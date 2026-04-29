Із цим спеціальним набором для випікання в мультипечі Philips Ви можете випікати за усіма своїми улюбленими рецептами. Навчіться, як випікати смачні торти, хліб та готувати запіканки, кіш та інші страви у легкий, швидкий та здоровий спосіб.