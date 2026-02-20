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Колекція Avance Металевий чайник – регулятор темп., збереження тепла

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Колекція AvanceМеталевий чайник – регулятор темп., збереження тепла

HD9359/90

Колекція Avance Металевий чайник – регулятор темп., збереження тепла

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Інструкції і документація

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • ZIP файл, 1.2 MB
  • 13 March 2026

User Manual Philips Avance Collection Temperature control kettle

  • PDF файл, 4.4 MB
  • 13 March 2026

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