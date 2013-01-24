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Pure Essentials Collection

Пароварка

HD9140/91
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Загальна оцінка / 5
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    Pure Essentials Collection Пароварка

    HD9140/91
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Відкрийте багатство відтінків смаку

    Пароварка Philips із технологією підсилення аромату надасть Вашим стравам чудового аромату трав і спецій. У великій чаші пароварки можна готувати улюблений суп, тушкувати, варити кашу, рис тощо. Просто оберіть час готування і вперед! Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Рекомендована роздрібна ціна: 1,899.00грн
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    Pure Essentials Collection Пароварка

    Відкрийте багатство відтінків смаку

    Пароварка Philips із технологією підсилення аромату надасть Вашим стравам чудового аромату трав і спецій. У великій чаші пароварки можна готувати улюблений суп, тушкувати, варити кашу, рис тощо. Просто оберіть час готування і вперед! Переглянути усі переваги

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    See all steamer

      Відкрийте багатство відтінків смаку

      Пароварка з технологією підсилення аромату

      • 10 л, 900 Вт
      • Цифровий таймер, попередні налаштування
      • Відділення для спецій, збереження тепла
      • Пластик/метал, чорний
      Технологія підсилення аромату додасть смаку завдяки приємним травам і спеціям

      Технологія підсилення аромату додасть смаку завдяки приємним травам і спеціям

      Унікальна технологія підсилення аромату у пароварці Philips додає стравам чудових запахів трав та спецій і дозволяє відчути справжній смак страв, оброблених парою. Достатньо лише додати улюблені трави та спеції у пароварку. Під дією пари трави та спеції виділяють легкі аромати, що наповнюють їжу апетитним смаком.

      Оптимальні попередні налаштування таймера для приготування риби, овочів, рису

      Оптимальні попередні налаштування таймера для приготування риби, овочів, рису

      Обробка парою – це вишукане мистецтво, тому пароварка Philips пропонує широкий вибір налаштувань таймера, що автоматично вимикають подачу пари, коли досягнуто потрібного часу обробки. Завдяки цьому Ви зможете приготувати багато різних страв – у тому числі рис, яйця, овочі, курятину та рибу – з неперевершеним результатом, зберігаючи аромат та багатство смаку.

      Велика чаша пароварки для приготування супу, рагу, рису та інших страв

      Велика чаша пароварки для приготування супу, рагу, рису та інших страв

      У великій чаші пароварки Ви зможете готувати своїм рідним більше різноманітних страв. Велика чаша пароварки підходить для готування супів, тушкування, рису та багато чого іншого.

      Брошура з рецептами

      Брошура з рецептами

      Брошура з рецептами смачних страв.

      Деталі можна мити в посудомийній машині

      Деталі можна мити в посудомийній машині

      Частини пристрою можна мити в посудомийній машині – зручне чищення.

      Пристосування для шнура

      Пристосування для шнура

      Завдяки можливості зберігання шнура на кухні буде охайно.

      Яруси пароварки з можливістю складання

      Яруси пароварки з можливістю складання

      Яруси пароварки з можливістю складання для економії простору.

      Зовнішній канал доливу води

      Зовнішній канал доливу води

      Зовнішній канал доливу води для наповнення резервуара під час використання.

      Функція збереження тепла підтримує температуру їжі до моменту подачі на стіл

      Функція збереження тепла підтримує температуру їжі до моменту подачі на стіл

      Функція збереження тепла зберігає їжу теплою до подачі на стіл.

      Індикатор видалення накипу та доливання води

      Індикатор видалення накипу та доливання води із сигналами.

      Цифровий таймер

      Цифровий таймер із сигналом готовності та автоматичним вимкненням.

      Знімне дно дозволяє обробляти парою більші шматки їжі

      Потрібно приготувати на парі великий шматок, наприклад тушку курки чи страву, розмір якої не дає змоги зробити це в одному відділенні? Просто зніміть дно з кошиків, щоб отримати одне велике відділення. Пароварка зробить решту за Вас, ретельно та рівномірно приготує на парі від верхньої частини до низу.

      Технічні характеристики

      • Особливості дизайну

        Матеріал
        Пластик з частинами з нержавіючої сталі
        Колір (кольори)
        Чорний, метал і червоний

      • Аксесуари в комплекті

        Велика чаша пароварки
        2,5  л
        Поличка для яєць
        Так

      • Загальні специфікації

        Неслизька основа
        Так
        Індикатор роботи
        Так
        Ручки, що не нагріваються
        Так
        Індикатор рівня води
        Так
        Захист від перегрівання і роботи без води
        Так
        Кількість ярусів
        3  шт.

      • Вага та розміри

        Вага пристрою
        2,3  кг
        Розміри виробу (Ш x В x Г)
        360 x 450 x 227  мм

      • Технічні характеристики

        Потужність
        900  Вт
        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50 / 60  Гц
        Довжина шнура
        100  см
        Ємність (макс.)
        2,5 / 2,6 / 3,5  л
        Ємність резервуара для води
        1,1  л

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