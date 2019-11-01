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Більше не доступний
9 л, 2000 Вт
Цифровий таймер, турбонагрівання
Відділ. для спецій, Гот. страви, Кухар
Метал, нержавіюча сталь
Програма "Готові страви" – це можливість встановлювати потрібний час приготування окремо для кожного кошика. Забудьте про неготові страви чи інгредієнти, які готувалися задовго. Ваша страва в цілому буде ідеально та одночасно приготована.
Обирайте програму "Шеф-кухар", а пароварка приготує Вашу страву з використанням потрібних часових і температурних налаштувань: для овочів, риби, картоплі та рису.
Унікальне відділення для спецій у пароварці Philips додає стравам чудових запахів трав та спецій і дозволяє відчути справжній смак страв, оброблених парою. Достатньо лише додати улюблені трави та спеції у пароварку. Під дією пари трави та спеції виділяють легкі аромати, що наповнюють їжу апетитним смаком.
4.1
з 5
9
Відгуки
88%
рекомендують цей виріб
0084
01/11/2019
Україна
Дуже чудова пароварка ...рекомендую!!!!
Легка у використанні та можливо приготувати безліч різноманітних страв. Дисплей дуже зручний. Чудово що є в наявності ємність для приправ.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Avance Collection HD9190/30 Пароварка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Avance Collection HD9190/30 Пароварка
Андрій777
11/04/2019
Україна
Якісна пароварка
Якісна, дуже зручна у використанні пароварка Каші готує чудово. Є можливість використовувати приправи, що відрізняє від інших пароварок. Стильний дизайн серії Vivo Дуже багато років користувалися пароваркою іншої німецької фірми і були цілком задоволені, купили нову таку саму модель і були розчаровані - якість китайського пластику дуже погана, в процесі приготування і нагрівання кришка деформується на кілька мм і через щілину тече конденсат. Ту пароварку довелося повернути в магазин, після цього вибрали Philips і не пожалкували, хоча він і набагато дорожчий (бо тут електронне керування та оздоблення нержавійкою) Рекомендую цей товар
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Avance Collection HD9190/30 Пароварка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Avance Collection HD9190/30 Пароварка
Ulia
15/01/2019
Polska
rewelacyjny parowar
Bardzo polecam, idealny dla 4 osobowej rodziny, szybko się gotuje.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Avance Collection HD9190/30 Parowar
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Avance Collection HD9190/30 Parowar