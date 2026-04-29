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Daily Collection Металевий, кришка з пружиною, світловий індикатор

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Daily CollectionМеталевий, кришка з пружиною, світловий індикатор

HD9350/90

Daily Collection Металевий, кришка з пружиною, світловий індикатор

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Інструкції і документація

Consumer Care Book Philips Daily Collection Kettle - English (US)

  • PDF файл, 333.5 kB
  • 13 March 2026

Eco passport Philips Daily Collection Kettle - English (US)

  • PDF файл, 126.3 kB
  • 13 March 2026

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