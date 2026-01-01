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Більше не доступний
HQ9090
Система з двома лезами підіймає волоски і зрізає максимально близько до шкіри.
В електробритві є надзвичайно тонкі головки з мікропрорізами для зрізання довгих волосків та мікроотворами для захоплення навіть найдрібнішої щетини.
Гострі леза щільніше прилягають до шкіри, забезпечуючи винятково ретельне гоління.
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Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року