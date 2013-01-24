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Avance Collection

Пароварка

HD9150/00
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Загальна оцінка / 5
  • Справжній смак їжі, приготованої на парі Справжній смак їжі, приготованої на парі Справжній смак їжі, приготованої на парі
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    Avance Collection Пароварка

    HD9150/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Справжній смак їжі, приготованої на парі

    Ця високоякісна пароварка Philips з унікальною технологією підсилення аромату додасть Вашим стравам чудових запахів трав та спецій. Цифровий таймер та функція збереження тепла допоможуть Вам щодня готувати чудові страви. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Avance Collection Пароварка

    Справжній смак їжі, приготованої на парі

    Ця високоякісна пароварка Philips з унікальною технологією підсилення аромату додасть Вашим стравам чудових запахів трав та спецій. Цифровий таймер та функція збереження тепла допоможуть Вам щодня готувати чудові страви. Переглянути усі переваги

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      Насичення приготованих на парі страв ароматом трав і спецій

      • 9 л, 900 В
      • Цифровий таймер, турбонагрівання
      • Відділення для спецій, збереження тепла
      • Пластик, білий
      Відділення для спецій додасть смаку завдяки приємним травам і спеціям

      Відділення для спецій додасть смаку завдяки приємним травам і спеціям

      Унікальне відділення для спецій у пароварці Philips додає стравам чудових запахів трав та спецій і дозволяє відчути справжній смак страв, оброблених парою. Достатньо лише додати улюблені трави та спеції у пароварку. Під дією пари трави та спеції виділяють легкі аромати, що наповнюють їжу апетитним смаком.

      Цифровий таймер

      Цифровий таймер

      Цифровий таймер подає сигнали, коли їжа готова.

      Цифровий індикатор доливання води із сигналом

      Цифровий індикатор доливання води із сигналом

      Цифровий індикатор доливання води повідомляє про низький рівень води.

      Легко доливати воду

      Легко доливати воду

      Легке доливання води в резервуар під час використання.

      Функція збереження тепла підтримує температуру їжі до моменту подачі на стіл

      Функція збереження тепла підтримує температуру їжі до моменту подачі на стіл

      Функція збереження тепла зберігає їжу теплою до подачі на стіл.

      Зберігає усі поживні речовини продуктів під час приготування

      Зберігає усі поживні речовини продуктів під час приготування

      Для додаткової харчової цінності обіду чи вечері ця пароварка зберігає поживні речовини для миттєвого забезпечення неперевершеного смаку.

      Брошура з рецептами

      Брошура з рецептами

      Брошура з рецептами містить поради експертів і рецепти смачних страв.

      Ємність 9 л та лотки із знімним дном

      Ємність 9 л та лотки із знімним дном

      Деталі можна мити в посудомийній машині

      Деталі можна мити в посудомийній машині

      Технічні характеристики

      • Особливості конструкції

        Матеріал
        Пластик
        Колір (кольори)
        Відбілювання

      • Аксесуари в комплекті

        Підставка для яєць
        Так

      • Загальні специфікації

        Неслизька основа
        Так
        Індикатор роботи
        Так
        Ручки, що не нагріваються
        Так
        Індикатор рівня води
        Так
        Кількість ярусів
        3  шт.
        Захист від перегрівання і роботи без води
        Так
        Пристосування для шнура
        Так

      • Технічні характеристики

        Потужність
        900  Вт
        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50 / 60  Гц
        Довжина шнура
        100  см
        Ємність (макс.)
        2,6 / 2,8 / 3,2  л
        Ємність резервуара для води
        1,1  л

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