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  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
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Більше не доступний

Pure Essentials CollectionПароварка

HD9140/91

4.8
| (13) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Відкрийте багатство відтінків смаку
Пароварка Philips із технологією підсилення аромату надасть Вашим стравам чудового аромату трав і спецій. У великій чаші пароварки можна готувати улюблений суп, тушкувати, варити кашу, рис тощо. Просто оберіть час готування і вперед!
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Пароварка з технологією підсилення аромату

Відкрийте багатство відтінків смаку

  • 10 л, 900 Вт

  • Цифровий таймер, попередні налаштування

  • Відділення для спецій, збереження тепла

  • Пластик/метал, чорний

Технологія підсилення аромату додасть смаку завдяки приємним травам і спеціям

Технологія підсилення аромату додасть смаку завдяки приємним травам і спеціям

Унікальна технологія підсилення аромату у пароварці Philips додає стравам чудових запахів трав та спецій і дозволяє відчути справжній смак страв, оброблених парою. Достатньо лише додати улюблені трави та спеції у пароварку. Під дією пари трави та спеції виділяють легкі аромати, що наповнюють їжу апетитним смаком.

Оптимальні попередні налаштування таймера для приготування риби, овочів, рису

Оптимальні попередні налаштування таймера для приготування риби, овочів, рису

Обробка парою – це вишукане мистецтво, тому пароварка Philips пропонує широкий вибір налаштувань таймера, що автоматично вимикають подачу пари, коли досягнуто потрібного часу обробки. Завдяки цьому Ви зможете приготувати багато різних страв – у тому числі рис, яйця, овочі, курятину та рибу – з неперевершеним результатом, зберігаючи аромат та багатство смаку.

Велика чаша пароварки для приготування супу, рагу, рису та інших страв

Велика чаша пароварки для приготування супу, рагу, рису та інших страв

У великій чаші пароварки Ви зможете готувати своїм рідним більше різноманітних страв. Велика чаша пароварки підходить для готування супів, тушкування, рису та багато чого іншого.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

13

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

26/10/2021

Україна

Україна

Довговічна пароварка

Придбав, коли народилися діти, для корисного збереження якості продуктів. Діти вже виросли, а ми й надалі використовуємо цю пароварку ( приблизно 9 років). Доволі корисна та довговічна пароварка для гарної якості життя

Плюси

Довгвічність використання, сбереження корисності продуктів

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Pure Essentials Collection HD9140/90 Пароварка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Pure Essentials Collection HD9140/90 Пароварка

01/11/2019

Україна

Україна

Лучший способ для приготовления еды

Готовьте все что угодно! Легкий удобный и главное быстрый способ приготовления любых блюд

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Pure Essentials Collection HD9140/91 Пароварка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Pure Essentials Collection HD9140/91 Пароварка

10/04/2019

Україна

Україна

З цією пароваркою можна готувати різні страви

Задоволені цим продуктом. Їжа смачна, а головне корисна. Потужна пароварка, в ній можна готувати кілька страв одночасно.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Pure Essentials Collection HD9140/91 Пароварка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Pure Essentials Collection HD9140/91 Пароварка

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