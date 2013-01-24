Відкрийте багатство відтінків смаку
Пароварка Philips із технологією підсилення аромату надасть Вашим стравам чудового аромату трав і спецій. У великій чаші пароварки можна готувати улюблений суп, тушкувати, варити кашу, рис тощо. Просто скористайтеся таймером і вперед! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Відкрийте багатство відтінків смаку
Пароварка Philips із технологією підсилення аромату надасть Вашим стравам чудового аромату трав і спецій. У великій чаші пароварки можна готувати улюблений суп, тушкувати, варити кашу, рис тощо. Просто скористайтеся таймером і вперед! Переглянути усі переваги
Відкрийте багатство відтінків смаку
Пароварка Philips із технологією підсилення аромату надасть Вашим стравам чудового аромату трав і спецій. У великій чаші пароварки можна готувати улюблений суп, тушкувати, варити кашу, рис тощо. Просто скористайтеся таймером і вперед! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Відкрийте багатство відтінків смаку
Пароварка Philips із технологією підсилення аромату надасть Вашим стравам чудового аромату трав і спецій. У великій чаші пароварки можна готувати улюблений суп, тушкувати, варити кашу, рис тощо. Просто скористайтеся таймером і вперед! Переглянути усі переваги
Унікальна технологія підсилення аромату у пароварці Philips додає стравам чудових запахів трав та спецій і дозволяє відчути справжній смак страв, оброблених парою. Достатньо лише додати улюблені трави та спеції у пароварку. Під дією пари трави та спеції виділяють легкі аромати, що наповнюють їжу апетитним смаком.
У великій чаші пароварки Ви зможете готувати своїм рідним більше різноманітних страв. Велика чаша пароварки підходить для готування супів, тушкування, рису та багато чого іншого.
Таймер на 60 хв. із сигналом готовності та автоматичним вимкненням.
Зовнішній канал доливу води для наповнення резервуара під час використання.
Яруси пароварки з можливістю складання для економії простору.
Частини пристрою можна мити в посудомийній машині – зручне чищення.
Завдяки можливості зберігання шнура на кухні буде охайно.
Потрібно приготувати на парі великий шматок, наприклад тушку курки чи страву, розмір якої не дає змоги зробити це в одному відділенні? Просто зніміть дно з кошиків, щоб отримати одне велике відділення. Пароварка зробить решту за Вас, ретельно та рівномірно приготує на парі від верхньої частини до низу.
Особливості дизайну
Аксесуари в комплекті
Загальні специфікації
Вага та розміри
Технічні характеристики