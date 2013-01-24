Відкрийте багатство відтінків смаку
Ця пароварка Philips з унікальною технологією підсилення аромату додасть Вашим стравам чудових запахів трав та спецій. Розумні функції, зокрема таймер на 60 хвилин, зовнішній канал доливу води і можливість миття деталей у посудомийній машині забезпечують максимальну зручність приготування на парі. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Відкрийте багатство відтінків смаку
Ця пароварка Philips з унікальною технологією підсилення аромату додасть Вашим стравам чудових запахів трав та спецій. Розумні функції, зокрема таймер на 60 хвилин, зовнішній канал доливу води і можливість миття деталей у посудомийній машині забезпечують максимальну зручність приготування на парі. Переглянути усі переваги
Відкрийте багатство відтінків смаку
Ця пароварка Philips з унікальною технологією підсилення аромату додасть Вашим стравам чудових запахів трав та спецій. Розумні функції, зокрема таймер на 60 хвилин, зовнішній канал доливу води і можливість миття деталей у посудомийній машині забезпечують максимальну зручність приготування на парі. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Відкрийте багатство відтінків смаку
Ця пароварка Philips з унікальною технологією підсилення аромату додасть Вашим стравам чудових запахів трав та спецій. Розумні функції, зокрема таймер на 60 хвилин, зовнішній канал доливу води і можливість миття деталей у посудомийній машині забезпечують максимальну зручність приготування на парі. Переглянути усі переваги
Унікальна технологія підсилення аромату у пароварці Philips додає стравам чудових запахів трав та спецій і дозволяє відчути справжній смак страв, оброблених парою. Достатньо лише додати улюблені трави та спеції у пароварку. Під дією пари трави та спеції виділяють легкі аромати, що наповнюють їжу апетитним смаком.
Таймер на 60 хв. із сигналом готовності та автоматичним вимкненням.
Завдяки можливості зберігання шнура на кухні буде охайно.
Частини пристрою можна мити в посудомийній машині – зручне чищення.
Зовнішній канал доливу води для наповнення резервуара під час використання.
Яруси пароварки з можливістю складання для економії простору.
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Особливості дизайну
Аксесуари в комплекті
Вага та розміри