скільки Вам потрібно. Просто залежно від потреби оберіть розмір хлібини на панелі керування та спечіть хлібину середнього (750 г) або великого (1000 г) розміру.
4.3
з 5
20
Відгуки
90%
рекомендують цей виріб
spdsem
26/10/2021
Україна
Все подобається
Користуюся хлібопічкою вже майже три роки. Хліб дуже смачний. Тісто теж тепер зробити легко і не проблема.
Плюси
Велика кількість програм
Мінуси
Не має
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD9046/90 Хлібопічка
Date of Use 2019-10-26
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD9046/90 Хлібопічка
Date of Use 2019-10-26
Andrewkor_69
19/11/2020
Україна
Якійсний, надійний
Подобається бренд, доступний, користуюсь біля двох років. Випікає дуже смачний хліб.
Плюси
незамінний помічник
Мінуси
немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD9046/90 Хлібопічка
Date of Use 2019-11-19
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD9046/90 Хлібопічка
Date of Use 2019-11-19
Olena55
20/08/2020
Україна
Чудова хлібопічка
Дуже зручна та легка у використанні хлібопічка, зрозумілий дісплей. Дуже задоволена своїм вибором, незамінна помічниця на кухні. Домашні завжди радіють, коли на столі свіжа випічка.
Плюси
Зручна, легка, приємний зовнішній вигляд
Мінуси
Мінусів не знайшла
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD9046/90 Хлібопічка
Date of Use 2020-04-20
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD9046/90 Хлібопічка
Date of Use 2020-04-20