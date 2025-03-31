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HD9956/00
1x противень для всієї родини
9 силіконових форм для мафінів
Завдяки цьому спеціальному набору для випічки Philips Airfryer Family Sized XXL ви зможете приготувати всі улюблені тістечка. Противень об'ємом 3 л ідеально підходить для створення великих порцій для всієї родини і випробування нових рецептів, від однопотових страв і рагу до різноманітних овочів, м'яса і десертів.
Виймати мафіни або кекси із цих форм для мафінів для мультипечі легко завдяки гнучкому матеріалу. Гофровані краї надають мафінам ще кращого вигляду! Ці форми для мафінів для мультипечі, виготовлені із силікону без запаху, можна використовувати повторно!
Нескінченне натхнення з рецептами Philips HomeID від наших досвідчених кухарів і мільйонів користувачів, щоб ви могли розширити свій кулінарний репертуар. Що більше ви використовуєте HomeID, то більш персоналізовані рекомендації ви отримуєте.*
5.0
з 5
1
Відгук
MiK103
31/03/2025
Česká republika
Частина акції
Перевірений покупець
Prostě funguje na 1*.
Prostě funguje na 1*, jen cena by mohla být nižší. Uvidíme, jak dlouho vydrž povrch.
Цей відгук про Příslušenství pro Philips Airfryer HD9956/00 Pečicí sada, Rodinná velikost
Цей відгук про Příslušenství pro Philips Airfryer HD9956/00 Pečicí sada, Rodinná velikost
Відвідайте www.Philips.com/homeid, щоб дізнатися, чи доступний додаток HomeID у вашій країні.