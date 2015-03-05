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Відкрийте багатство відтінків смаку
Пароварка Philips із технологією підсилення аромату надасть Вашим стравам чудового аромату трав і спецій. У великій чаші пароварки можна готувати улюблений суп, тушкувати, варити кашу, рис тощо. Просто скористайтеся таймером і вперед!
9 л, 900 В
Ручний таймер
Унікальна технологія підсилення аромату у пароварці Philips додає стравам чудових запахів трав та спецій і дозволяє відчути справжній смак страв, оброблених парою. Достатньо лише додати улюблені трави та спеції у пароварку. Під дією пари трави та спеції виділяють легкі аромати, що наповнюють їжу апетитним смаком.
У великій чаші пароварки Ви зможете готувати своїм рідним більше різноманітних страв. Велика чаша пароварки підходить для готування супів, тушкування, рису та багато чого іншого.
Таймер на 60 хв. із сигналом готовності та автоматичним вимкненням.
4.2
з 5
11
Відгуки
82%
рекомендують цей виріб
mmck
05/03/2015
Polska
jak dla mnie jest iealny
Parowar jest bardzo prosty w obsłudze, łatwy w zmywaniu, cicho pracuje... Potrawy z niego smakują rewelacyjnie ma czytelne oznaczenia, dołączoną książkę z przepisami, pojemnik na przyprawy,a także na ryż czy zupę/gulasz, tabelę czasów gotowania, zdrowe jedzenie, podtrzymywanie temperatury po zakończeniu gotowania.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD9120/55 Parowar
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD9120/55 Parowar
Bogusia60
08/12/2013
Polska
Jest bardzo dobry i prosty w obsłudze.
Jest bardzo prosty i łatwy w obsłudze co daje wielką oszczędność czasu.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Parowar Viva Collection HD9120/00
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Parowar Viva Collection HD9120/00
Nela33
04/12/2013
Polska
Produkt jest łatwy i szybki w użyciu!!!
Produkt sprawdza się w 100% Dzięki niemu codziennie można w szybki i sprawny sposób przygotować zdrowe posiłki dla całej Rodziny. Szczególną zaletą są pojemniki które można wykorzystywać wedle uznania i wedle potrzeb rodziny - w 1 pojemniku ryba dla męża, w drugim kurczak i warzywa dla dziecka, a w kolejnym zupa dla mnie także w szybki sposób obiad dla wszystkich. A w naszej Rodzinie kierujemy się 1 zasadą - zdrowa, dietetyczna kuchnia.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Parowar Viva Collection HD9120/00
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Parowar Viva Collection HD9120/00