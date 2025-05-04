КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Розроблено для тривалого використання
  • Розроблено для тривалого використання
  • Розроблено для тривалого використання
  • Розроблено для тривалого використання
  • Розроблено для тривалого використання
  • Розроблено для тривалого використання
  • Розроблено для тривалого використання
  • Розроблено для тривалого використання
  • Розроблено для тривалого використання
  • Розроблено для тривалого використання

Daily CollectionМеталевий, кришка з пружиною, світловий індикатор

HD9350/90

4.7
| (77) Відгуки | 92% рекомендують цей виріб
Розроблено для тривалого використання
Міцний чайник із безпечної, харчової нержавіючої сталі для тривалого та надійного щоденного використання. Компанія Philips втілює у цьому елегантному чайнику з тривалим терміном експлуатації 60 років довіри та досвіду.
Переглянути всі переваги

Для тривалого та надійного щоденного використання

Розроблено для тривалого використання

  • 2200 Вт

  • 1,7 л

  • Метал

  • Автоматичне вимкнення

  • Захист від нагрівання без води

Метал з нержавіючої сталі, який підходить для харчових продуктів (SUS304)

Металеві частини з нержавіючої сталі, яка підходить для харчових продуктів (SUS304) для безпечної та чистої води у чашці.

Мікросітчастий фільтр захоплює дрібні часточки накипу

Мікросітчастий фільтр захоплює дрібні часточки накипу

Знімний мікросітчастий фільтр на носику захоплює дрібні часточки накипу розміром 200 мікронів для забезпечення чистоти води у чашці.

Плаский нагрівальний елемент для швидкого кип'ятіння

Плаский нагрівальний елемент для швидкого кип'ятіння

Прихований нагрівальний елемент із нержавіючої сталі забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.7

з 5

77

Відгуки

92%

рекомендують цей виріб

2

04/05/2025

Україна

Україна

Перевірений покупець

Якісна техніка як завжди. Батьки залишилися задоволеними

Цей відгук про Viva Collection HD9351/90 Чайник

Цей відгук про Viva Collection HD9351/90 Чайник

09/10/2024

Україна

Україна

Чайник хорошої якості ,довго прослужив

В використанні був сім років ,жодних проблем!Супер ,рекомендую!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD9350/91 Чайник

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD9350/91 Чайник

15/02/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Чудовий чайник

Чудовий чайник, швидко закипає, простий і безпечний у користуванні, довершений дизайн. Доставка швидко і безкоштовно.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD9351/90 Чайник

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD9351/90 Чайник

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

      Примітки

      1. На 25% більший, ніж звичайний металевий чайник Philips HD9320