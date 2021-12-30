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Більше не доступний
Головний гриль-набір
1 дно для грилю
6 шампурів
1 брошура з рецептами
Смакуйте ідеальну та кориснішу смажену рибу, м’ясо й овочі завдяки надзвичайно великому дну для грилю та його унікальній поверхні з отворами й типовими ребрами. Завдяки антипригарному покриттю їжа легко відривається, а дно для грилю легко чистити.
Використовуйте шампури для приготування овочевого або м’ясного шашлику.
У комплекті брошура з порадами від кухаря, рецептами для початківців і часом приготування в мультипечі
3.6
з 5
5
Відгуки
80%
рекомендують цей виріб
Innusik
30/12/2021
Україна
Потрібний набір
Урізноманітнює варіанти страв, рекомендую на 100%!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Набір аксесуарів HD9951/00 для мультипечей XXL
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Набір аксесуарів HD9951/00 для мультипечей XXL
Evulík
20/09/2023
Česká republika
Частина акції
Перевірений покупець
Funguje, jak má :-)
Je to prostě dokonalé, teď už mám vše, co jsem potřebovala :-D
Плюси
Snažší údržba než základní mřížka
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Příslušenství k fritéze Airfryer HD9951/00 Sada na grilování XXL
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Příslušenství k fritéze Airfryer HD9951/00 Sada na grilování XXL
Cipis69
13/02/2022
Česká republika
Частина акції
Перевірений покупець
Špízy tak akorát
Jehly jsou vhodný doplněk k roštu (sadě pro večírek) a není zapotřebí používat špejle, gril mi přijde lepší než originální síto, které se snáze znečistí při grilování měkčích / jemnějších surovin.
Плюси
jehly rozměrově doplňují sadu pro večírek / mytí v myčce
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Příslušenství k fritéze Airfryer HD9951/00 Sada na grilování XXL
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Příslušenství k fritéze Airfryer HD9951/00 Sada na grilování XXL