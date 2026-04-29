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Набір аксесуарів для мультипечей XL
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HD9925/01
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Набір для випікання L – ідеальний аксесуар для розширення можливостей компактної мультипечі. Готуйте та випікайте смачну лазанью, запіканки, карі, супи, торти, мафіни… та багато іншого!
Всі (10)
Як користуватися попередньо встановленими налаштуваннями на мультипечі Philips?
Яку форму для випікання можна використовувати в мультипечі Philips?
Де знаходиться модель і серійний номер на мультипечі Philips?
Чи можна використовувати папір для випікання/фольгу в мультипечі Philips?
Як і коли використовувати олію в мультипечі Philips?
Додаток Philips HomeID закрився або виник збій у його роботі
Мультипіч Philips не відображається у списку пристроїв HomeID
Покриття чаші або кошика Philips лущиться
Мультипіч Philips шумить
Картопля фрі по-домашньому, приготована в мультипечі Philips, не така, як очікувалося
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