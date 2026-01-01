Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі

До уваги чоловіків, які користуються лише найкращим: бритва з двома головками SmartTouch-XL поєднує вдосконалені бритвені головки Speed-XL та унікальну систему повторення контурів SmartTouch, що забезпечують ретельне гоління з меншим подразненням.