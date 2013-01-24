Найкраща з кращих бритв у світі!
До уваги чоловіків, які користуються лише найкращим: бритва SmartTouch-XL поєднує вдосконалені бритвені головки Speed-XL та унікальну систему повторення контурів SmartTouch з метою забезпечення ретельного гоління з меншим подразненням.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Найкраща з кращих бритв у світі!
До уваги чоловіків, які користуються лише найкращим: бритва SmartTouch-XL поєднує вдосконалені бритвені головки Speed-XL та унікальну систему повторення контурів SmartTouch з метою забезпечення ретельного гоління з меншим подразненням.
Найкраща з кращих бритв у світі!
До уваги чоловіків, які користуються лише найкращим: бритва SmartTouch-XL поєднує вдосконалені бритвені головки Speed-XL та унікальну систему повторення контурів SmartTouch з метою забезпечення ретельного гоління з меншим подразненням.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Найкраща з кращих бритв у світі!
До уваги чоловіків, які користуються лише найкращим: бритва SmartTouch-XL поєднує вдосконалені бритвені головки Speed-XL та унікальну систему повторення контурів SmartTouch з метою забезпечення ретельного гоління з меншим подразненням.
Постійно підтримує належний контакт трьох бритвених головок зі шкірою для швидкого та ефективного гоління.
Активна поверхня трьох бритвених головок збільшена на 50%* для швидкого та ретельного гоління. *у порівнянні зі стандартними ротаційними бритвеними головками
Система індивідуального контролю комфорту гоління пристосовує бритву до певного типу шкіри. Для швидкого та зручного ретельного гоління виберіть режим "Нормальний". Для зручного ретельного гоління з оптимальним комфортом для шкіри виберіть режим "Чутливий".
Система з двома лезами підіймає волоски і зрізає максимально близько до шкіри.
Автоматично пристосовується до кожного вигину на обличчі та шиї, забезпечуючи плавне й ретельне гоління.
Гострі леза щільніше прилягають до шкіри, забезпечуючи винятково ретельне гоління.
Водонепроникну бритву можна промивати під краном.
Надзвичайно тонкі головки з мікропрорізами для зрізування довгих волосків та мікроотворами для захоплення найкоротшої щетини.
Система гоління
Система живлення
Електронні функції
Покриття корпусу
Аксесуари
Вага та розміри