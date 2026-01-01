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  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
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  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі

Більше не доступний

SmartTouch-XLЕлектробритва

HQ9080

Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
До уваги чоловіків, які користуються лише найкращим: бритва з двома головками SmartTouch-XL поєднує вдосконалені бритвені головки Speed-XL та унікальну систему повторення контурів SmartTouch, що забезпечують ретельне гоління з меншим подразненням.
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Philips - бренд №1 в світі з продажу електробритв1

Ретельне гоління навіть у важкодоступних місцях

Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі

Технологія Super Lift & Cut®

Технологія Super Lift & Cut®

Система з двома лезами підіймає волоски і зрізає максимально близько до шкіри. 

Система точного зрізання

Система точного зрізання

В електробритві є надзвичайно тонкі головки з мікропрорізами для зрізання довгих волосків та мікроотворами для захоплення навіть найдрібнішої щетини.

Незалежні плаваючі головки

Гострі леза щільніше прилягають до шкіри, забезпечуючи винятково ретельне гоління.

Технічні характеристики

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      Примітки

      1. Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​ 