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Аксесуар для мультипечі Набір для випікання XXL

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Аксесуар для мультипечіНабір для випікання XXL

HD9957/00

Аксесуар для мультипечі Набір для випікання XXL

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Із цим спеціальним набором для випікання в мультипечі Philips ви можете випікати за всіма своїми улюбленими рецептами. Навчіться випікати смачні торти, хліб та готувати запіканки, кіш і інші страви в легкий, швидкий та здоровий спосіб.

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  • 26 July 2026

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