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2200 Вт
1,7 л
Метал
Автоматичне вимкнення
Захист від нагрівання без води
Металеві частини з нержавіючої сталі, яка підходить для харчових продуктів (SUS304) для безпечної та чистої води у чашці.
Знімний мікросітчастий фільтр на носику захоплює дрібні часточки накипу розміром 200 мікронів для забезпечення чистоти води у чашці.
Прихований нагрівальний елемент із нержавіючої сталі забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.
4.7
з 5
77
Відгуки
92%
рекомендують цей виріб
04/05/2025
Україна
Перевірений покупець
Якісна техніка як завжди. Батьки залишилися задоволеними
Цей відгук про Viva Collection HD9351/90 Чайник
Цей відгук про Viva Collection HD9351/90 Чайник
Issida82
09/10/2024
Україна
Чайник хорошої якості ,довго прослужив
В використанні був сім років ,жодних проблем!Супер ,рекомендую!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD9350/91 Чайник
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD9350/91 Чайник
Валентина Л
15/02/2024
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Чудовий чайник
Чудовий чайник, швидко закипає, простий і безпечний у користуванні, довершений дизайн. Доставка швидко і безкоштовно.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD9351/90 Чайник
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD9351/90 Чайник
На 25% більший, ніж звичайний металевий чайник Philips HD9320