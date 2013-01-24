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    Avance Collection

    Чайник із регулятором температури

    HD9359/90
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Ідеальний потік від чаю до пюре Ідеальний потік від чаю до пюре Ідеальний потік від чаю до пюре
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      Avance Collection Чайник із регулятором температури

      HD9359/90
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Ідеальний потік від чаю до пюре

      Різноманітним напоям та продуктам потрібна вода різної температури, щоб розкрити повноту їхнього смаку. Завдяки кнопкам із попередніми налаштуваннями на платформі цього елегантного чайника тепер можна без проблем вибрати потрібну температуру. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Avance Collection Чайник із регулятором температури

      Ідеальний потік від чаю до пюре

      Різноманітним напоям та продуктам потрібна вода різної температури, щоб розкрити повноту їхнього смаку. Завдяки кнопкам із попередніми налаштуваннями на платформі цього елегантного чайника тепер можна без проблем вибрати потрібну температуру. Переглянути усі переваги

      Ідеальний потік від чаю до пюре

      Різноманітним напоям та продуктам потрібна вода різної температури, щоб розкрити повноту їхнього смаку. Завдяки кнопкам із попередніми налаштуваннями на платформі цього елегантного чайника тепер можна без проблем вибрати потрібну температуру. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Avance Collection Чайник із регулятором температури

      Ідеальний потік від чаю до пюре

      Різноманітним напоям та продуктам потрібна вода різної температури, щоб розкрити повноту їхнього смаку. Завдяки кнопкам із попередніми налаштуваннями на платформі цього елегантного чайника тепер можна без проблем вибрати потрібну температуру. Переглянути усі переваги

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        Avance Collection

        Avance Collection

        Чайник із регулятором температури

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Ідеальний потік від чаю до пюре

        Із регулятором температури та функцією збереження тепла

        • Метал
        • 1,7 л
        • Кришка з пружиною
        4 попередньо налаштовані кнопки для вибору напоїв та продуктів

        4 попередньо налаштовані кнопки для вибору напоїв та продуктів

        Попередні налаштування температури 40, 60, 80 та 100 °C дозволять забезпечити саме ту температуру, яка підходить для молока для дитини, чаю, розчинної кави, супу чи макаронів. Завжди читайте вказівки виробника напою, воду якої температури слід використовувати для отримання найкращого смаку.

        Мікросітчастий фільтр захоплює дрібні часточки накипу

        Мікросітчастий фільтр захоплює дрібні часточки накипу

        Знімний мікросітчастий фільтр на носику захоплює дрібні часточки накипу розміром 200 мікронів для забезпечення чистоти води у чашці.

        Плаский нагрівальний елемент для швидкого кип'ятіння

        Плаский нагрівальний елемент для швидкого кип'ятіння

        Прихований нагрівальний елемент із нержавіючої сталі забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.

        Багаторівнева система захисту запобігає нагріванню без води

        Багаторівнева система захисту запобігає нагріванню без води

        Багаторівнева система захисту від нагрівання без води з автоматичним вимкненням після закипання води.

        Кришка з пружиною із великим отвором для чищення

        Кришка з пружиною із великим отвором для чищення

        Кришка легко відкривається одним натисненням кнопки, запобігаючи контакту з парою. Великий отвір спрощує чищення.

        Зручний для сприйняття індикатор рівня води

        Зручний для сприйняття індикатор рівня води

        Завдяки індикатору під ручкою можна легко дізнатися про рівень води.

        Сигнальний індикатор повідомляє про увімкнення чайника

        Сигнальний індикатор повідомляє про увімкнення чайника

        Вишуканий сигнальний індикатор у перемикачі живлення засвічується, коли чайник вмикається.

        Функція збереження тепла підтримує встановлену температуру води*

        Функція збереження тепла підтримує вибрану температуру води в чайнику, завдяки чому її не потрібно повторно кип’ятити.

        Надійний корпус із нержавіючої сталі для тривалого терміну експлуатації

        Надійна повністю металева конструкція з харчової нержавіючої сталі з матовою поверхнею для тривалого, надійного використання.

        Технічні характеристики

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Країна виготовлення

          Виготовлено у
          Китай
          Розміри упаковки (Д х Ш х В)
          242x196x250 mm
          Потужність
          1850–2200 W
          Ємність чайника
          1,7 л
          Вага виробу
          1,33 kg
          Вага з упаковкою
          1,68 kg
          Вага коробки
          7,22 kg
          Частота
          50 / 60 Hz
          Колір (кольори)
          Метал
          Колір панелі керування
          чорний матовий метал
          Довжина шнура
          0,75 m
          Мікросітчастий фільтр
          200 мкм
          Напруга
          220–240 V
          Характеристики виробу
          • Платформа 360° градусів
          • Автоматичне вимкнення
          • Захист від нагрівання без води
          • Пристосування для шнура
          • Плаский нагрівальний елемент
          • Неслизька основа
          • Перемикач "увімк./вимк."
          • Сигнал "готовності"
          • Контроль температури
          • Індикатор роботи
          • Наповнення через кришку і носик
          Розміри коробки A (Д x Ш x В)
          408 x 252 x 516 mm
          Розміри виробу (Д х Ш х В)
          230 x 188 x 257 mm

        • Надійність

          Посібник користувача
          100% перероблений папір
          Споживання енергії в режимі очікування
          &lt;0.5 W
          Упаковка
          &gt; 90% перероблених матеріалів

        • Покриття корпусу

          Матеріал нагрівального елемента
          Нержавіюча сталь
          Матеріал перемикача
          Поліпропілен
          Матеріал основного корпусу
          Нержавіюча сталь

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            • Функція збереження тепла підтримуватиме вибрану температуру води протягом 30 хвилин з допуском ± 5°C для налаштувань менше 100 °C. Для налаштування 100 °C температура води підтримуватиметься на рівні від 90 °C до 100 °C для запобігання повторному кип’ятінню.
            • На 25% більший, ніж звичайний металевий чайник Philips HD9320.

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