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Усі серії

  • Набір для випікання L
  • Набір для випікання L
  • Набір для випікання L
  • Набір для випікання L
  • Набір для випікання L
  • Набір для випікання L
  • Набір для випікання L
  • Набір для випікання L
  • Набір для випікання L
  • Набір для випікання L
  • Набір для випікання L
  • Набір для випікання L

Набір аксесуарівдля мультипечей XL

HD9925/01

Набір для випікання L
Набір для випікання L – ідеальний аксесуар для розширення можливостей компактної мультипечі. Готуйте та випікайте смачну лазанью, запіканки, карі, супи, торти, мафіни… та багато іншого!
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Аксесуари для оволодіння мистецтвом випікання

Набір для випікання L

  • 1 форма для випікання

  • 7 силіконових форм для мафінів

Аксесуари для випікання

Аксесуари для випікання

Форма для випікання. З набором для випікання L мультипечі Philips ви можете приготувати будь-яку улюблену випічку. Ємність 1,3 л чудово підходить для приготування кексів, брауні, невеликих тістечок та інших страв. Насолоджуйтеся!

7 силіконових форм для мафінів для випікання різних страв

7 силіконових форм для мафінів для випікання різних страв

Виймати мафіни або кекси із цих форм для мафінів для мультипечі легко завдяки гнучкому матеріалу. Гофровані краї надають мафінам ще кращого вигляду! Ці форми для мафінів для мультипечі, виготовлені із силікону без запаху, можна використовувати повторно!

Щоденне натхнення для нових страв

Щоденне натхнення для нових страв

Нескінченне натхнення з рецептами Philips HomeID від наших досвідчених кухарів і мільйонів користувачів, щоб ви могли розширити свій кулінарний репертуар. Що більше ви використовуєте HomeID, то більш персоналізовані рекомендації ви отримуєте.*

Технічні характеристики

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      1. Відвідайте сайт www.Philips.com/NutriU, щоб дізнатися, чи доступна програма NutriU у вашій країні.