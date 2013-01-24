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Viva Collection

Пароварка

HD9120/00
Загальна оцінка / 5
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    Viva Collection Пароварка

    HD9120/00
    Загальна оцінка / 5

    Відкрийте багатство відтінків смаку

    Пароварка Philips із технологією підсилення аромату надасть Вашим стравам чудового аромату трав і спецій. У великій чаші пароварки можна готувати улюблений суп, тушкувати, варити кашу, рис тощо. Просто скористайтеся таймером і вперед! Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Viva Collection Пароварка

    Відкрийте багатство відтінків смаку

    Пароварка Philips із технологією підсилення аромату надасть Вашим стравам чудового аромату трав і спецій. У великій чаші пароварки можна готувати улюблений суп, тушкувати, варити кашу, рис тощо. Просто скористайтеся таймером і вперед! Переглянути усі переваги

    Відкрийте багатство відтінків смаку

    Пароварка Philips із технологією підсилення аромату надасть Вашим стравам чудового аромату трав і спецій. У великій чаші пароварки можна готувати улюблений суп, тушкувати, варити кашу, рис тощо. Просто скористайтеся таймером і вперед! Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Viva Collection Пароварка

    Відкрийте багатство відтінків смаку

    Пароварка Philips із технологією підсилення аромату надасть Вашим стравам чудового аромату трав і спецій. У великій чаші пароварки можна готувати улюблений суп, тушкувати, варити кашу, рис тощо. Просто скористайтеся таймером і вперед! Переглянути усі переваги

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      Відкрийте багатство відтінків смаку

      Пароварка з технологією підсилення аромату

      • 9 л, 900 В
      • Ручний таймер
      Технологія підсилення аромату додасть смаку завдяки приємним травам і спеціям

      Технологія підсилення аромату додасть смаку завдяки приємним травам і спеціям

      Унікальна технологія підсилення аромату у пароварці Philips додає стравам чудових запахів трав та спецій і дозволяє відчути справжній смак страв, оброблених парою. Достатньо лише додати улюблені трави та спеції у пароварку. Під дією пари трави та спеції виділяють легкі аромати, що наповнюють їжу апетитним смаком.

      Велика чаша пароварки для приготування супу, рагу, рису та інших страв

      Велика чаша пароварки для приготування супу, рагу, рису та інших страв

      У великій чаші пароварки Ви зможете готувати своїм рідним більше різноманітних страв. Велика чаша пароварки підходить для готування супів, тушкування, рису та багато чого іншого.

      Таймер на 60 хв.

      Таймер на 60 хв.

      Таймер на 60 хв. із сигналом готовності та автоматичним вимкненням.

      Зовнішній канал доливу води

      Зовнішній канал доливу води

      Зовнішній канал доливу води для наповнення резервуара під час використання.

      Яруси пароварки з можливістю складання

      Яруси пароварки з можливістю складання

      Яруси пароварки з можливістю складання для економії простору.

      Деталі можна мити в посудомийній машині

      Деталі можна мити в посудомийній машині

      Частини пристрою можна мити в посудомийній машині – зручне чищення.

      Пристосування для шнура

      Пристосування для шнура

      Завдяки можливості зберігання шнура на кухні буде охайно.

      Знімне дно дозволяє обробляти парою більші шматки їжі

      Потрібно приготувати на парі великий шматок, наприклад тушку курки чи страву, розмір якої не дає змоги зробити це в одному відділенні? Просто зніміть дно з кошиків, щоб отримати одне велике відділення. Пароварка зробить решту за Вас, ретельно та рівномірно приготує на парі від верхньої частини до низу.

      Технічні характеристики

      • Особливості дизайну

        Матеріал
        Пластик
        Колір (кольори)
        Білий із бузковими елементами

      • Аксесуари в комплекті

        Велика чаша пароварки
        2,5  л
        Поличка для яєць
        Так

      • Загальні специфікації

        Неслизька основа
        Так
        Індикатор роботи
        Так
        Ручки, що не нагріваються
        Так
        Індикатор рівня води
        Так
        Захист від перегрівання і роботи без води
        Так
        Кількість ярусів
        3  шт.

      • Вага та розміри

        Вага пристрою
        2,3  кг
        Розміри виробу (Ш x В x Г)
        364 x 450 x 228  мм

      • Технічні характеристики

        Потужність
        900  Вт
        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50 / 60  Гц
        Довжина шнура
        100  см
        Ємність (макс.)
        2,5 / 2,6 / 3,5  л
        Ємність резервуара для води
        1,1  л

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