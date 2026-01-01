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HD9925/01
1 форма для випікання
7 силіконових форм для мафінів
Форма для випікання. З набором для випікання L мультипечі Philips ви можете приготувати будь-яку улюблену випічку. Ємність 1,3 л чудово підходить для приготування кексів, брауні, невеликих тістечок та інших страв. Насолоджуйтеся!
Виймати мафіни або кекси із цих форм для мафінів для мультипечі легко завдяки гнучкому матеріалу. Гофровані краї надають мафінам ще кращого вигляду! Ці форми для мафінів для мультипечі, виготовлені із силікону без запаху, можна використовувати повторно!
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