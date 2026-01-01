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  • Набір для випікання XXL
  • Набір для випікання XXL
  • Набір для випікання XXL
  • Набір для випікання XXL
  • Набір для випікання XXL
  • Набір для випікання XXL
  • Набір для випікання XXL

Аксесуар для мультипечіНабір для випікання XXL

HD9957/00

Набір для випікання XXL
Із цим спеціальним набором для випікання в мультипечі Philips ви можете випікати за всіма своїми улюбленими рецептами. Навчіться випікати смачні торти, хліб та готувати запіканки, кіш і інші страви в легкий, швидкий та здоровий спосіб.
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Аксесуари для оволодіння мистецтвом випікання в мультипечі

Набір для випікання XXL

  • Форма для випікання (2,5 л)

  • Дев’ять силіконових форм для мафінів

набір аксесуарів XXL для випікання

набір аксесуарів XXL для випікання

З набором аксесуарів XXL для випікання в мультипечі Philips ви зможете приготувати будь-яку улюблену страву. Місткість 2,5 л ідеально підходить для приготування рагу, рататуя, фрітати, запіканки, м’яса із соусом та інших страв. Насолоджуйтеся!

Деталі, які можна мити в посудомийній машині для легкого очищення

Деталі, які можна мити в посудомийній машині для легкого очищення

Цю форму для випікання та форми для мафінів для мультипечі можна безпечно класти в посудомийну машину, що полегшує повторне використання!

Дев’ять силіконових форм для мафінів для випікання різних страв

Дев’ять силіконових форм для мафінів для випікання різних страв

Виймати мафіни або кекси із цих форм для мафінів для мультипечі легко завдяки гнучкому матеріалу. Гофровані краї надають мафінам ще кращого вигляду! Ці форми для мафінів для мультипечі, виготовлені із силікону без запаху, можна використовувати повторно!

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