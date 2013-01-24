Справжній смак їжі, приготованої на парі
Програма "шеф-кухар" у пароварці Philips приготує їжу з ідеальним поєднанням часу й температури – зелені овочі яскравого смаку чи найніжнішої текстури рибу. Або ж обирайте програму для приготування м’яса та готуйте цільний шматок м’яса із відповідними часовими налаштуваннями. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Справжній смак їжі, приготованої на парі
Програма "шеф-кухар" у пароварці Philips приготує їжу з ідеальним поєднанням часу й температури – зелені овочі яскравого смаку чи найніжнішої текстури рибу. Або ж обирайте програму для приготування м’яса та готуйте цільний шматок м’яса із відповідними часовими налаштуваннями. Переглянути усі переваги
Унікальне відділення для спецій у пароварці Philips додає стравам чудових запахів трав та спецій і дозволяє відчути справжній смак страв, оброблених парою. Достатньо лише додати улюблені трави та спеції у пароварку. Під дією пари трави та спеції виділяють легкі аромати, що наповнюють їжу апетитним смаком.
Цифровий таймер подає сигнали, коли їжа готова.
Цифровий індикатор доливання води повідомляє про низький рівень води.
Брошура з рецептами містить поради експертів і рецепти смачних страв.
Легке доливання води в резервуар під час використання.
Функція збереження тепла зберігає їжу теплою до подачі на стіл.
Програма "Готові страви" – це можливість встановлювати потрібний час приготування окремо для кожного кошика. Забудьте про неготові страви чи інгредієнти, які готувалися задовго. Ваша страва в цілому буде ідеально та одночасно приготована.
Обирайте програму "Шеф-кухар", а пароварка приготує Вашу страву з використанням потрібних часових і температурних налаштувань: для овочів, риби, картоплі та рису.
Функція "Швидкий початок роботи" дозволяє за кілька секунд досягти ідеальної температури для приготування на парі, завдяки чому в продуктах зберігається більше поживних речовин.
Особливості конструкції
Аксесуари в комплекті
Загальні специфікації
Технічні характеристики