Справжній смак їжі, приготованої на парі
Ця високоякісна пароварка Philips з унікальною технологією підсилення аромату додасть Вашим стравам чудових запахів трав та спецій. Цифровий таймер та функція збереження тепла допоможуть Вам щодня готувати чудові страви. Переглянути усі переваги
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Справжній смак їжі, приготованої на парі
Ця високоякісна пароварка Philips з унікальною технологією підсилення аромату додасть Вашим стравам чудових запахів трав та спецій. Цифровий таймер та функція збереження тепла допоможуть Вам щодня готувати чудові страви. Переглянути усі переваги
Унікальне відділення для спецій у пароварці Philips додає стравам чудових запахів трав та спецій і дозволяє відчути справжній смак страв, оброблених парою. Достатньо лише додати улюблені трави та спеції у пароварку. Під дією пари трави та спеції виділяють легкі аромати, що наповнюють їжу апетитним смаком.
Цифровий таймер подає сигнали, коли їжа готова.
Цифровий індикатор доливання води повідомляє про низький рівень води.
Легке доливання води в резервуар під час використання.
Функція збереження тепла зберігає їжу теплою до подачі на стіл.
Для додаткової харчової цінності обіду чи вечері ця пароварка зберігає поживні речовини для миттєвого забезпечення неперевершеного смаку.
Брошура з рецептами містить поради експертів і рецепти смачних страв.
Особливості конструкції
Аксесуари в комплекті
Загальні специфікації
Технічні характеристики