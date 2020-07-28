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Більше не доступний
Справжній смак страв, приготованих на парі
Пароварка Philips із чудовими налаштуваннями для кожної страви.
5 л, 900 Вт
Ручний таймер
Відділення для спецій, без BPA
Пластик, білий/зелений
Унікальне відділення для спецій у пароварці Philips додає стравам чудових запахів трав та спецій і дозволяє відчути справжній смак страв, оброблених парою. Достатньо лише додати улюблені трави та спеції у пароварку. Під дією пари трави та спеції виділяють легкі аромати, що наповнюють їжу апетитним смаком.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
4.5
з 5
4
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Vika25
28/07/2020
Україна
У пароварці чудові функції для готування страв стр
Я обрала оцінку відмінно, тому, що можна поєднувати продукти при приготуванні! Має таймер.Завдяки потужному пару страви дуже швидко готуються! А ще смачно та корисно!!!
Плюси
Дуже хороший виріб, користуюсь більше 6 років!!!
Мінуси
-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD9104/00 Пароварка
Дата використання 2018-07-28
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD9104/00 Пароварка
Дата використання 2018-07-28
George63
07/05/2019
România
Un produs,performant ,util si de calitate
Sunt foarte multumit de acest aparat ,este performant ,cu el gatesc mai sanatos pentru familia mea .L-am recomandat tuturor rudelor si prietenilor .Se manevreaza usor se spala usor ,deci il recomand ,,,,,tuturor
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Aparat de gătit cu aburi Daily Collection HD9104/00
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Aparat de gătit cu aburi Daily Collection HD9104/00
studioivo
22/01/2017
България
къс кабел
уреда е перфектен с една забележка - захранващия кабел е къс.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Колекция Daily HD9104/00 Уред за готвене на пара
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Колекция Daily HD9104/00 Уред за готвене на пара