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  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Front Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle

Колекція AvanceМеталевий чайник – регулятор темп., збереження тепла

HD9359/90

4.7

| (103) Відгуки | 96% рекомендують цей виріб

Ідеальний потік від чаю до пюре

Різноманітним напоям та продуктам потрібна вода різної температури, щоб розкрити повноту їхнього смаку. Завдяки кнопкам із попередніми налаштуваннями на платформі цього елегантного чайника тепер можна без проблем вибрати потрібну температуру.

Переглянути всі переваги

З регулятором температури та функцією збереження тепла

Ідеальний потік від чаю до пюре

  • 2200 Вт

  • Метал

  • Захист від нагрівання без води

  • Автоматичне вимкнення

4 попередньо налаштовані кнопки для вибору напоїв та продуктів

4 попередньо налаштовані кнопки для вибору напоїв та продуктів

Попередні налаштування температури 40, 60, 80 та 100°C дозволять забезпечити саме ту температуру, яка підходить для молока для дитини, чаю, розчинної кави, супу чи макаронів. Завжди читайте вказівки виробника напою, воду якої температури слід використовувати для отримання найкращого смаку.

Функція збереження тепла підтримує встановлену температуру води*

Функція збереження тепла підтримує вибрану температуру води в чайнику, завдяки чому її не потрібно повторно кип’ятити.

Економте до 69% енергії завдяки індикаторам ємності для чашки

Економте до 69% енергії завдяки індикаторам ємності для чашки

Зручні індикатори рівня води, включно з індикатором на одну чашку, гарантують, що ви кип’ятите лише необхідну кількість води, економлячи енергію (одна чашка води 250 мл проти 1 л) і воду та сприяючи захисту навколишнього середовища.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

103

Відгуки

96%

рекомендують цей виріб

26/12/2022

Україна

Україна

Перевірений покупець

Удобная функция поддержки температуры.

Функция выбора температуры и ее поддержки- очень практично! Пользуемся несколько мес уже.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Колекція Avance HD9359/90 Металевий чайник – регулятор темп., збереження тепла

Дата використання 2021-11-26

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Колекція Avance HD9359/90 Металевий чайник – регулятор темп., збереження тепла

Дата використання 2021-11-26

21/11/2022

Україна

Україна

Рекомендую

Чайник виконує усі функції, має металевий корпус, зручно, що можно вибрати різну температуру як приклад до каші. Рекомендую!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Колекція Avance HD9359/90 Металевий чайник – регулятор темп., збереження тепла

Дата використання 2022-07-21

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Колекція Avance HD9359/90 Металевий чайник – регулятор темп., збереження тепла

Дата використання 2022-07-21

16/11/2022

Україна

Україна

Супер зручний чайник

Ми дуже задоволені чайником через змогу нагрівати воду до потрібної нам температури! Не потрібно щоразу кип'ятити воду, а тільки підогрівати до потрібної температури - для різного сорту чаю, дл дитячого харчування. Супер зручно! І дуже стильний чайник!

Плюси

Змога вибрати потрібну температуру, стильний дизайн

Мінуси

-

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Колекція Avance HD9359/90 Металевий чайник – регулятор темп., збереження тепла

Дата використання 2022-05-16

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Колекція Avance HD9359/90 Металевий чайник – регулятор темп., збереження тепла

Дата використання 2022-05-16

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Примітки

  1. Функція збереження тепла підтримуватиме вибрану температуру води протягом 30 хвилин із допуском ±5°C для налаштувань менше 100 °C. Для налаштування 100°C температура води підтримуватиметься на рівні від 90°C до 100°C для запобігання повторному кип’ятінню.

  2. На 25% більший, ніж звичайний металевий чайник Philips HD9320.