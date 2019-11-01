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  • Справжній смак їжі, приготованої на парі
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  • Справжній смак їжі, приготованої на парі
  • Справжній смак їжі, приготованої на парі
  • Справжній смак їжі, приготованої на парі
  • Справжній смак їжі, приготованої на парі
  • Справжній смак їжі, приготованої на парі
  • Справжній смак їжі, приготованої на парі
  • Справжній смак їжі, приготованої на парі
  • Справжній смак їжі, приготованої на парі
  • Справжній смак їжі, приготованої на парі
  • Справжній смак їжі, приготованої на парі
  • Справжній смак їжі, приготованої на парі
  • Справжній смак їжі, приготованої на парі
  • Справжній смак їжі, приготованої на парі
  • Справжній смак їжі, приготованої на парі
  • Справжній смак їжі, приготованої на парі
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Справжній смак їжі, приготованої на парі
  • Справжній смак їжі, приготованої на парі
  • Справжній смак їжі, приготованої на парі
  • Справжній смак їжі, приготованої на парі
  • Справжній смак їжі, приготованої на парі
  • Справжній смак їжі, приготованої на парі
  • Справжній смак їжі, приготованої на парі
  • Справжній смак їжі, приготованої на парі
  • Справжній смак їжі, приготованої на парі
  • Справжній смак їжі, приготованої на парі
  • Справжній смак їжі, приготованої на парі
  • Справжній смак їжі, приготованої на парі
  • Справжній смак їжі, приготованої на парі
  • Справжній смак їжі, приготованої на парі

Більше не доступний

Avance CollectionПароварка

HD9190/30

4.1
| (9) Відгуки | 88% рекомендують цей виріб
Справжній смак їжі, приготованої на парі
Програма "шеф-кухар" у пароварці Philips приготує їжу з ідеальним поєднанням часу й температури – зелені овочі яскравого смаку чи найніжнішої текстури рибу. Або ж обирайте програму для приготування м’яса та готуйте цільний шматок м’яса із відповідними часовими налаштуваннями.
Переглянути всі переваги

Готуйте з ідеальним поєднанням часу й температури

Справжній смак їжі, приготованої на парі

  • 9 л, 2000 Вт

  • Цифровий таймер, турбонагрівання

  • Відділ. для спецій, Гот. страви, Кухар

  • Метал, нержавіюча сталь

Програма "Готові страви" налаштовує ідеальний час приготування окремо для кожного кошика

Програма "Готові страви" – це можливість встановлювати потрібний час приготування окремо для кожного кошика. Забудьте про неготові страви чи інгредієнти, які готувалися задовго. Ваша страва в цілому буде ідеально та одночасно приготована.

Програма "Шеф-кухар" налаштовує ідеальну температуру й час

Обирайте програму "Шеф-кухар", а пароварка приготує Вашу страву з використанням потрібних часових і температурних налаштувань: для овочів, риби, картоплі та рису.

Відділення для спецій додасть смаку завдяки приємним травам і спеціям

Відділення для спецій додасть смаку завдяки приємним травам і спеціям

Унікальне відділення для спецій у пароварці Philips додає стравам чудових запахів трав та спецій і дозволяє відчути справжній смак страв, оброблених парою. Достатньо лише додати улюблені трави та спеції у пароварку. Під дією пари трави та спеції виділяють легкі аромати, що наповнюють їжу апетитним смаком.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.1

з 5

9

Відгуки

88%

рекомендують цей виріб

4
2

01/11/2019

Україна

Україна

Дуже чудова пароварка ...рекомендую!!!!

Легка у використанні та можливо приготувати безліч різноманітних страв. Дисплей дуже зручний. Чудово що є в наявності ємність для приправ.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Avance Collection HD9190/30 Пароварка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Avance Collection HD9190/30 Пароварка

11/04/2019

Україна

Україна

Якісна пароварка

Якісна, дуже зручна у використанні пароварка Каші готує чудово. Є можливість використовувати приправи, що відрізняє від інших пароварок. Стильний дизайн серії Vivo Дуже багато років користувалися пароваркою іншої німецької фірми і були цілком задоволені, купили нову таку саму модель і були розчаровані - якість китайського пластику дуже погана, в процесі приготування і нагрівання кришка деформується на кілька мм і через щілину тече конденсат. Ту пароварку довелося повернути в магазин, після цього вибрали Philips і не пожалкували, хоча він і набагато дорожчий (бо тут електронне керування та оздоблення нержавійкою) Рекомендую цей товар

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Avance Collection HD9190/30 Пароварка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Avance Collection HD9190/30 Пароварка

15/01/2019

Polska

Polska

rewelacyjny parowar

Bardzo polecam, idealny dla 4 osobowej rodziny, szybko się gotuje.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Avance Collection HD9190/30 Parowar

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Avance Collection HD9190/30 Parowar

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