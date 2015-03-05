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  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
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Більше не доступний

Viva CollectionПароварка

HD9120/00

4.2

| (11) Відгуки | 82% рекомендують цей виріб

Відкрийте багатство відтінків смаку

Пароварка Philips із технологією підсилення аромату надасть Вашим стравам чудового аромату трав і спецій. У великій чаші пароварки можна готувати улюблений суп, тушкувати, варити кашу, рис тощо. Просто скористайтеся таймером і вперед!

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Пароварка з технологією підсилення аромату

Відкрийте багатство відтінків смаку

  • 9 л, 900 В

  • Ручний таймер

Технологія підсилення аромату додасть смаку завдяки приємним травам і спеціям

Технологія підсилення аромату додасть смаку завдяки приємним травам і спеціям

Унікальна технологія підсилення аромату у пароварці Philips додає стравам чудових запахів трав та спецій і дозволяє відчути справжній смак страв, оброблених парою. Достатньо лише додати улюблені трави та спеції у пароварку. Під дією пари трави та спеції виділяють легкі аромати, що наповнюють їжу апетитним смаком.

Велика чаша пароварки для приготування супу, рагу, рису та інших страв

Велика чаша пароварки для приготування супу, рагу, рису та інших страв

У великій чаші пароварки Ви зможете готувати своїм рідним більше різноманітних страв. Велика чаша пароварки підходить для готування супів, тушкування, рису та багато чого іншого.

Таймер на 60 хв.

Таймер на 60 хв.

Таймер на 60 хв. із сигналом готовності та автоматичним вимкненням.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.2

з 5

11

Відгуки

82%

рекомендують цей виріб

3
2

05/03/2015

Polska

Polska

jak dla mnie jest iealny

Parowar jest bardzo prosty w obsłudze, łatwy w zmywaniu, cicho pracuje... Potrawy z niego smakują rewelacyjnie ma czytelne oznaczenia, dołączoną książkę z przepisami, pojemnik na przyprawy,a także na ryż czy zupę/gulasz, tabelę czasów gotowania, zdrowe jedzenie, podtrzymywanie temperatury po zakończeniu gotowania.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD9120/55 Parowar

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD9120/55 Parowar

08/12/2013

Polska

Polska

Jest bardzo dobry i prosty w obsłudze.

Jest bardzo prosty i łatwy w obsłudze co daje wielką oszczędność czasu.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Parowar Viva Collection HD9120/00

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Parowar Viva Collection HD9120/00

04/12/2013

Polska

Polska

Produkt jest łatwy i szybki w użyciu!!!

Produkt sprawdza się w 100% Dzięki niemu codziennie można w szybki i sprawny sposób przygotować zdrowe posiłki dla całej Rodziny. Szczególną zaletą są pojemniki które można wykorzystywać wedle uznania i wedle potrzeb rodziny - w 1 pojemniku ryba dla męża, w drugim kurczak i warzywa dla dziecka, a w kolejnym zupa dla mnie także w szybki sposób obiad dla wszystkich. A w naszej Rodzinie kierujemy się 1 zasadą - zdrowa, dietetyczna kuchnia.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Parowar Viva Collection HD9120/00

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Parowar Viva Collection HD9120/00

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