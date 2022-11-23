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Більше не доступний
Основний набір для випічки (2,0 Л)
1 форма для випікання
9 силіконових форм для мафінів
Форма для випікання Philips чудово підходить для готування рагу, рататуя, фрітати, лазаньї, запіканки, м’яса з соусом та інших страв. Насолоджуйтеся!
Виймати мафіни або кекси із цих форм для мафінів для мультипечі легко завдяки гнучкому матеріалу. Гофровані краї надають мафінам ще кращого вигляду! Ці форми для мафінів для мультипечі, виготовлені із силікону без запаху, можна використовувати повторно!
У комплекті брошура з порадами від кухаря, рецептами для початківців і часом приготування в мультипечі
4.8
з 5
8
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Zdravko Kulinarko
23/11/2022
Srbija
Частина акції
Sjajan dodatak već sjajnom airfryeru!
Posuda je super za održavanje, jako je dobro što se vrlo lako pere i sprečava curenje! Idealna za kolače i mafine.
Плюси
Veličina posude, lako održavanje,.
Мінуси
Za sad mu nisam našao manu!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Dodatak za Airfryer HD9952/00 XXL Profesionalni komplet za pečenje
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Dodatak za Airfryer HD9952/00 XXL Profesionalni komplet za pečenje
Anka_45
20/09/2022
Slovenija
odličen dodatek za airfryer
všeč mi je, ker lahko v njem naredim razne omlete, pečeno ovseno kašo, tudi biskvit. Super je tudi za kakšno zelenjavo, da se ne zapeče preveč. posodice za muffine pa itak vedno prav pridejo in dejansko lahko v Airfryer spraviš vseh 9 posodic hkrati.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Dodatek za Airfryer HD9952/00 Komplet za peko XXL
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Dodatek za Airfryer HD9952/00 Komplet za peko XXL
Рожденичка
01/09/2022
България
Перевірений покупець
Продуктът е чудесен
Всички аксесоари за Филипс ХХЛ са с много добро качество. Благодарение на тях, уредът може да се ползва за максимално много неща. В тази тавичка приготвям дори мусака, пълнени чушки, пататник, сладкиши.
Плюси
Почиства се изключително лесно, нищо не залепва
Мінуси
Не съм открила
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Аксесоар за Airfryer HD9952/00 Разширен главен сет за печене
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Аксесоар за Airfryer HD9952/00 Разширен главен сет за печене