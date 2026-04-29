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HD9951/00
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Із цим спеціальним набором для приготування на грилі в мультипечі Philips Ви можете все.
Всі (10)
Як користуватися попередньо встановленими налаштуваннями на мультипечі Philips?
Яку форму для випікання можна використовувати в мультипечі Philips?
Де знаходиться модель і серійний номер на мультипечі Philips?
Чи можна використовувати папір для випікання/фольгу в мультипечі Philips?
Як і коли використовувати олію в мультипечі Philips?
Додаток Philips HomeID закрився або виник збій у його роботі
Мультипіч Philips не відображається у списку пристроїв HomeID
Покриття чаші або кошика Philips лущиться
Мультипіч Philips шумить
Страва, приготована в мультипечі Philips, не хрустка і не така, як очікувалося
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