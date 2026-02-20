Служба підтримки Philips Чи слід використовувати епілятор або жіночу бритву Philips на вологій чи сухій шкірі?

Епілятори та бритви для жінок Philips можна використовувати на мокрій або сухій шкірі для видалення волосся з тіла, зокрема на ногах, руках, пахвах і в зоні бікіні. Наведена нижче інформація описує переваги кожного методу й надає загальні поради щодо використання.

Примітка. Епіляція не підходить для інтимної зони (зовнішньої та внутрішньої частини зовнішніх статевих губ). Використовуйте тример або бритву на цій ділянці лише із встановленим тримером-гребінцем.



Перш ніж почати Пристрої, які можна використовувати в душі, забезпечують комфортний результат у душі й поза ним. Такі вироби водонепроникні, тому їх можна використовувати з водою і споліскувати.

Важливо перевірити, чи головка пристрою не брудна, не пошкоджена і не зношена. Несправна головка пристрою спричинить зниження ефективності роботи. Якщо вона пошкоджена, її потрібно негайно замінити.

Використовуйте пристрій на чистій шкірі. Радимо виконувати пілінг шкіри за один чи два дні до епіляції або гоління. Це дозволяє видалити мертві клітини шкіри навколо волосяних фолікул, що полегшує видалення волосся і знижує можливість вростання волосся.

Сухе використання Рекомендуємо більшість виробів використовувати в сухий спосіб, так як вологе волосся має тенденцію більше прилипати до шкіри.

Також, якщо потрібно поголитися зручно або «на ходу», використовуйте пристрій на сухій шкірі. Перед використанням пристрою шкіра має бути чистою і сухою.

Вологе використання Для комфортного відчуття та плавних рухів пристрій можна використовувати на вологій шкірі. Під час вологого використання регулярно споліскуйте головку для видалення волосся і гладкого ковзання по шкірі. Шкіра має бути повністю мокрою. Враховуйте, що вологі волоски більше прилипають до шкіри; ефективність може бути вищою на сухій шкірі. Після використання лагідно витріть шкіру. Загальні поради Перед голінням або епіляцією підстригайте довше волосся для отримання оптимальних результатів.

Важливо переконатися, що бритвена або епіляційна головка не забруднена, не пошкоджена або не зношена. Якщо вона пошкоджена, її потрібно негайно замінити.

Очистіть шкіру перед процедурою.

Радимо виконати пілінг шкіри за один чи два дні до епіляції, щоб видалити відмерлі клітини шкіри навколо волосяних фолікул і полегшити видалення волосся.

Не обробляйте ділянку надто сильно. Не обробляйте те саме місце надто багато разів.

Промокніть шкіру насухо після видалення волосся у ванні чи душі. Це спричиняє менше подразнення, ніж розтирання.

Для догляду післ сеансу нанесіть на шкіру крем/лосьйон або зволожуючий засіб з алое вера (без вмісту спирту) для охолодження чи заспокоєння.

Виконуйте епіляцію ввечері, щоб шкіра заспокоїлась за ніч, а наступного дня ноги були гладенькими.