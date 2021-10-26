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Більше не доступний
10 л, 900 Вт
Цифровий таймер, попередні налаштування
Відділення для спецій, збереження тепла
Пластик/метал, чорний
Унікальна технологія підсилення аромату у пароварці Philips додає стравам чудових запахів трав та спецій і дозволяє відчути справжній смак страв, оброблених парою. Достатньо лише додати улюблені трави та спеції у пароварку. Під дією пари трави та спеції виділяють легкі аромати, що наповнюють їжу апетитним смаком.
Обробка парою – це вишукане мистецтво, тому пароварка Philips пропонує широкий вибір налаштувань таймера, що автоматично вимикають подачу пари, коли досягнуто потрібного часу обробки. Завдяки цьому Ви зможете приготувати багато різних страв – у тому числі рис, яйця, овочі, курятину та рибу – з неперевершеним результатом, зберігаючи аромат та багатство смаку.
У великій чаші пароварки Ви зможете готувати своїм рідним більше різноманітних страв. Велика чаша пароварки підходить для готування супів, тушкування, рису та багато чого іншого.
4.8
з 5
13
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Nautilus2279
26/10/2021
Україна
Довговічна пароварка
Придбав, коли народилися діти, для корисного збереження якості продуктів. Діти вже виросли, а ми й надалі використовуємо цю пароварку ( приблизно 9 років). Доволі корисна та довговічна пароварка для гарної якості життя
Плюси
Довгвічність використання, сбереження корисності продуктів
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Pure Essentials Collection HD9140/90 Пароварка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Pure Essentials Collection HD9140/90 Пароварка
ostap49
01/11/2019
Україна
Лучший способ для приготовления еды
Готовьте все что угодно! Легкий удобный и главное быстрый способ приготовления любых блюд
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Pure Essentials Collection HD9140/91 Пароварка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Pure Essentials Collection HD9140/91 Пароварка
sedrftgyu
10/04/2019
Україна
З цією пароваркою можна готувати різні страви
Задоволені цим продуктом. Їжа смачна, а головне корисна. Потужна пароварка, в ній можна готувати кілька страв одночасно.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Pure Essentials Collection HD9140/91 Пароварка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Pure Essentials Collection HD9140/91 Пароварка