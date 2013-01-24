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Ідеальний потік від чаю до пюре
Різноманітним напоям та продуктам потрібна вода різної температури, щоб розкрити повноту їхнього смаку. Завдяки кнопкам із попередніми налаштуваннями на платформі цього елегантного чайника тепер можна без проблем вибрати потрібну температуру. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ідеальний потік від чаю до пюре
Різноманітним напоям та продуктам потрібна вода різної температури, щоб розкрити повноту їхнього смаку. Завдяки кнопкам із попередніми налаштуваннями на платформі цього елегантного чайника тепер можна без проблем вибрати потрібну температуру. Переглянути усі переваги
Ідеальний потік від чаю до пюре
Різноманітним напоям та продуктам потрібна вода різної температури, щоб розкрити повноту їхнього смаку. Завдяки кнопкам із попередніми налаштуваннями на платформі цього елегантного чайника тепер можна без проблем вибрати потрібну температуру. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ідеальний потік від чаю до пюре
Різноманітним напоям та продуктам потрібна вода різної температури, щоб розкрити повноту їхнього смаку. Завдяки кнопкам із попередніми налаштуваннями на платформі цього елегантного чайника тепер можна без проблем вибрати потрібну температуру. Переглянути усі переваги
Чайник із регулятором температури
Ціна магазину Philips
Усього:
Попередні налаштування температури 40, 60, 80 та 100 °C дозволять забезпечити саме ту температуру, яка підходить для молока для дитини, чаю, розчинної кави, супу чи макаронів. Завжди читайте вказівки виробника напою, воду якої температури слід використовувати для отримання найкращого смаку.
Знімний мікросітчастий фільтр на носику захоплює дрібні часточки накипу розміром 200 мікронів для забезпечення чистоти води у чашці.
Прихований нагрівальний елемент із нержавіючої сталі забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.
Багаторівнева система захисту від нагрівання без води з автоматичним вимкненням після закипання води.
Кришка легко відкривається одним натисненням кнопки, запобігаючи контакту з парою. Великий отвір спрощує чищення.
Завдяки індикатору під ручкою можна легко дізнатися про рівень води.
Вишуканий сигнальний індикатор у перемикачі живлення засвічується, коли чайник вмикається.
Функція збереження тепла підтримує вибрану температуру води в чайнику, завдяки чому її не потрібно повторно кип’ятити.
Надійна повністю металева конструкція з харчової нержавіючої сталі з матовою поверхнею для тривалого, надійного використання.
Обслуговування
Країна виготовлення
Надійність
Покриття корпусу