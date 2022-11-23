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  • Основний набір для випічки (2,0 Л)
  • Основний набір для випічки (2,0 Л)
  • Основний набір для випічки (2,0 Л)
  • Основний набір для випічки (2,0 Л)
  • Основний набір для випічки (2,0 Л)
  • Основний набір для випічки (2,0 Л)
  • Основний набір для випічки (2,0 Л)
  • Основний набір для випічки (2,0 Л)
  • Основний набір для випічки (2,0 Л)
  • Основний набір для випічки (2,0 Л)
  • Основний набір для випічки (2,0 Л)
  • Основний набір для випічки (2,0 Л)
  • Основний набір для випічки (2,0 Л)
  • Основний набір для випічки (2,0 Л)
  • Основний набір для випічки (2,0 Л)
  • Основний набір для випічки (2,0 Л)
  • Основний набір для випічки (2,0 Л)
  • Основний набір для випічки (2,0 Л)

Більше не доступний

Набір аксесуарівдля мультипечей XXL

HD9952/00

4.8
| (8) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Основний набір для випічки (2,0 Л)
Із цим спеціальним набором для випікання в мультипечі Philips Ви можете випікати за усіма своїми улюбленими рецептами. Навчіться, як випікати смачні торти, хліб та готувати запіканки, кіш та інші страви у легкий, швидкий та здоровий спосіб.
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Аксесуари та поради щодо випікання в мультипечі

Основний набір для випічки (2,0 Л)

  • Основний набір для випічки (2,0 Л)

  • 1 форма для випікання

  • 9 силіконових форм для мафінів

Форма для випікання з антипригарним покриттям ідеально підходить для мультипечі XXL

Форма для випікання Philips чудово підходить для готування рагу, рататуя, фрітати, лазаньї, запіканки, м’яса з соусом та інших страв. Насолоджуйтеся!

9 силіконових форм для мафінів для випікання різних страв

Виймати мафіни або кекси із цих форм для мафінів для мультипечі легко завдяки гнучкому матеріалу. Гофровані краї надають мафінам ще кращого вигляду! Ці форми для мафінів для мультипечі, виготовлені із силікону без запаху, можна використовувати повторно!

Брошура з рецептами для випікання

Брошура з рецептами для випікання

У комплекті брошура з порадами від кухаря, рецептами для початківців і часом приготування в мультипечі

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

8

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
2
1

23/11/2022

Srbija

Srbija

Sjajan dodatak već sjajnom airfryeru!

Posuda je super za održavanje, jako je dobro što se vrlo lako pere i sprečava curenje! Idealna za kolače i mafine.

Плюси

Veličina posude, lako održavanje,.

Мінуси

Za sad mu nisam našao manu!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Dodatak za Airfryer HD9952/00 XXL Profesionalni komplet za pečenje

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Dodatak za Airfryer HD9952/00 XXL Profesionalni komplet za pečenje

20/09/2022

Slovenija

Slovenija

odličen dodatek za airfryer

všeč mi je, ker lahko v njem naredim razne omlete, pečeno ovseno kašo, tudi biskvit. Super je tudi za kakšno zelenjavo, da se ne zapeče preveč. posodice za muffine pa itak vedno prav pridejo in dejansko lahko v Airfryer spraviš vseh 9 posodic hkrati.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Dodatek za Airfryer HD9952/00 Komplet za peko XXL

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Dodatek za Airfryer HD9952/00 Komplet za peko XXL

01/09/2022

България

България

Перевірений покупець

Продуктът е чудесен

Всички аксесоари за Филипс ХХЛ са с много добро качество. Благодарение на тях, уредът може да се ползва за максимално много неща. В тази тавичка приготвям дори мусака, пълнени чушки, пататник, сладкиши.

Плюси

Почиства се изключително лесно, нищо не залепва

Мінуси

Не съм открила

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Аксесоар за Airfryer HD9952/00 Разширен главен сет за печене

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Аксесоар за Airfryer HD9952/00 Разширен главен сет за печене

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