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електробритва

HQ9100
Загальна оцінка / 5
  • Найкраща з кращих бритв у світі! Найкраща з кращих бритв у світі! Найкраща з кращих бритв у світі!
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    електробритва

    HQ9100
    Загальна оцінка / 5

    Найкраща з кращих бритв у світі!

    До уваги чоловіків, які користуються лише найкращим: бритва SmartTouch-XL поєднує вдосконалені бритвені головки Speed-XL та унікальну систему повторення контурів SmartTouch з метою забезпечення ретельного гоління з меншим подразненням.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    електробритва

    Найкраща з кращих бритв у світі!

    До уваги чоловіків, які користуються лише найкращим: бритва SmartTouch-XL поєднує вдосконалені бритвені головки Speed-XL та унікальну систему повторення контурів SmartTouch з метою забезпечення ретельного гоління з меншим подразненням.

    Найкраща з кращих бритв у світі!

    До уваги чоловіків, які користуються лише найкращим: бритва SmartTouch-XL поєднує вдосконалені бритвені головки Speed-XL та унікальну систему повторення контурів SmartTouch з метою забезпечення ретельного гоління з меншим подразненням.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    електробритва

    Найкраща з кращих бритв у світі!

    До уваги чоловіків, які користуються лише найкращим: бритва SmartTouch-XL поєднує вдосконалені бритвені головки Speed-XL та унікальну систему повторення контурів SmartTouch з метою забезпечення ретельного гоління з меншим подразненням.

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      Найкраща з кращих бритв у світі!

      Ретельне гоління навіть у важкодоступних місцях

      Система повторення контурів SmartTouch

      Система повторення контурів SmartTouch

      Постійно підтримує належний контакт трьох бритвених головок зі шкірою для швидкого та ефективного гоління.

      Активна поверхня потрійних бритвених головок Speed-XL збільшена на 50%

      Активна поверхня потрійних бритвених головок Speed-XL збільшена на 50%

      Активна поверхня трьох бритвених головок збільшена на 50%* для швидкого та ретельного гоління. *у порівнянні зі стандартними ротаційними бритвеними головками

      Система регулювання особистого комфорту гоління пристосовує бритву до типу шкіри

      Система регулювання особистого комфорту гоління пристосовує бритву до типу шкіри

      Система індивідуального контролю комфорту гоління пристосовує бритву до певного типу шкіри. Для швидкого та зручного ретельного гоління виберіть режим "Нормальний". Для зручного ретельного гоління з оптимальним комфортом для шкіри виберіть режим "Чутливий".

      Технологія Super Lift & Cut®

      Технологія Super Lift & Cut®

      Система з двома лезами підіймає волоски і зрізає максимально близько до шкіри.

      Система Reflex Action

      Система Reflex Action

      Автоматично пристосовується до кожного вигину на обличчі та шиї, забезпечуючи плавне й ретельне гоління.

      Незалежні плаваючі головки

      Незалежні плаваючі головки

      Гострі леза щільніше прилягають до шкіри, забезпечуючи винятково ретельне гоління.

      Бритва, яку можна мити

      Бритва, яку можна мити

      Водонепроникну бритву можна промивати під краном.

      Система точного зрізання

      Надзвичайно тонкі головки з мікропрорізами для зрізування довгих волосків та мікроотворами для захоплення найкоротшої щетини.

      Технічні характеристики

      • Система гоління

        Система повторення контурів SmartTouch
        Бритвені головки Speed-XL
        Регулювання особистого комфорту гоління
        Система Reflex Action®
        Незалежні плаваючі головки
        Система точного зрізання
        Технологія Super Lift & Cut®
        Можна промивати водою
        Головки з нержавіючої сталі
        Знімний тримач
        Верхній тримач на шарнірі
        Безшумна робота
        Відсутність вібрування
        Відділення для збору волосся
        Запасна головка
        HQ9

      • Система живлення

        Живлення від електромережі

      • Електронні функції

        Електронний вимикач
        Автоматична система визначення напруги

      • Покриття корпусу

        Лакове покриття корпусу
        Колір
        Насичений сірий
        Гумове покриття на заглибленнях для пальців

      • Аксесуари

        Висувний тример
        М'який дорожній футляр
        Захисний ковпачок
        Щітка для чищення
        Затискач для паперу

      • Вага та розміри

        F-Box
        Блістер-упаковка

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