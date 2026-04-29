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Набір аксесуарів для мультипечей XXL

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Набір аксесуарівдля мультипечей XXL

HD9950/00

Набір аксесуарів для мультипечей XXL

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Із цим спеціальним набором для вечірок для мультипечі Philips ви зможете влаштовувати веселі та корисні вечірки, подаючи усі свої улюблені страви. Можна максимально збільшити площу приготування в мультипечі завдяки дворівневій решітці та розділювачу продуктів.

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  • 3 August 2026

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