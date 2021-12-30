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  • Головний гриль-набір
  • Головний гриль-набір
  • Головний гриль-набір
  • Головний гриль-набір
  • Головний гриль-набір
  • Головний гриль-набір

Більше не доступний

Набір аксесуарівдля мультипечей XXL

HD9951/00

3.6
| (5) Відгуки | 80% рекомендують цей виріб
Головний гриль-набір
Із цим спеціальним набором для приготування на грилі в мультипечі Philips Ви можете все.
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Аксесуари і підказки для приготування на грилі в мультипечі

Головний гриль-набір

  • Головний гриль-набір

  • 1 дно для грилю

  • 6 шампурів

  • 1 брошура з рецептами

Дно для грилю з антипригарним покриттям ідеально підходить для мультипечі XXL

Смакуйте ідеальну та кориснішу смажену рибу, м’ясо й овочі завдяки надзвичайно великому дну для грилю та його унікальній поверхні з отворами й типовими ребрами. Завдяки антипригарному покриттю їжа легко відривається, а дно для грилю легко чистити.

6 шампурів для приготування страв на грилі

Використовуйте шампури для приготування овочевого або м’ясного шашлику.

Брошура з рецептами для приготування страв на грилі

Брошура з рецептами для приготування страв на грилі

У комплекті брошура з порадами від кухаря, рецептами для початківців і часом приготування в мультипечі

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.6

з 5

5

Відгуки

80%

рекомендують цей виріб

4
3

30/12/2021

Україна

Україна

Потрібний набір

Урізноманітнює варіанти страв, рекомендую на 100%!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Набір аксесуарів HD9951/00 для мультипечей XXL

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Набір аксесуарів HD9951/00 для мультипечей XXL

20/09/2023

Česká republika

Česká republika

Перевірений покупець

Funguje, jak má :-)

Je to prostě dokonalé, teď už mám vše, co jsem potřebovala :-D

Плюси

Snažší údržba než základní mřížka

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Příslušenství k fritéze Airfryer HD9951/00 Sada na grilování XXL

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Příslušenství k fritéze Airfryer HD9951/00 Sada na grilování XXL

13/02/2022

Česká republika

Česká republika

Перевірений покупець

Špízy tak akorát

Jehly jsou vhodný doplněk k roštu (sadě pro večírek) a není zapotřebí používat špejle, gril mi přijde lepší než originální síto, které se snáze znečistí při grilování měkčích / jemnějších surovin.

Плюси

jehly rozměrově doplňují sadu pro večírek / mytí v myčce

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Příslušenství k fritéze Airfryer HD9951/00 Sada na grilování XXL

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Příslušenství k fritéze Airfryer HD9951/00 Sada na grilování XXL

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