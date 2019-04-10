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  • Набір для вечірок
  • Набір для вечірок
  • Набір для вечірок

Набір аксесуарівдля мультипечей XXL

HD9950/00

4.4
| (5) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Набір для вечірок
Із цим спеціальним набором для вечірок для мультипечі Philips ви зможете влаштовувати веселі та корисні вечірки, подаючи усі свої улюблені страви. Можна максимально збільшити площу приготування в мультипечі завдяки дворівневій решітці та розділювачу продуктів.
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Аксесуари і поради, як стати майстром вечірок із мультипіччю

Набір для вечірок

  • Набір для вечірок

  • 1 дворівнева решітка

  • 1 розділювач продуктів

Збільште робочу поверхню вдвічі за допомогою дворівневої решітки

Збільште робочу поверхню вдвічі за допомогою дворівневої решітки

Використайте максимально простір мультипечі для приготування страв завдяки дворівневій решітці. Запікайте, готуйте на грилі чи смажте смачні бургери, курячі крильця, рибу тощо у простий, швидший і здоровіший спосіб.

Розділюйте місце приготування в мультипечі за допомогою розділювача продуктів

Розділюйте місце приготування в мультипечі за допомогою розділювача продуктів

Для більшої гнучкості розділюйте місце приготування в мультипечі за допомогою розділювача продуктів. Запікайте, готуйте на грилі чи смажте різні страви одночасно, не змішуючи їх.

Щоденне персоналізоване натхнення

Щоденне персоналізоване натхнення

Нескінченне натхнення з рецептами Philips NutriU від наших досвідчених кухарів і мільйонів користувачів, щоб ви могли розширити свій кулінарний репертуар. Що більше ви використовуєте NutriU, то більш персоналізовані рекомендації ви отримуєте.*

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.4

з 5

5

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
1

10/04/2019

Україна

Україна

Удобная решетка

Пользуюсь решеткой с удовольствием. Крепкая, моется отлично. Не царапается. Продукты можно готовить в два слоя. Можно еще использовать шампура к ней.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Набір аксесуарів HD9950/00 для мультипечей XXL

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Набір аксесуарів HD9950/00 для мультипечей XXL

27/02/2023

Slovensko

Slovensko

Перевірений покупець

Produkt má skvelé funkcie,zdravé varenie,rýchle va

Odporúčam všetkým, ktorí mali predtým klasickú fritézu,je to omnoho lepšie a zdravšie varenie

Плюси

Rýchle a zdravé varenie

Мінуси

Trošku ťažšia údržba pri pečení mäsa

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Príslušenstvo pre fritézu Airfryer HD9950/00 XXL súprava na prípravu chuťoviek

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Príslušenstvo pre fritézu Airfryer HD9950/00 XXL súprava na prípravu chuťoviek

20/09/2023

Česká republika

Česká republika

Перевірений покупець

Bezva při přípravě více druhů jídla

Dole se fritují krokety a nahoře hermelín, mňam, vše je teplé a podává se najednou, oddělovač zase rozdělí např. hranolky a krokety...

Плюси

nejlepší materiál, myčka vše umyje, takže bomba

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Příslušenství k fritéze Airfryer HD9950/00 Sada na pořádání večírků XXL

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Příslušenství k fritéze Airfryer HD9950/00 Sada na pořádání večírků XXL

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