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HD9950/00
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Із цим спеціальним набором для вечірок для мультипечі Philips ви зможете влаштовувати веселі та корисні вечірки, подаючи усі свої улюблені страви. Можна максимально збільшити площу приготування в мультипечі завдяки дворівневій решітці та розділювачу продуктів.
Всі (9)
Яку форму для випікання можна використовувати в мультипечі Philips?
Де знаходиться модель і серійний номер на мультипечі Philips?
Чи можна використовувати папір для випікання/фольгу в мультипечі Philips?
Як і коли використовувати олію в мультипечі Philips?
Яку їжу можна готувати в мультипечі Philips?
Додаток Philips HomeID закрився або виник збій у його роботі
Покриття чаші або кошика Philips лущиться
Мультипіч Philips шумить
Страва, приготована в мультипечі Philips, не хрустка і не така, як очікувалося
З мультипечі Philips виходить білий дим
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