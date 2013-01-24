Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
До уваги чоловіків, які користуються лише найкращим: ця двоголовкова бритва SmartTouch-XL поєднує вдосконалені бритвені головки Speed-XL та унікальну систему повторення контурів SmartTouch, що забезпечують ретельне гоління з меншим подразненням.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
До уваги чоловіків, які користуються лише найкращим: ця двоголовкова бритва SmartTouch-XL поєднує вдосконалені бритвені головки Speed-XL та унікальну систему повторення контурів SmartTouch, що забезпечують ретельне гоління з меншим подразненням.
Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
До уваги чоловіків, які користуються лише найкращим: ця двоголовкова бритва SmartTouch-XL поєднує вдосконалені бритвені головки Speed-XL та унікальну систему повторення контурів SmartTouch, що забезпечують ретельне гоління з меншим подразненням.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
До уваги чоловіків, які користуються лише найкращим: ця двоголовкова бритва SmartTouch-XL поєднує вдосконалені бритвені головки Speed-XL та унікальну систему повторення контурів SmartTouch, що забезпечують ретельне гоління з меншим подразненням.
Система з двома лезами підіймає волоски і зрізає максимально близько до шкіри.
Надзвичайно тонкі головки з мікропрорізами для зрізування довгих волосків та мікроотворами для захоплення найкоротшої щетини.
Гострі леза щільніше прилягають до шкіри, забезпечуючи винятково ретельне гоління.
Автоматично пристосовується до кожного вигину на обличчі та шиї, забезпечуючи плавне й ретельне гоління.
Водонепроникну бритву можна промивати під краном.
Постійно підтримує щільний контакт двох бритвених головок зі шкірою для швидкого та ефективного гоління.
Активна поверхня двох бритвених головок збільшена на 50%* для швидкого та ретельного гоління. *у порівнянні зі стандартними ротаційними бритвеними головками
Обслуговування
Система гоління
Система живлення
Електронні функції
Покриття корпусу
Аксесуари
Вага та розміри