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Набір для вечірок
1 дворівнева решітка
1 розділювач продуктів
Використайте максимально простір мультипечі для приготування страв завдяки дворівневій решітці. Запікайте, готуйте на грилі чи смажте смачні бургери, курячі крильця, рибу тощо у простий, швидший і здоровіший спосіб.
Для більшої гнучкості розділюйте місце приготування в мультипечі за допомогою розділювача продуктів. Запікайте, готуйте на грилі чи смажте різні страви одночасно, не змішуючи їх.
Нескінченне натхнення з рецептами Philips NutriU від наших досвідчених кухарів і мільйонів користувачів, щоб ви могли розширити свій кулінарний репертуар. Що більше ви використовуєте NutriU, то більш персоналізовані рекомендації ви отримуєте.*
4.4
з 5
5
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Таня22
10/04/2019
Україна
Удобная решетка
Пользуюсь решеткой с удовольствием. Крепкая, моется отлично. Не царапается. Продукты можно готовить в два слоя. Можно еще использовать шампура к ней.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Набір аксесуарів HD9950/00 для мультипечей XXL
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Набір аксесуарів HD9950/00 для мультипечей XXL
Šuli 59
27/02/2023
Slovensko
Перевірений покупець
Produkt má skvelé funkcie,zdravé varenie,rýchle va
Odporúčam všetkým, ktorí mali predtým klasickú fritézu,je to omnoho lepšie a zdravšie varenie
Плюси
Rýchle a zdravé varenie
Мінуси
Trošku ťažšia údržba pri pečení mäsa
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Príslušenstvo pre fritézu Airfryer HD9950/00 XXL súprava na prípravu chuťoviek
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Príslušenstvo pre fritézu Airfryer HD9950/00 XXL súprava na prípravu chuťoviek
Evulík
20/09/2023
Česká republika
Частина акції
Перевірений покупець
Bezva při přípravě více druhů jídla
Dole se fritují krokety a nahoře hermelín, mňam, vše je teplé a podává se najednou, oddělovač zase rozdělí např. hranolky a krokety...
Плюси
nejlepší materiál, myčka vše umyje, takže bomba
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Příslušenství k fritéze Airfryer HD9950/00 Sada na pořádání večírků XXL
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Příslušenství k fritéze Airfryer HD9950/00 Sada na pořádání večírků XXL
Відвідайте сайт www.Philips.com/NutriU, щоб дізнатися, чи доступна програма NutriU у вашій країні.