Свіжий хліб кожного ранку
Вам сподобається щоранку відчувати неперевершений аромат свіжого теплого хліба! Тепер це дуже легко... Покладіть ввечері потрібні інгредієнти і налаштуйте таймер затримки на наступний ранок. Усе решта зробить хлібопічка. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Свіжий хліб кожного ранку
Вам сподобається щоранку відчувати неперевершений аромат свіжого теплого хліба! Тепер це дуже легко... Покладіть ввечері потрібні інгредієнти і налаштуйте таймер затримки на наступний ранок. Усе решта зробить хлібопічка. Переглянути усі переваги
Хлібопічка Philips має 14 простих у використанні попередньо налаштованих програм для ідеального випікання будь-якого хліба, починаючи з багатого та смачного цільнозернового хліба та закінчуючи хлібом без вмісту глютену, прісним тістом і солодощами. Крім того, у хлібопічці можна спекти бородинський хліб, паску та зробити смачне тісто для макаронів і, навіть, приготувати варення. Немає значення, що саме Ви готуєте – страва завжди буде смачна, а готувати її легко, оскільки попередні налаштування температури та часу завжди забезпечують найкращий результат. А якщо ж у Вас обмаль часу, можна скористатися швидкою програмою для прискорення приготування чи, навіть, супершвидкою програмою, яка випікає страву всього за годину.
Завдяки прогресивній системі контролю температури хлібопічка Philips VIVA дозволить Вам насолодитися тим хлібом, який буде до смаку саме Вам – із легкою, середньою чи темною скоринкою, яку можна вибрати одним натисненням кнопки на панелі керування.
Спечіть саме стільки хліба, скільки Вам потрібно. Просто залежно від потреби оберіть розмір хлібини на панелі керування та спечіть хлібину середнього (750 г) або великого (1000 г) розміру.
Насолоджуйтеся щоранку непереборним ароматом свіжого теплого хліба – це справді смачний і чудовий початок дня! Просто встановіть напередодні ввечері таймер затримки і хлібопічка приготує та спече Ваш хліб, поки Ви спите, щоб Ви змогли поласувати свіжоспеченим хлібом одразу після пробудження чи тоді, коли Вам цього захочеться.
Під час замішування хлібопічка подаватиме звукові сигнали, щоб Ви за бажанням додали інші особливі інгредієнти для свого особливого хліба.
Хлібопічка має вельми приємну конструкцію з надзвичайно низьким рівнем шуму під час роботи (55 дБА), тож Ви прокинетеся від запаху свіжого хліба, а не від шуму. А компактна конструкція дозволить розмістити пристрій у будь-якій сучасній кухні.
Поласуйте домашнім йогуртом завдяки спеціальній програмі приготування йогурту. У комплект входить контейнер для йогурту. Використовуйте кришку для простого зберігання.
Аксесуари в комплекті
Особливості дизайну
Загальні специфікації
Матеріал