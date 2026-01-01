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  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі

Більше не доступний

SmartTouch-XLЕлектробритва

HQ9090

Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
До уваги чоловіків, які користуються лише найкращим: бритва з двома головками SmartTouch-XL поєднує вдосконалені бритвені головки Speed-XL та унікальну систему повторення контурів SmartTouch, що забезпечують ретельне гоління з меншим подразненням.
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Philips - бренд №1 в світі з продажу електробритв1

Ретельне гоління навіть у важкодоступних місцях

Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі

Технологія Super Lift & Cut®

Технологія Super Lift & Cut®

Система з двома лезами підіймає волоски і зрізає максимально близько до шкіри. 

Система точного зрізання

Система точного зрізання

В електробритві є надзвичайно тонкі головки з мікропрорізами для зрізання довгих волосків та мікроотворами для захоплення навіть найдрібнішої щетини.

Незалежні плаваючі головки

Гострі леза щільніше прилягають до шкіри, забезпечуючи винятково ретельне гоління.

Технічні характеристики

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      Примітки

      1. Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​ 