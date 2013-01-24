Бритву Philips S9000 Prestige створено для гладкого ковзання по шкірі та зрізання кожної волосини максимально близько до шкіри, навіть на 7-денній бороді. S9000 Prestige – це наша найкраща бритва, кожну деталь якої створено відповідно до найвищих очікувань.