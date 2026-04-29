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Набір аксесуарів для мультипечей XL

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Набір аксесуарівдля мультипечей XL

HD9925/01

Набір аксесуарів для мультипечей XL

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Набір для випікання L – ідеальний аксесуар для розширення можливостей компактної мультипечі. Готуйте та випікайте смачну лазанью, запіканки, карі, супи, торти, мафіни… та багато іншого!

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  • 26 July 2026

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