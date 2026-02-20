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Чи слід використовувати епілятор або жіночу бритву Philips на вологій чи сухій шкірі?

Епілятори та бритви для жінок Philips можна використовувати на мокрій або сухій шкірі для видалення волосся з тіла, зокрема на ногах, руках, пахвах і в зоні бікіні. Наведена нижче інформація описує переваги кожного методу й надає загальні поради щодо використання.  

Примітка. Епіляція не підходить для інтимної зони (зовнішньої та внутрішньої частини зовнішніх статевих губ). Використовуйте тример або бритву на цій ділянці лише із встановленим тримером-гребінцем.
 

Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: BRL128/00, BRE770/92, BRE740/90. Показати більше  ›

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