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Більше не доступний
Постійно підтримує належний контакт трьох бритвених головок зі шкірою для швидкого та ефективного гоління.
Активна поверхня трьох бритвених головок збільшена на 50%* для швидкого та ретельного гоління. *у порівнянні зі стандартними ротаційними бритвеними головками.
Система індивідуального контролю комфорту гоління пристосовує бритву до певного типу шкіри. Для швидкого та зручного ретельного гоління виберіть режим "Нормальний". Для зручного ретельного гоління з оптимальним комфортом для шкіри виберіть режим "Чутливий".
4.8
з 5
6
Відгуки
83%
рекомендують цей виріб
AdamMat
06/11/2017
Polska
Najlepszy dotąd produkt na rynku. Prawie niezniszczalna golarka
To doskonała golarka . Mam ją kilkanaście lat i dotąd służyła mi bezawaryjnie. Bateria trzymała około 3 tygodnie. Teraz szukam takiej samej i nigdzie nie mogę jej znależć. Wielka szkoda.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna
Adammat1
20/10/2017
Polska
Doskonała golarka
Same zalety. Mam ją 12 lat i goli bez zarzutu. Doskonała bateria służy 3 tygodnie po naładowaniu.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna
ZOZO
15/03/2018
Česká republika
Exceletní
Používám ho 12 let. Jsem s ním velice spokojený. Jen nabíjecí strojánek byl k ničemu. Strojek v něm nedržel.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SmartTouch-XL HQ9160 Elektrický holicí strojek
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SmartTouch-XL HQ9160 Elektrický holicí strojek
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року