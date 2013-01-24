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Електробритва

HQ9090
Загальна оцінка / 5
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
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    Електробритва

    HQ9090
    Загальна оцінка / 5

    Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі

    До уваги чоловіків, які користуються лише найкращим: бритва з двома головками SmartTouch-XL поєднує вдосконалені бритвені головки Speed-XL та унікальну систему повторення контурів SmartTouch, що забезпечують ретельне гоління з меншим подразненням.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Електробритва

    Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі

    До уваги чоловіків, які користуються лише найкращим: бритва з двома головками SmartTouch-XL поєднує вдосконалені бритвені головки Speed-XL та унікальну систему повторення контурів SmartTouch, що забезпечують ретельне гоління з меншим подразненням.

    Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі

    До уваги чоловіків, які користуються лише найкращим: бритва з двома головками SmartTouch-XL поєднує вдосконалені бритвені головки Speed-XL та унікальну систему повторення контурів SmartTouch, що забезпечують ретельне гоління з меншим подразненням.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Електробритва

    Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі

    До уваги чоловіків, які користуються лише найкращим: бритва з двома головками SmartTouch-XL поєднує вдосконалені бритвені головки Speed-XL та унікальну систему повторення контурів SmartTouch, що забезпечують ретельне гоління з меншим подразненням.

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      Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі

      Ретельне гоління навіть у важкодоступних місцях

      Технологія Super Lift & Cut

      Система з двома лезами підіймає волоски і зрізає максимально близько до шкіри.

      Система точного зрізання

      Надзвичайно тонкі головки з мікропрорізами для зрізування довгих волосків та мікроотворами для захоплення найкоротшої щетини.

      Незалежні плаваючі головки

      Гострі леза щільніше прилягають до шкіри, забезпечуючи винятково ретельне гоління.

      Система Reflex Action

      Автоматично пристосовується до кожного вигину на обличчі та шиї, забезпечуючи плавне й ретельне гоління.

      Бритва, яку можна мити

      Водонепроникну бритву можна промивати під краном.

      Система повторення контурів SmartTouch: для швидкого та ефективного гоління

      Постійно підтримує щільний контакт двох бритвених головок зі шкірою для швидкого та ефективного гоління.

      Бритвені головки Speed-XL: для швидкого та ретельного гоління

      Активна поверхня двох бритвених головок збільшена на 50%* для швидкого та ретельного гоління. *у порівнянні зі стандартними ротаційними бритвеними головками

      Технічні характеристики

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Система гоління

        Система повторення контурів SmartTouch
        Так
        Бритвені головки Speed-XL
        Так
        Система Reflex Action
        Так
        Незалежні плаваючі головки
        Так
        Система точного зрізання
        Так
        Технологія Super Lift & Cut
        Так
        Можна промивати водою
        Так
        Безшумна робота
        Так
        Відділення для збору волосся
        Так
        Запасна головка
        HQ9

      • Система живлення

        Живлення від батареї / мережі
        Так
        Час зарядження
        1  година (-н)
        Час гоління
        80  день (днів)
        Швидка зарядка
        Так
        Автоматичний вибір напруги
        100-240 В
        Зарядка від мережі низької напруги човна/автомобіля
        Так
        Екологічно безпечні літій-іонні акумуляторні батареї
        Так

      • Електронні функції

        Багатофункціональний хромований дисплей
        Двоколірний
        Блокування для транспортування
        Так
        Індикатор заміни бритвених головок
        Так
        Індикатор очищення
        Так
        Індикація ємності батареї
        Так
        Індикація розрядження батареї
        Так
        Індикація зарядженої батареї
        Так
        Індикація зарядки
        Так
        Демонстраційний режим
        Так
        Електронний вимикач
        Так
        Світлодіодний індикатор живлення
        Так

      • Покриття корпусу

        Хромоване
        Так
        Колір (кольори)
        Сріблястий шовк
        Лакове покриття корпусу
        Так

      • Аксесуари

        Розкішний дорожній футляр
        Так
        Тримач
        Розкішний
        Щітка для чищення
        для підрівнювання та надання форми вусам та бакенбардам

      • Вага та розміри

        Подарункова упаковка
        Так
        F-box
        Так

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