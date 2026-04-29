Велика посудина для випікання — ідеальний аксесуар для розширення можливостей вашої мультипечі Combi XXL серії 7000 або Premium XXL. Готуйте та випікайте смачний хліб, кіш, запіканки, карі, супи, торти, мафіни... та багато іншого!