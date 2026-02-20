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HP6371/00
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Чи слід використовувати епілятор або жіночу бритву Philips на вологій чи сухій шкірі?
Чи безпечно використовувати захисну сітку на всьому тілі?
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