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Daily Collection

Пароварка

HD9104/00
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Загальна оцінка / 5
  • Справжній смак страв, приготованих на парі Справжній смак страв, приготованих на парі Справжній смак страв, приготованих на парі
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    Daily Collection Пароварка

    HD9104/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Справжній смак страв, приготованих на парі

    Пароварка Philips із чудовими налаштуваннями для кожної страви. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Рекомендована роздрібна ціна: 999.00грн
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    Daily Collection Пароварка

    Справжній смак страв, приготованих на парі

    Пароварка Philips із чудовими налаштуваннями для кожної страви. Переглянути усі переваги

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      Справжній смак страв, приготованих на парі

      Пароварка із відділенням для спецій

      • 5 л, 900 Вт
      • Ручний таймер
      • Відділення для спецій, без BPA
      • Пластик, білий/зелений
      Відділення для спецій додасть смаку завдяки приємним травам і спеціям

      Відділення для спецій додасть смаку завдяки приємним травам і спеціям

      Унікальне відділення для спецій у пароварці Philips додає стравам чудових запахів трав та спецій і дозволяє відчути справжній смак страв, оброблених парою. Достатньо лише додати улюблені трави та спеції у пароварку. Під дією пари трави та спеції виділяють легкі аромати, що наповнюють їжу апетитним смаком.

      2 кошики для приготування на парі кількох продуктів одночасно

      2 кошики для приготування на парі кількох продуктів одночасно

      2 кошики для одночасного приготування на парі різних продуктів.

      Підставка для яєць

      Підставка для яєць

      Вміщає 6 яєць на кошик.

      Легко доливати воду

      Легко доливати воду

      Легке доливання води в резервуар під час використання.

      Корисне приготування на парі зберігає поживні властивості продуктів

      Корисне приготування на парі зберігає поживні властивості продуктів

      Таймер для налаштування залежно від продуктів для приготування риби, овочів, рису тощо

      Таймер для налаштування залежно від продуктів для приготування риби, овочів, рису тощо

      Ємність 5 л

      Ємність 5 л

      Кришка проти скапування

      Кришка проти скапування

      Деталі можна мити в посудомийній машині

      Деталі можна мити в посудомийній машині

      Кошики, які можна складати для простого зберігання

      Кошики, які можна складати для простого зберігання

      Технічні характеристики

      • Особливості конструкції

        Матеріал
        Пластик
        Колір (кольори)
        Білий і зелений

      • Аксесуари в комплекті

        Підставка для яєць
        Так

      • Загальні специфікації

        Неслизька основа
        Так
        Індикатор роботи
        Так
        Ручки, що не нагріваються
        Так
        Індикатор рівня води
        Так
        Кількість ярусів
        2  шт.
        Захист від перегрівання і роботи без води
        Так
        Пристосування для шнура
        Так

      • Технічні характеристики

        Потужність
        900  Вт
        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50 / 60  Гц
        Довжина шнура
        80  см
        Ємність (макс.)
        2,5 + 2,9  л
        Ємність резервуара для води
        1  л

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