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    Daily Collection

    Пароварка

    HD9110/70
    Загальна оцінка / 5
    • Відкрийте багатство відтінків смаку Відкрийте багатство відтінків смаку Відкрийте багатство відтінків смаку
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      Daily Collection Пароварка

      HD9110/70
      Загальна оцінка / 5

      Відкрийте багатство відтінків смаку

      Ця пароварка Philips з унікальною технологією підсилення аромату додасть Вашим стравам чудових запахів трав та спецій. Розумні функції, зокрема таймер на 60 хвилин, зовнішній канал доливу води і можливість миття деталей у посудомийній машині забезпечують максимальну зручність приготування на парі. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Daily Collection Пароварка

      Відкрийте багатство відтінків смаку

      Ця пароварка Philips з унікальною технологією підсилення аромату додасть Вашим стравам чудових запахів трав та спецій. Розумні функції, зокрема таймер на 60 хвилин, зовнішній канал доливу води і можливість миття деталей у посудомийній машині забезпечують максимальну зручність приготування на парі. Переглянути усі переваги

      Відкрийте багатство відтінків смаку

      Ця пароварка Philips з унікальною технологією підсилення аромату додасть Вашим стравам чудових запахів трав та спецій. Розумні функції, зокрема таймер на 60 хвилин, зовнішній канал доливу води і можливість миття деталей у посудомийній машині забезпечують максимальну зручність приготування на парі. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Daily Collection Пароварка

      Відкрийте багатство відтінків смаку

      Ця пароварка Philips з унікальною технологією підсилення аромату додасть Вашим стравам чудових запахів трав та спецій. Розумні функції, зокрема таймер на 60 хвилин, зовнішній канал доливу води і можливість миття деталей у посудомийній машині забезпечують максимальну зручність приготування на парі. Переглянути усі переваги

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        Daily Collection

        Пароварка

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        Відкрийте багатство відтінків смаку

        Пароварка з технологією підсилення аромату

        • 5 л, 900 Вт
        • Ручний таймер
        Технологія підсилення аромату додасть смаку завдяки приємним травам і спеціям

        Технологія підсилення аромату додасть смаку завдяки приємним травам і спеціям

        Унікальна технологія підсилення аромату у пароварці Philips додає стравам чудових запахів трав та спецій і дозволяє відчути справжній смак страв, оброблених парою. Достатньо лише додати улюблені трави та спеції у пароварку. Під дією пари трави та спеції виділяють легкі аромати, що наповнюють їжу апетитним смаком.

        Таймер на 60 хв.

        Таймер на 60 хв.

        Таймер на 60 хв. із сигналом готовності та автоматичним вимкненням.

        Пристосування для шнура

        Пристосування для шнура

        Завдяки можливості зберігання шнура на кухні буде охайно.

        Деталі можна мити в посудомийній машині

        Деталі можна мити в посудомийній машині

        Частини пристрою можна мити в посудомийній машині – зручне чищення.

        Зовнішній канал доливу води

        Зовнішній канал доливу води

        Зовнішній канал доливу води для наповнення резервуара під час використання.

        Яруси пароварки з можливістю складання

        Яруси пароварки з можливістю складання

        Яруси пароварки з можливістю складання для економії простору.

        Технічні характеристики

        • Загальні специфікації

          Кількість ярусів
          2  шт.
          Індикатор рівня води
          Так
          Захист від перегрівання і роботи без води
          Так
          Ручки, що не нагріваються
          Так
          Неслизька основа
          Так
          Індикатор роботи
          Так

        • Технічні характеристики

          Потужність
          900  Вт
          Напруга
          220–240  В
          Частота
          50 / 60  Гц
          Довжина шнура
          100  см
          Ємність (макс.)
          2,5/2,6  л
          Ємність резервуара для води
          1,1  л

        • Особливості дизайну

          Матеріал
          Пластик
          Колір (кольори)
          Білий з небесно-блакитним

        • Аксесуари в комплекті

          Ємність для рису/супу/їжі
          1,2  л
          Поличка для яєць
          Так

        • Вага та розміри

          Вага пристрою
          1,9  кг
          Розміри виробу (Ш x В x Г)
          312 x 375 x 228  мм

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