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  • Велика посудина для випікання
  • Велика посудина для випікання
  • Велика посудина для випікання
  • Велика посудина для випікання
  • Велика посудина для випікання
  • Велика посудина для випікання
  • Велика посудина для випікання
  • Велика посудина для випікання
  • Велика посудина для випікання
  • Велика посудина для випікання
  • Велика посудина для випікання

Аксесуар для мультипечі PhilipsВелика посудина для випікання

HD9956/00

5
| (1) Відгук
Велика посудина для випікання
Велика посудина для випікання — ідеальний аксесуар для розширення можливостей вашої мультипечі Combi XXL серії 7000 або Premium XXL. Готуйте та випікайте смачний хліб, кіш, запіканки, карі, супи, торти, мафіни... та багато іншого!
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Аксесуари для оволодіння мистецтвом випікання в мультипечі

Велика посудина для випікання

  • 1x противень для всієї родини

  • 9 силіконових форм для мафінів

Аксесуари для випікання з антипригарним покриттям

Аксесуари для випікання з антипригарним покриттям

Завдяки цьому спеціальному набору для випічки Philips Airfryer Family Sized XXL ви зможете приготувати всі улюблені тістечка. Противень об'ємом 3 л ідеально підходить для створення великих порцій для всієї родини і випробування нових рецептів, від однопотових страв і рагу до різноманітних овочів, м'яса і десертів.

9 силіконових форм для мафінів для випікання різних страв

9 силіконових форм для мафінів для випікання різних страв

Виймати мафіни або кекси із цих форм для мафінів для мультипечі легко завдяки гнучкому матеріалу. Гофровані краї надають мафінам ще кращого вигляду! Ці форми для мафінів для мультипечі, виготовлені із силікону без запаху, можна використовувати повторно!

Щоденне натхнення для нових страв

Щоденне натхнення для нових страв

Нескінченне натхнення з рецептами Philips HomeID від наших досвідчених кухарів і мільйонів користувачів, щоб ви могли розширити свій кулінарний репертуар. Що більше ви використовуєте HomeID, то більш персоналізовані рекомендації ви отримуєте.*

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

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3
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31/03/2025

Česká republika

Česká republika

Перевірений покупець

Prostě funguje na 1*.

Prostě funguje na 1*, jen cena by mohla být nižší. Uvidíme, jak dlouho vydrž povrch.

Цей відгук про Příslušenství pro Philips Airfryer HD9956/00 Pečicí sada, Rodinná velikost

Цей відгук про Příslušenství pro Philips Airfryer HD9956/00 Pečicí sada, Rodinná velikost

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      1. Відвідайте www.Philips.com/homeid, щоб дізнатися, чи доступний додаток HomeID у вашій країні.