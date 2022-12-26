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Ідеальний потік від чаю до пюре
Різноманітним напоям та продуктам потрібна вода різної температури, щоб розкрити повноту їхнього смаку. Завдяки кнопкам із попередніми налаштуваннями на платформі цього елегантного чайника тепер можна без проблем вибрати потрібну температуру.
2200 Вт
Метал
Захист від нагрівання без води
Автоматичне вимкнення
Попередні налаштування температури 40, 60, 80 та 100°C дозволять забезпечити саме ту температуру, яка підходить для молока для дитини, чаю, розчинної кави, супу чи макаронів. Завжди читайте вказівки виробника напою, воду якої температури слід використовувати для отримання найкращого смаку.
Функція збереження тепла підтримує вибрану температуру води в чайнику, завдяки чому її не потрібно повторно кип’ятити.
Зручні індикатори рівня води, включно з індикатором на одну чашку, гарантують, що ви кип’ятите лише необхідну кількість води, економлячи енергію (одна чашка води 250 мл проти 1 л) і воду та сприяючи захисту навколишнього середовища.
4.7
з 5
103
Відгуки
96%
рекомендують цей виріб
ShagRe
26/12/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Удобная функция поддержки температуры.
Функция выбора температуры и ее поддержки- очень практично! Пользуемся несколько мес уже.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Колекція Avance HD9359/90 Металевий чайник – регулятор темп., збереження тепла
Дата використання 2021-11-26
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Колекція Avance HD9359/90 Металевий чайник – регулятор темп., збереження тепла
Дата використання 2021-11-26
PoluPocker
21/11/2022
Україна
Рекомендую
Чайник виконує усі функції, має металевий корпус, зручно, що можно вибрати різну температуру як приклад до каші. Рекомендую!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Колекція Avance HD9359/90 Металевий чайник – регулятор темп., збереження тепла
Дата використання 2022-07-21
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Колекція Avance HD9359/90 Металевий чайник – регулятор темп., збереження тепла
Дата використання 2022-07-21
16/11/2022
Україна
Частина акції
Супер зручний чайник
Ми дуже задоволені чайником через змогу нагрівати воду до потрібної нам температури! Не потрібно щоразу кип'ятити воду, а тільки підогрівати до потрібної температури - для різного сорту чаю, дл дитячого харчування. Супер зручно! І дуже стильний чайник!
Плюси
Змога вибрати потрібну температуру, стильний дизайн
Мінуси
-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Колекція Avance HD9359/90 Металевий чайник – регулятор темп., збереження тепла
Дата використання 2022-05-16
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Колекція Avance HD9359/90 Металевий чайник – регулятор темп., збереження тепла
Дата використання 2022-05-16
Функція збереження тепла підтримуватиме вибрану температуру води протягом 30 хвилин із допуском ±5°C для налаштувань менше 100 °C. Для налаштування 100°C температура води підтримуватиметься на рівні від 90°C до 100°C для запобігання повторному кип’ятінню.
На 25% більший, ніж звичайний металевий чайник Philips HD9320.