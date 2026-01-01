Щоденне натхнення для нових страв

Нескінченне натхнення з рецептами Philips HomeID від наших досвідчених кухарів і мільйонів користувачів, щоб ви могли розширити свій кулінарний репертуар. Що більше ви використовуєте HomeID, то більш персоналізовані рекомендації ви отримуєте.*