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Bikini Perfect HP6373/00 Bikini trimmer
Більше не доступний
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HP6373/00
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Чи безпечно використовувати захисну сітку на всьому тілі?
Чи слід використовувати епілятор або жіночу бритву Philips на вологій чи сухій шкірі?