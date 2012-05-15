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Більше не доступний
Bikini Perfect
Моделюйте лінію бікіні так, як Вам подобається, - для комфортних та точних результатів і шовковистої шкіри.
4.5
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Gośka21
15/05/2012
Polska
Bardzo dobra
Świetny produkt dla każdej kobiety. Łatwy w użyciu, ładwie wygląda.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Bikini Perfect HP6371/00 Bikini trimmer
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Bikini Perfect HP6371/00 Bikini trimmer
40stka
07/11/2013
Polska
świetny produkt
Dzięki wąskiej głowicy jest ardzo wygodny w użyciu. Dużą zaletą jest nakładka regulująca długość przycinanych włosków. Jedyny problem mam z ładowaniem - wejście ładowarki wysuwa się czasami z trymera - muszę na to zwracać uwagę i czymś "przycisnąć."
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Bikini Perfect HP6371/00 Bikini trimmer
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Bikini Perfect HP6371/00 Bikini trimmer