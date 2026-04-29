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Аксесуар для мультипечі Philips Велика посудина для випікання

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Аксесуар для мультипечі PhilipsВелика посудина для випікання

HD9956/00

Аксесуар для мультипечі Philips Велика посудина для випікання

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Інструкції і документація

Велика посудина для випікання — ідеальний аксесуар для розширення можливостей вашої мультипечі Combi XXL серії 7000 або Premium XXL. Готуйте та випікайте смачний хліб, кіш, запіканки, карі, супи, торти, мафіни... та багато іншого!

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  • 6 August 2026

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