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  • Найкраща з кращих бритв у світі!
  • Найкраща з кращих бритв у світі!
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  • Найкраща з кращих бритв у світі!

Більше не доступний

SmartTouch-XLелектробритва

HQ9160

4.8
| (6) Відгуки | 83% рекомендують цей виріб
Найкраща з кращих бритв у світі!
До уваги чоловіків, які користуються лише найкращим: бритва SmartTouch-XL поєднує вдосконалені бритвені головки Speed-XL та унікальну систему повторення контурів SmartTouch з метою забезпечення ретельного гоління з меншим подразненням.
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Philips - бренд №1 в світі з продажу електробритв1

Ретельне гоління навіть у важкодоступних місцях

Найкраща з кращих бритв у світі!

Система повторення контурів SmartTouch: для швидкого та ефективного гоління

Система повторення контурів SmartTouch: для швидкого та ефективного гоління

Постійно підтримує належний контакт трьох бритвених головок зі шкірою для швидкого та ефективного гоління.

Бритвені головки Speed-XL для швидкого та ретельного гоління

Бритвені головки Speed-XL для швидкого та ретельного гоління

Активна поверхня трьох бритвених головок збільшена на 50%* для швидкого та ретельного гоління. *у порівнянні зі стандартними ротаційними бритвеними головками.

Система регулювання особистого комфорту гоління пристосовує бритву до типу шкіри

Система регулювання особистого комфорту гоління пристосовує бритву до типу шкіри

Система індивідуального контролю комфорту гоління пристосовує бритву до певного типу шкіри. Для швидкого та зручного ретельного гоління виберіть режим "Нормальний". Для зручного ретельного гоління з оптимальним комфортом для шкіри виберіть режим "Чутливий".

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

6

Відгуки

83%

рекомендують цей виріб

3
2
1

06/11/2017

Polska

Polska

Najlepszy dotąd produkt na rynku. Prawie niezniszczalna golarka

To doskonała golarka . Mam ją kilkanaście lat i dotąd służyła mi bezawaryjnie. Bateria trzymała około 3 tygodnie. Teraz szukam takiej samej i nigdzie nie mogę jej znależć. Wielka szkoda.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna

20/10/2017

Polska

Polska

Doskonała golarka

Same zalety. Mam ją 12 lat i goli bez zarzutu. Doskonała bateria służy 3 tygodnie po naładowaniu.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna

15/03/2018

Česká republika

Česká republika

Exceletní

Používám ho 12 let. Jsem s ním velice spokojený. Jen nabíjecí strojánek byl k ničemu. Strojek v něm nedržel.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SmartTouch-XL HQ9160 Elektrický holicí strojek

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SmartTouch-XL HQ9160 Elektrický holicí strojek

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      Примітки

      1. Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​ 