Із цим спеціальним набором для вечірок для мультипечі Philips ви зможете влаштовувати веселі та корисні вечірки, подаючи усі свої улюблені страви. Можна максимально збільшити площу приготування в мультипечі завдяки дворівневій решітці та розділювачу продуктів.