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S9000 Prestige

Найкраще від Philips

Максимально ретельне та комфортне гоління.*

 

*у порівнянні з іншими продуктами ТМ Philips

Бритва Philips S9000 Prestige

Ретельне зрізання

Серія 9000 Prestige
Серія 9000 Prestige
Бритва Philips Series 7000

Делікатне гоління
Серія 7000
Серія 7000
Бритва Philips Series 5000

Менше подразнення  
Серія 6000
Серія 6000
Бритва Philips Series 7000

Безпечне гоління
Серія 5000
Серія 7000
Бритвена головка Philips S9000 Prestige
Найкраще від Philips

Максимально ретельне
та комфортне гоління.*

 
Голіться так, як Вам зручно.
*у порівнянні з іншими бритвами ТМ Philips

Бритва Philips S9000 Prestige, SP9860/13

Максимально ретельне 
та комфортне гоління*

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Бритву Philips S9000 Prestige створено для гладкого ковзання по шкірі та зрізання кожної волосини максимально близько до шкіри, навіть на 7-денній бороді. S9000 Prestige – це наша найкраща бритва, кожну деталь якої створено відповідно до найвищих очікувань.
*756 оцінок від 7 барберів та 108 клієнтів у Німеччині
Бритва Philips S9000 Prestige, SP9860

Максимально ретельне
та комфортне гоління*

бути першим, хто переглянув цей предмет

Бритву Philips S9000 Prestige створено для гладкого ковзання по шкірі та зрізання кожної волосини максимально близько до шкіри, навіть на 7-денній бороді. S9000 Prestige – це наша найкраща бритва, кожну деталь якої створено відповідно до найвищих очікувань.
*756 оцінок від 7 барберів та 108 клієнтів у Німеччині

Леза заточені технологією
NanoTech

 

Леза з надзвичайно міцними та гострими краями для максимально ретельного гоління


Леза заточені технологією NanoTech зміцнено наночастинками для найточнішого зрізання волосся, що забезпечує надзвичайно ретельне гоління на рівні шкіри.

Кільця SkinComfort

 

Кільця покриті антифрітовим покриттям для чудового ковзання

 

Насолоджуйтеся надзвичайно гладким голінням. Кільця  мають антифрітове покриття для чудового ковзання.

Датчик, що адаптується до бороди

 

Обирайте власний спосіб гоління з-поміж трьох режимів

 

Легко голіть навіть густу 7-денну бороду. Датчик BeardAdapt перевіряє густоту волосся 15 разів на секунду й автоматично адаптує бритву до волосся.

Бездротовий зарядний пристрій Qi

 

У комплекті зарядний пристрій Qi для комфортної зарядкт

 

Заряджайте потужну літій-іонну батарею бритви чи будь-який інший пристрій, сумісний з Qi, бездротовим способом, просто поклавши його на зарядний пристрій Qi, що входить у комплект із бритвою.

Леза заточені технологією
NanoTech

Точні леза NanoTech для Philips S9000 Prestige

Леза з надзвичайно міцними та гострими краями для максимально ретельного гоління

 
Леза заточені технологією NanoTech зміцнено наночастинками для найточнішого зрізання волосся, що забезпечує надзвичайно ретельне гоління на рівні шкіри.

Кільця SkinComfort

Чудові кільця SkinComfort для Philips S9000 Prestige

Кільця покриті металевими пігментами для чудового ковзання

 
Насолоджуйтеся надзвичайно гладким голінням. Кільця з металевими пігментами мають антифрикційне покриття для чудового ковзання нашої найкращої бритви.

Датчик, що адаптується до бороди

Обирайте власний спосіб гоління з-поміж трьох режимів

 
Легко голіть навіть густу 7-денну бороду. Датчик BeardAdapt перевіряє густоту волосся 15 разів на секунду й автоматично адаптує бритву до волосся.

Бездротовий зарядний пристрій Qi

Килимок Qi для Philips S9000 Prestige

У комплекті зарядний пристрій Qi для комфортної зрядки

 
Заряджайте потужну літій-іонну батарею бритви чи будь-який інший пристрій, сумісний з Qi, бездротовим способом, просто поклавши його на зарядний пристрій Qi, що входить у комплект із бритвою.

Що кажуть інші про бритву S9000 Prestige

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Нагороди

Philips № 1

Дізнайтеся як голитися бритвою Philips S9000 Prestige - це дуже просто!

Відео про Philips S9000 Prestige
72
леза
150 000
зрізань на хвилину

Що входить у комплект бритви S9000 Prestige?

Philips S9000 Prestige SP9860 з аксесуарами
Бритва Philips S9000 Prestige SP9860/13 постачається із зарядним пристроєм Qi для комфортної зарядки, знімним стайлером для бороди для створення будь-якого вигляду – від ідеальної щетини до короткої, акуратної бороди – і якісним футляром.
Зарядний килимок Qi для Philips S9000 Prestige

Зарядний пристрій Qi

Заряджайте потужну літій-іонну батарею бритви бездротовий способом.
Стайлер для бороди Phiips SmartClick

Стайлер для бороди

Зберігайте ефект щетини за допомогою стайлера для бороди.
Якісний футляр для Philips S9000 Prestige

Якісний футляр

Твердий футляр захищає бритву, зарядний килимок та аксесуари.
Порівняйте нашу найкращу бритву S9000 Prestige з іншими бритвами нашої лінійки Series 9000
Лінійка Philips S9000 Prestige

SP9860/13

Серія S9000 Prestige

SP9860/13

Електробритва серії 9000, вологе/сухе гоління
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S7970/26

Серія S7000

S7970/26

Електробритва для вологого та сухого гоління
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S6630/11

Серія S6000

S6630/11

Електробритва для вологого та сухого гоління
Порівняти

Ефективність: бритвена система
  • ★★★★★
  • ★★★★★
  • ★★★★★

Повторення контурів
  • Різнонаправлені головки ContourDetect
  • Різнонаправлені головки ContourDetect
  • Головки Mutiflex

Система гоління

  • Точні леза NanoTech
  • GentlePresision
  • MultiPrecision

Комфорт: гладке гоління
  • ★★★★★
  • ★★★★★
  • ★★★★★

Універсальність: підрівнювання і / або стайлінг
  • Точний тример SmartClick
  • Точний тример SmartClick
  • Точний тример SmartClick

100 % прилад, що миється

Сухе та вологе гоління

Акумулятор: час роботи / зарядки
  • 1 год / 3 год
  • 50 хв / 1 год
  • 1 год / 1 год

В комплекті
  • Зарядний пристрій Qi
  • Першокласний чохол
  • Чохол
  • Щітка для очищення
  • Чохол

Гарантія
  • 2 роки +1 (при реєстрації продукту в MyPhilips)
  • 2 роки +1 (при реєстрації продукту в MyPhilips)
  • 2 роки +1 (при реєстрації продукту в MyPhilips)
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