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HD9957/00
NA547/07
NA331/00
NA150/00
NA555/00
NA332/00
NA230/00
NA231/00
HD9285/90
HD9285/93
HD9867/90
Форма для випікання (2,5 л)
Дев’ять силіконових форм для мафінів
З набором аксесуарів XXL для випікання в мультипечі Philips ви зможете приготувати будь-яку улюблену страву. Місткість 2,5 л ідеально підходить для приготування рагу, рататуя, фрітати, запіканки, м’яса із соусом та інших страв. Насолоджуйтеся!
Цю форму для випікання та форми для мафінів для мультипечі можна безпечно класти в посудомийну машину, що полегшує повторне використання!
Виймати мафіни або кекси із цих форм для мафінів для мультипечі легко завдяки гнучкому матеріалу. Гофровані краї надають мафінам ще кращого вигляду! Ці форми для мафінів для мультипечі, виготовлені із силікону без запаху, можна використовувати повторно!
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Відвідайте сайт www.Philips.com/NutriU, щоб дізнатися, чи доступна програма NutriU у вашій країні.