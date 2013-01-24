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Avance Collection

Пароварка

HD9190/30
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Загальна оцінка / 5
  • Справжній смак їжі, приготованої на парі Справжній смак їжі, приготованої на парі Справжній смак їжі, приготованої на парі
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    Avance Collection Пароварка

    HD9190/30
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Справжній смак їжі, приготованої на парі

    Програма "шеф-кухар" у пароварці Philips приготує їжу з ідеальним поєднанням часу й температури – зелені овочі яскравого смаку чи найніжнішої текстури рибу. Або ж обирайте програму для приготування м’яса та готуйте цільний шматок м’яса із відповідними часовими налаштуваннями. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Avance Collection Пароварка

    Справжній смак їжі, приготованої на парі

    Програма "шеф-кухар" у пароварці Philips приготує їжу з ідеальним поєднанням часу й температури – зелені овочі яскравого смаку чи найніжнішої текстури рибу. Або ж обирайте програму для приготування м’яса та готуйте цільний шматок м’яса із відповідними часовими налаштуваннями. Переглянути усі переваги

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      Справжній смак їжі, приготованої на парі

      Готуйте з ідеальним поєднанням часу й температури

      • 9 л, 2000 Вт
      • Цифровий таймер, турбонагрівання
      • Відділ. для спецій, Гот. страви, Кухар
      • Метал, нержавіюча сталь
      Відділення для спецій додасть смаку завдяки приємним травам і спеціям

      Відділення для спецій додасть смаку завдяки приємним травам і спеціям

      Унікальне відділення для спецій у пароварці Philips додає стравам чудових запахів трав та спецій і дозволяє відчути справжній смак страв, оброблених парою. Достатньо лише додати улюблені трави та спеції у пароварку. Під дією пари трави та спеції виділяють легкі аромати, що наповнюють їжу апетитним смаком.

      Цифровий таймер

      Цифровий таймер

      Цифровий таймер подає сигнали, коли їжа готова.

      Цифровий індикатор доливання води із сигналом

      Цифровий індикатор доливання води із сигналом

      Цифровий індикатор доливання води повідомляє про низький рівень води.

      Брошура з рецептами

      Брошура з рецептами

      Брошура з рецептами містить поради експертів і рецепти смачних страв.

      Легко доливати воду

      Легко доливати воду

      Легке доливання води в резервуар під час використання.

      Функція збереження тепла підтримує температуру їжі до моменту подачі на стіл

      Функція збереження тепла підтримує температуру їжі до моменту подачі на стіл

      Функція збереження тепла зберігає їжу теплою до подачі на стіл.

      Ємність 9 л та лотки із знімним дном

      Ємність 9 л та лотки із знімним дном

      Чаша пароварки для приготування супу, рагу, рису та інших страв

      Чаша пароварки для приготування супу, рагу, рису та інших страв

      Деталі можна мити в посудомийній машині

      Деталі можна мити в посудомийній машині

      Програма "Готові страви" налаштовує ідеальний час приготування окремо для кожного кошика

      Програма "Готові страви" – це можливість встановлювати потрібний час приготування окремо для кожного кошика. Забудьте про неготові страви чи інгредієнти, які готувалися задовго. Ваша страва в цілому буде ідеально та одночасно приготована.

      Програма "Шеф-кухар" налаштовує ідеальну температуру й час

      Обирайте програму "Шеф-кухар", а пароварка приготує Вашу страву з використанням потрібних часових і температурних налаштувань: для овочів, риби, картоплі та рису.

      Функція "Швидкий початок роботи" дає змогу готувати швидше та зберігати більше поживних речовин у продуктах

      Функція "Швидкий початок роботи" дозволяє за кілька секунд досягти ідеальної температури для приготування на парі, завдяки чому в продуктах зберігається більше поживних речовин.

      Технічні характеристики

      • Особливості конструкції

        Матеріал
        Метал
        Колір (кольори)
        Нержавіюча сталь

      • Аксесуари в комплекті

        Підставка для яєць
        Так

      • Загальні специфікації

        Неслизька основа
        Так
        Індикатор роботи
        Так
        Ручки, що не нагріваються
        Так
        Індикатор рівня води
        Так
        Захист від перегрівання і роботи без води
        Так
        Кількість ярусів
        3  шт.
        Пристосування для шнура
        Так

      • Технічні характеристики

        Потужність
        2000  Вт
        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50 / 60  Гц
        Довжина шнура
        100  см
        Ємність (макс.)
        2,6 / 2,8 / 3,2  л
        Ємність резервуара для води
        1,6  л

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