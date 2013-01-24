*у порівнянні з іншими продуктами ТМ Philips
Леза з надзвичайно міцними та гострими краями для максимально ретельного гоління
Леза заточені технологією NanoTech зміцнено наночастинками для найточнішого зрізання волосся, що забезпечує надзвичайно ретельне гоління на рівні шкіри.
Кільця покриті антифрітовим покриттям для чудового ковзання
Насолоджуйтеся надзвичайно гладким голінням. Кільця мають антифрітове покриття для чудового ковзання.
Обирайте власний спосіб гоління з-поміж трьох режимів
Легко голіть навіть густу 7-денну бороду. Датчик BeardAdapt перевіряє густоту волосся 15 разів на секунду й автоматично адаптує бритву до волосся.
У комплекті зарядний пристрій Qi для комфортної зарядкт
Заряджайте потужну літій-іонну батарею бритви чи будь-який інший пристрій, сумісний з Qi, бездротовим способом, просто поклавши його на зарядний пристрій Qi, що входить у комплект із бритвою.
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Серія S9000 Prestige
SP9860/13
Електробритва серії 9000, вологе/сухе гоління
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Серія S7000
S7970/26
Електробритва для вологого та сухого гоління
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Серія S6000
S6630/11
Електробритва для вологого та сухого гоління
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Ефективність: бритвена система
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Повторення контурів
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Система гоління
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Комфорт: гладке гоління
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Універсальність: підрівнювання і / або стайлінг
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100 % прилад, що миється
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Сухе та вологе гоління
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Акумулятор: час роботи / зарядки
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В комплекті
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Гарантія
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